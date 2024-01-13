Sensitivity Control

Sensitivity Control

Сухой корм для кошек

Полнорационный диетический корм для котов при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

400g

1.5kg

3.5kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Найти продавца

Отобранные источники белков

Ограниченное количество источников белка снижает риск возникновения пищевой аллергии.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ЭПК/ДГК

Жирные кислоты, которые помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы и кожи.

Защита пищеварительной системы

Нутриенты в составе рациона помогают поддерживать здоровье пищеварительной системы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt