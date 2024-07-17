Все, что вам нужно знать о породе



Увидев их жалобный взгляд, висячие уши и выразительные глаза, нетрудно понять, почему это одна из самых популярных пород собак. Нежные и спокойные, они обладают прекрасным темпераментом, а после некоторой дрессировки бигли отлично ладят с детьми и другими животными.

Хотя происхождение биглей точно не известно, считается, что они были с нами на протяжении многих сотен лет. Считается, что они произошли от римских охотничьих собак и стали популярными в Британии в 1800-х годах. В 1890 году был основан Клуб биглей, и вскоре после этого появился стандарт.

Сегодня бигль входит в десятку самых популярных собак в мире по версии Американского клуба собаководства. Они также регулярно появляются на экране. Например, они были звездами серии пластилиновых мультфильмов «Уоллес и Громит», популярного телесериала «Чудесные годы» и детского фильма «Спасая Шайло». Отдельного упоминания заслуживает Снупи — персонаж, который знаком многим по комиксу «Пинатсы».

Бигль с рыжевато-черно-белой шерстью внешне похож на фоксхаунда, хотя последний намного крупнее. Кроме того, внутри самой породы бигль есть две разные разновидности. Американский клуб собаководства различает две категории: до 33 см и 33–38 см в холке. Однако в Великобритании они могут быть немного крупнее.

У них крепкое телосложение и обычно хорошее здоровье, а продолжительность жизни составляет около 13 лет. Однако они могут доживать и до более солидного возраста.

Активным и энергичным биглям потребуется не менее часа физических упражнений каждый день, а в идеале — больше. Выведенные для охоты стаями, они также лучше себя чувствуют в компании и не умеют оставаться в одиночестве.

Еще одно предупреждение перед выбором бигля: им нравится звук собственного голоса, поэтому они часто лают. Кроме того, они поддаются дрессировке хуже, чем некоторые другие собаки, но эту проблему помогут решить лакомства и немного терпения.

В целом, эти верные животные станут прекрасными компаньонами. В награду за усилия и терпение вы получите преданного друга.