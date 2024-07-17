Давайте поговорим о биглях
Официальное имя: Бигль
Другие имена: Гончая, английский бигль
Происхождение: Великобритания
Склонность к слюнотечению2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию5 out of 5
Уровень энергии*3 out of 5
Уживчивость с другими питомцами4 out of 5
Переносимость жары3 out of 5
Переносимость холода2 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире3 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|33 - 38 cm
|30.5 - 33 cm
|Вес
|Вес
|9 - 13 kg
|9 - 10 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|от 2 до 12 месяцев
|от 12 месяцев до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|от 7 до 10 лет
|от 10 до 20 лет
|Возраст новорожденного
|от рождения до 2 мес.
Познакомьтесь с биглями
Все, что вам нужно знать о породе
Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему это одна из самых популярных пород собак. Нежные и спокойные, они обладают прекрасным темпераментом, а после некоторой дрессировки бигли отлично ладят с детьми и другими животными.
Хотя происхождение биглей точно не известно, считается, что они были с нами на протяжении многих сотен лет. Считается, что они произошли от римских охотничьих собак и стали популярными в Британии в 1800-х годах. В 1890 году был основан Клуб биглей, и вскоре после этого появился стандарт.
Сегодня бигль входит в десятку самых популярных собак в мире по версии Американского клуба собаководства. Они также регулярно появляются на экране. Например, они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — персонаж, который знаком многим по комиксу «Пинатсы».
Бигль с рыжевато-черно-белой шерстью внешне похож на фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, внутри самой породы бигль есть две разные разновидности. Американский клуб собаководства различает две категории: до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.
У них крепкое телосложение и обычно хорошее здоровье, а продолжительность жизни составляет около 13 лет. Однако они могут доживать и до более солидного возраста.
Активным и энергичным биглям потребуется не менее часа физических упражнений каждый день, а в идеале — больше. Выведенные для охоты стаями, они также лучше себя чувствуют в компании и не умеют оставаться в одиночестве.
Еще одно предупреждение перед выбором бигля: им нравится звук собственного голоса, поэтому они часто лают. Кроме того, они поддаются дрессировке хуже, чем некоторые другие собаки, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.
В целом, эти верные животные станут прекрасными компаньонами. В награду за усилия и терпение вы получите преданного друга.
2 факта о биглях
1. По запаху
Наряду с бладхаундом и бассет-хаундом, у бигля одно из наиболее развитых обоняний среди всех пород собак. Фактически, в носу у них около 220 миллионов обонятельных рецепторов.
2. По долгу службы
Учитывая их превосходное обоняние, неудивительно, что многие бигли продолжают работать собаками-розыскниками в аэропортах. Обычно их используют для обнаружения взрывчатых веществ и наркотиков, но в последнее время их также обучают обнаруживать наличие коронавируса.
История породы
Несмотря на множество догадок среди любителей собак, происхождение бигля остается окутанным тайной. Однако, по всей вероятности, они произошли от римских охотничьих собак, которых использовали для ловли кроликов и тому подобного. Биглей можно увидеть на картинах и в литературе еще с Елизаветинской эпохи.
В то время существовали жесткошерстные бигли поменьше – некоторые из них были настолько маленькими, что их можно было носить в кармане охотничьей куртки. Размер бигля с годами увеличился, но более мелкие версии породы, известные как «Карманные бигли», все еще существуют.
Хотя точное происхождение названия «Бигль» потеряно во времени, многие полагают, что это слово происходит от гэльского термина «beag» (маленький). Другие предполагают, что оно происходит от французского термина, обозначающего звук охотничьих рогов («be'geule»).
В любом случае считается, что современная порода бигль возникла в Великобритании примерно в 1830-х годах. Предполагается, что это смесь нескольких пород, в том числе гончей Талбота, североанглийского бигля и южной гончей. Похоже, что характер бигля сочетает в себе лучшие черты этих пород.
В 1890 году в Великобритании был основан Клуб биглей, и вскоре после этого был принят стандарт породы. Сегодня бигль регулярно появляется в списках любимых пород по всему миру.
Учитывая хорошие поведенческие характеристики биглей, их размер и послушный темперамент, они также являются излюбленной породой для лабораторий. К счастью, многие благотворительные организации предлагают им дом. Хотите завести бигля? Почему бы не забрать собаку из лаборатории к себе домой?
От головы до хвоста
Физические характеристики биглей
1.Голова
2.Морда
3.Шерсть
4.Тело
5.Хвост
На что следует обратить внимание
От конкретных особенностей породы до общего обзора здоровья — вот несколько интересных фактов о вашем бигле.
Важно выбрать проверенного заводчика.
Хотя у биглей обычно довольно хорошая продолжительность жизни (средняя продолжительность жизни составляет от 12 до 15 лет), они могут быть склонны к некоторым генетическим заболеваниям, как и все породы собак. Как всегда, главное – покупать у ответственного и уважаемого заводчика, поскольку он будет проверять большинство наследственных заболеваний, что поможет снизить риски. Кроме того, знание того, является ли ваш бигль носителем или у него потенциально могут возникнуть проблемы со здоровьем в дальнейшем, может помочь вам и вашему ветеринару соответствующим образом спланировать уход за ним на протяжении всей жизни.
Обращайте внимание на проблемы с глазами.
Собаки породы бигль также могут быть склонны к некоторым оптическим проблемам, таким как глаукома, дегенеративное заболевание, известное как прогрессирующая атрофия сетчатки (PRA), и состояние, называемое «вишневый глаз», при котором железа начинает выступать в углу. Как это часто бывает в подобных случаях, раннее обнаружение может иметь решающее значение. Имея это в виду, важно регулярно проверять глаза вашего бигля и консультироваться с ветеринаром, если есть какие-либо необычные симптомы или признаки дискомфорта. Кроме того, два раза в год вашему биглю рекомендуется проходить комплексное офтальмологическое обследование.
Эта порода также может быть подвержена эпилепсии.
Это неврологическое состояние, вызванное аномальной электрической активностью в головном мозге, может привести к легким, а иногда и тяжелым судорогам. Другие симптомы могут проявляться в виде пошатывания, падения или временной дезориентации. Это одно из наиболее распространенных заболеваний этих питомцев. Приступы могут начинаться примерно с шестимесячного возраста. Хотя судороги могут вызывать беспокойство, они выглядят намного хуже, чем есть на самом деле. Фактически, долгосрочный прогноз для собак, страдающих эпилепсией, обычно весьма положительный. Как всегда, лучше обсудить ситуацию с ветеринаром, который сможет порекомендовать подходящий курс лечения для вашего бигля.
Здоровое питание, здоровая собака
При выборе корма для бигля следует учитывать множество факторов: их возраст, образ жизни, уровень активности, физическое состояние и здоровье, включая потенциальные заболевания или повышенную чувствительность. Пища обеспечивает энергию для обеспечения жизненно важных функций собаки, а полная питательная формула должна содержать скорректированный баланс питательных веществ, чтобы избежать любого дефицита или избытка в рационе, которые могут иметь неблагоприятные последствия для собаки. Чистая и свежая вода должна быть доступна всегда. В жаркую погоду и особенно во время тренировок возьмите с собой воду, чтобы ваша собака часто делала перерывы на питье. Потребление энергии всегда должно быть адаптировано к климатическим условиям. Собака, которая зимой живет на улице, будет нужно больше энергии.
Следующие рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашего питомца есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному врачу, который подберет оптимальную диету. У щенков бигля потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.
При выборе размера, формы, текстуры гранул следует учитывать также особенности зубов щенков — сначала временных, а затем постоянных. Необходимо контролировать потребление калорий, поскольку бигли известны своей склонностью к полноте. До достижения шестимесячного возраста дневную норму рекомендуется разделить на три приема пищи, а затем перейти на двухразовое питание.
Основными целями питания взрослых биглей являются:
Поддержание идеальной массы тела за счет использования легкоусвояемых ингредиентов и поддержания содержания жира на разумном уровне.
Поддержка здоровья костей и суставов с хондроитином, глюкозамином и EPA-DHA
Обеспечение оптимальной усвояемости с помощью благодаря высококачественному белку и сбалансированному содержанию клетчатки;
поддержание здоровья кожи и красота кожи и шерсти благодаря обогащенному добавлению незаменимых жирных кислот. кислоты (особенно EPA-DHA), незаменимые аминокислоты и витамины группы B.
Чтобы поддержать их естественную защиту, рекомендуется формула, обогащенная антиоксидантным комплексом и содержащая маннанолигосахариды.
После 7 лет у животных появляются первые признаки старения. Формула, обогащенная антиоксидантами, поможет сохранить их жизненная сила и особые питательные вещества, такие как хондроитин и глюкозамин, поможет сохранить здоровье костей и суставов. Старение также сопровождается изменение пищеварительных способностей и особых потребностей в питании, так еда для биглей постарше должен иметь следующие характеристики:
Повышенное содержание витаминов С и Е. Эти питательные вещества обладают антиоксидантными свойствами, помогая защитить клетки организма против вредного воздействия окислительного стресса, связанного со старением.
Высококачественный белок. Существует широко распространенное мнение, что снижение уровня белка в корме мало пользы в ограничении почечной недостаточности. У пожилых животных белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение содержания фосфора хороший способ замедлить постепенное ухудшение функции почек.
Увеличенная доля микроэлементов железа, цинка и марганца помогает поддерживать кожу и шерсть в хорошем состоянии
Повышенное количество полиненасыщенных жирных кислот (масло огуречника, рыбий жир) для поддержания качества шерсти. Собаки обычно производят эти жирные кислоты, но старение может повлиять на этот физиологический процесс.
С возрастом собаки все чаще страдают от проблем с зубами. Чтобы они продолжали есть в достаточном количестве, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности челюсть.
На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления остатками пищи, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке корма.
Уход за вашим биглем
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Бигль — собака, отличающаяся атлетичностью и энергичностью. Для него нет ничего лучше, чем прогуляться на свежем воздухе и хорошенько все обнюхать. Поэтому им следует заниматься физическими упражнениями не менее часа каждый день, а в идеале — два или больше. Взрослые любимцы могут немного облениться и предпочитать активному отдыху уютный сон на лежанке, но поскольку они склонны к ожирению, важно не допустить набора избыточного веса. Независимо от возраста, у биглей все еще сохраняется врожденный охотничий инстинкт со склонностью преследовать запах, поэтому вы можете держать их на поводке – или, по крайней мере, в пределах видимости. Кроме того, поскольку они являются непревзойденными мастерами побега и умеют рыть под заборами, важно внимательно следить за ними даже дома, в саду.
Одним из многих положительных моментов владения биглем является неприхотливость в уходе за ним. У них короткая, гладкая, густая двухслойная шерсть, которая защищает их от неблагоприятных погодных условий, но она хорошо поддается чистке и уходу. Достаточно раз в неделю расчесывать ее щеткой средней жесткости, чтобы удалять отмершие волоски. Кроме того, линька варьируется от умеренной до средней, хотя в сезон линьки у бигля она будет более тяжелой. Короткая шерсть позволяет купать питомца не очень часто. Кроме того, следует регулярно стричь когти, как можно чаще чистить зубы и тщательно проверять длинные висячие уши бигля во время ухода.
Их дрессировка может оказаться несколько сложнее, чем обучение других собак. Только не рассказывайте им об этом! И хотя это нежные и преданные собаки, у них есть и независимый характер. Поскольку изначально они выводились как охотники, они любят обнюхивать все на своем пути во время прогулок, поэтому может потребоваться больше времени, чтобы приучить их спокойно возвращаться домой. Но, с другой стороны, бигли также очень быстро учатся и хорошо реагируют на обучение, основанное на вознаграждении, особенно если оно связано с едой. Главное — как можно раньше начать дрессировку щенка и обеспечить регулярную социализацию. Приложив немного планирования и терпения, вы оба пожнете плоды.
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Источники
- Ветеринарные центры Америки https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия собак Royal Canin. Издание 2010 и 2020 гг.
- Больница для домашних животных Банфилд https://www.banfield.com/
- Книга продуктов Royal Canin BHN
- Американский кинологический клуб https://www.akc.org/
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