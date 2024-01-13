Senior Consult Stage 1
Сухой корм для кошек
Корм сухой полнорационный диетический для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
400g
1.5kg
2kg
3.5kg
10kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Замедление процессов старения
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин С, витамин Е, лютеин, таурин) снижает уровень окислительного стресса. Умеренное содержание фосфора позволяет поддерживать нормальную работу почек. Корм содержит белки, в которых представлены аминокислоты с разветвленными цепями, а также фосфатидилсерин.
Оптимальный уровень защиты
Калорийность корма соответствует потребностям в энергии взрослого животного, имеющего нормальный или недостаточный вес (ниже либо равно 3 баллам по шкале упитанности кошек).
|Вес кошки
|Недостаточный
|Нормальный
|г
|ст
|г
|ст
|2 кг
|42
|4/8
|35
|3/8
|3 кг
|56
|5/8
|47
|1/2
|4 кг
|69
|6/8
|58
|5/8
|5 кг
|81
|7/8
|68
|3/4
|6 кг
|92
|1
|77
|7/8
|7 кг
|103
|1 1/8
|86
|1
|8 кг
|113
|1 1/4
|95
|1
|9 кг
|123
|1 3/8
|103
|1 1/8
|10 кг
|133
|1 1/2
|111
|1 1/4
|Смешанное кормление
|Вес кошки
|Недостаточный (при повышенной активности)
|Нормальный
|1 упаковка влажного корма
|1 упаковка влажного корма
|Senior Consult Stage 1
|Senior Consult Stage 1
|+ сухой корм
|+ сухой корм
|Сухой корм (г)
|Сухой корм
|Сухой корм (г)
|Сухой корм
|(мерных стаканов)
|(мерных стаканов)
|2 кг
|19
|2/8
|12
|1/8
|3 кг
|33
|3/8
|24
|2/8
|4 кг
|46
|4/8
|34
|3/8
|5 кг
|58
|5/8
|44
|4/8
|6 кг
|69
|6/8
|54
|5/8
|7 кг
|80
|7/8
|63
|6/8
|8 кг
|90
|1
|71
|6/8
|9 кг
|100
|1 1/8
|79
|7/8
|10 кг
|110
|1 1/4
|87
|1
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Для котов и кошек старше 7 лет, не имеющих видимых признаков старения <li>Желательно применять после полной проверки состояния здоровья</ul> <p>S/O Index</br> Знак S/O Index на упаковке означает, что диета предназначена для создания в мочевыделительной системе среды, неблагоприятной для образования струвитных кристаллов и кристаллов оксалата кальция. <p>Полезная информация: Поддержка функции почек. Правильно подобранный рацион может способствовать поддержанию функции почек. Низкое содержание фосфора в корме замедляет процесс развития вторичного гиперпаратиреоза, влияющего на прогрессирование почечной недостаточности. Более высокая концентрация антиоксидантов ограничивает окислительные процессы и усиливает почечную перфузию. Действие Омега 3 жирных кислот нормализует почечную фильтрацию.