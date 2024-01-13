Senior Consult Stage 1

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЛКАХ С ВЫСОКОЙ СТЕПЕНЬЮ УСВОЯЕМОСТИ (L.I.P.)

*L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости.. **Подсчитано в соответствии с NRC 2006. ***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ». «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»