Поговорим об английских бульдогах

Дружелюбных, добродушных и узнаваемых с первого взгляда бульдогов любят во всем мире. Да и как не любить этот очаровательный характерный прикус и крепкое, хоть и неуклюжее тело? Представители породы могут достигать 25-килограммовой массы тела, но из-за их крупных объемов может казаться, что она даже больше. Бульдог, образ которого из-за его впечатляющего внешнего вида используют в многочисленных рекламных объявлениях, а также в качестве университетских талисманов, на самом деле очень добродушная собака. Он обожает находиться рядом со своим владельцем и повсюду его сопровождать.

Официальное название: Бульдог

Другие названия: Английский, староанглийский или британский бульдог

Страна происхождения: Британия

Черно-белое изображение взрослого бульдога в положении сидя

  • Склонность к слюнотечению

    5 out of 5

  • Потребность в груминге

    3 out of 5

  • Активность линьки

    3 out of 5

  • Склонность к лаянию

    4 out of 5

  • Уровень энергии*

    1 out of 5

  • Уживчивость с другими питомцами

    5 out of 5

  • Переносимость жары

    1 out of 5

  • Переносимость холода

    1 out of 5

  • Приспособленность к проживанию в квартире

    4 out of 5

  • Способность оставаться без присмотра*

    1 out of 5

  • Способность стать семейным питомцем*

    4 out of 5
* Мы не рекомендуем оставлять домашних животных одних надолго. Общение с людьми помогает предотвратить эмоциональное расстройство и деструктивное поведение. Обратитесь к своему ветеринарному врачу за рекомендациями. Все домашние животные, даже одной породы, разные; данный обзор особенностей этой породы следует рассматривать в качестве ориентира. Чтобы ваш питомец был счастлив, здоров и хорошо воспитан, мы рекомендуем обучать и социализировать его, также как и удовлетворять его основные жизненные потребности (включая социальные и поведенческие). Домашних животных никогда не следует оставлять с детьми без присмотра. Обратитесь к своему заводчику или ветеринарному врачу для получения дополнительных рекомендаций. Все домашние животные общительны и предпочитают компанию. Однако их можно научить справляться с одиночеством с раннего возраста. Для этого обратитесь к ветеринарному врачу или кинологу.
Изображение бульдога бело-бежевого цвета
СамецЖенского пола
РостРост
36 - 38 cm66 - 69 cm
ВесВес
25 - 30 kg23 - 25 kg
Возраст щенкаВзрослый возраст
От 2 до 12 месяцевОт 1 до 7 лет
Зрелый возрастПожилой возраст
От 7 до 10 летСтарше 10 лет
Возраст новорожденного
С рождения до 2 месяцев
Щенок бульдога смотрит в камеру
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Знакомство с породой

Все, что нужно знать о породе

Благородный, послушный и преданный бульдог имеет слишком много привлекательных качеств, чтобы обо всех них упоминать. Это глубоко преданные семейные собаки, которые рады даже самым простым жестам заботы со стороны владельца, и которые постараются порадовать его в ответ. Вопреки возможным стереотипам, эти питомцы ничуть не ленивы. Их массивное телосложение — результат десятков лет селекционной работы и изначального использования в качестве спортивных собак. Они умеют контролировать свое тело.

Шерсть — еще одна черта, которая сделала их популярными. Она гладкая и короткая, классического бежево-белого цвета с белыми или черными пятнами, иногда с тигровым оттенком. И... барабанная дробь… эта собака очень мало линяет.

То, что эти очаровательные, добродушные компаньоны выглядят столь сурово, даже немного забавно. Но одного они действительно не любят: когда их ругают. Настолько, что они могут даже игнорировать владельца, если выговор покажется им несправедливым.

Они обладают смелым нравом, и иногда эта черта может проявляться чрезмерно, поэтому некоторые представители породы склонны проявлять доминирование над другими животными. Но беспокоиться не стоит — в них говорит азарт. Они очень общительны со всеми, кто находится рядом, и довольствуются прогулками несколько раз в день. Примечание по поводу физических нагрузок: из-за особенностей телосложения этим питомцам противопоказаны длительные прогулки или плавание. Дальние дистанции и стихия воды им неподвластны.

Одна из распространенных проблем, связанных с особенностями строения черепа, заключается в нарушении дыхания. Английские бульдоги относятся к группе брахицефальных пород — у них уплощенная морда и укороченные дыхательные пути, отчего лучше избегать чрезмерно высоких или низких температур. Кроме того, они могут быть предрасположены к аритмии. Нужно приобретать питомцев только у ответственных заводчиков и регулярно посещать ветеринарного кардиолога.

Щенок бульдога стоит перед камышами
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Два факта о бульдогах

1. Этой мордочке требуется особый уход

Брыли, или складки кожи на морде, — черта, которая делает этих питомцев невероятно очаровательными, но эти складки нужно регулярно протирать и удалять из них влагу и даже застрявшие кусочки пищи. Делайте это как можно чаще, используя чистую сухую салфетку.

2. Когда размер может иметь значение

Английский бульдог — собака с массивным телосложением, и это следует учитывать, когда вы берете их на руки. Для одного человека это животное может оказаться слишком тяжелым. Нужно уделить особое внимание их ежедневному кормлению, чтобы избежать чрезмерного увеличения веса.

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История породы

Историю этих собак можно проследить до Англии XIII века и до ныне незаконного вида спорта, травли быков (отсюда и Bull («бык») в названии породы). А их предшественники — более крепкие собаки с более крупными челюстями — использовались, чтобы повалить быка на землю. К счастью, в 1835 году в Англии запретили это кровавое развлечение.

Из-за своих давних отношений с британской культурой порода теперь практически считается национальным символом. В Соединенных Штатах она также обрела популярность и стала талисманом некоторых известных учреждений из-за своего, судя по виду, решительного характера. Йельский университет сделал бульдога талисманом всех своих спортивных команд, ласково дав ему прозвище «Красавчик Дэн», а Корпус морской пехоты США принял породу в качестве своего талисмана после Первой мировой войны. Заводчики продолжали развивать темперамент бульдога, сделав из него собаку, которую мы знаем сегодня: настоящего компаньона с приветливым характером.

Клуб любителей бульдогов Америки был основан в 1890 году, а в течение последних семи лет порода входит в пятерку самых популярных пород Американского клуба собаководства.

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От головы до кончика хвоста

Английский бульдог: описание породы

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1.Уши

Маленькие изогнутые в сторону уши, широко расставленные

2.Голова

Крупная голова с плоским лбом, окруженная кожей, образующей отчетливые сладки. Нижняя челюсть несколько выступает за верхнюю.

3.Тело

Крепкое тело с широко расставленными конечностями, очень мускулистое телосложение

4.Шерсть

Прямая, тонкая, плотно прилегающая шерсть

5.Хвост

Короткий, круглый хвост
Черно-белое изображение бульдога крупным планом
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На что стоит обращать внимание

От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце

Уплощенная морда может стать причиной некоторых проблем со здоровьем.

Самая привлекательная черта английских бульдогов может оказаться и самой опасной: представители породы могут быть склонны к проблемам с дыханием из-за брахицефального строения черепа, при котором у животных приплющенная форма носа. У них может быть затрудненное дыхание в жаркую или слишком холодную погоду, а также во время интенсивных физических нагрузок. Также проблемы могут возникнуть при проведении анестезии перед операцией. По причине возможных проблем с дыханием рекомендуется содержать их в помещении с вентиляцией и/или кондиционером.

Эти питомцы действительно любят бегать. Но недалеко.

Хотя у них крепкое, коренастое телосложение, они любят упражнения на развитие ловкости и получают от них удовольствие. Не думайте, что соревнования — удел длинноногих псов: у бульдогов сильный азартный дух — это означает, что они готовы хорошенько испытать свои навыки. Представители породы способны быстро бегать, но на небольшие расстояния. Собакам любой породы необходима физическая активность, и английские бульдоги — не исключение, ведь для них важно поддерживать хорошую физическую форму и подтянутость, даже если у них массивное телосложение.

Порода с нежным сердцем

Представители этой породы могут иметь предрасположенность к аритмии, то есть нарушению частоты и последовательности сердечных сокращений. Хотя заболевание встречается редко, оно все же может развиться и даже привести к потере сознания, в случае если его не контролировать. Порода также может быть предрасположена к тетраде Фалло, врожденному патологическому пороку сердца. Важно регулярно посещать ветеринарного врача для проведения соответствующей диагностики, а также обеспечить питомцу правильный уход.

Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного

При выборе корма следует учитывать следующие факторы: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собакам, содержащимся на улице, зимой нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.

У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.

При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Концентрации других питательных веществ должна быть тщательно сбалансирована, особенно уровни кальция и фосфора, которые поддерживают здоровье костей и суставов щенков. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.

Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.

Обеспечение оптимальной усвояемости за счет включения высококачественного белка и сбалансированного содержания пищевых волокон, чтобы уменьшить кишечное брожение, которое может вызвать расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах стула.

Поддержание здоровья кожи за счет укрепления кожного барьера благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЕРА/DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.

Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию хондроитина, глюкозамина и ЕРА/DHA.

поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров; Чтобы поддержать естественные защитные механизмы организма, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.

После 7 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненные силы, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:

Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.

Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек

Повышенное содержание таких микроэлементов, как железа, цинка и марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.

Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержки качества шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.

С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.

Бульдог сидит в траве и смотрит вверх
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Уход и содержание

Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке

Для этой породы лучше всего подходит умеренная физическая активность. Не сомневайтесь: они энергичны и любят бегать, но не на большие дистанции. Представители породы не способны преодолевать большие расстояния из-за их плоской и укороченной морды, которая может затруднить дыхание, если нагрузка будет слишком велика. Коротких интенсивных игр достаточно, чтобы утолить их жажду активности. Избегайте физической активности в слишком жаркую или холодную погоду, поскольку такая нагрузка может быть потенциально опасна. И по какой-то причине бульдоги любят кататься на скейтборде, и у них это отлично получается!

Владельцам этих питомцев повезло: их короткую шерсть требуется вычесывать не более 10 минут несколько раз в неделю. Эти животные известны своими очаровательными складками на морде и верхней части тела, особенно вокруг хвоста, однако в них может скапливаться влага, а в области морды даже кусочки пищи. Протирайте кожные складки влажной салфеткой, а затем чистой сухой, чтобы удалить влагу. Избегайте области вокруг глаз! Представители породы могут быть склонны к пододерматиту, воспалению кожи на лапах. Сохраняйте их лапы в чистоте и сухости.

Эти собаки послушны и сдержанны, им нравится общество человека, но они нуждаются во внимании и дрессировке. Английский бульдог — порода, отличающаяся высоким интеллектом, но временами ее представители могут быть слишком чувствительными, особенно если их ругают слишком строго. Можно удовлетворить их потребность во внимании с помощью обучения, основанного на положительном подкреплении.

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Источники
  1. Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
  2. Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
  3. Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
  4. Каталог продукции Royal Canin
  5. American Kennel Club https://www.akc.org/

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