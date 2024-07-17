Поговорим об английских бульдогах
Официальное название: Бульдог
Другие названия: Английский, староанглийский или британский бульдог
Страна происхождения: Британия
Склонность к слюнотечению5 out of 5
Потребность в груминге3 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию4 out of 5
Уровень энергии*1 out of 5
Уживчивость с другими питомцами5 out of 5
Переносимость жары1 out of 5
Переносимость холода1 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире4 out of 5
Способность оставаться без присмотра*1 out of 5
Способность стать семейным питомцем*4 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|36 - 38 cm
|66 - 69 cm
|Вес
|Вес
|25 - 30 kg
|23 - 25 kg
|Возраст щенка
|Взрослый возраст
|От 2 до 12 месяцев
|От 1 до 7 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 7 до 10 лет
|Старше 10 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой
Все, что нужно знать о породе
Благородный, послушный и преданный бульдог имеет слишком много привлекательных качеств, чтобы обо всех них упоминать. Это глубоко преданные семейные собаки, которые рады даже самым простым жестам заботы со стороны владельца, и которые постараются порадовать его в ответ. Вопреки возможным стереотипам, эти питомцы ничуть не ленивы. Их массивное телосложение — результат десятков лет селекционной работы и изначального использования в качестве спортивных собак. Они умеют контролировать свое тело.
Шерсть — еще одна черта, которая сделала их популярными. Она гладкая и короткая, классического бежево-белого цвета с белыми или черными пятнами, иногда с тигровым оттенком. И... барабанная дробь… эта собака очень мало линяет.
То, что эти очаровательные, добродушные компаньоны выглядят столь сурово, даже немного забавно. Но одного они действительно не любят: когда их ругают. Настолько, что они могут даже игнорировать владельца, если выговор покажется им несправедливым.
Они обладают смелым нравом, и иногда эта черта может проявляться чрезмерно, поэтому некоторые представители породы склонны проявлять доминирование над другими животными. Но беспокоиться не стоит — в них говорит азарт. Они очень общительны со всеми, кто находится рядом, и довольствуются прогулками несколько раз в день. Примечание по поводу физических нагрузок: из-за особенностей телосложения этим питомцам противопоказаны длительные прогулки или плавание. Дальние дистанции и стихия воды им неподвластны.
Одна из распространенных проблем, связанных с особенностями строения черепа, заключается в нарушении дыхания. Английские бульдоги относятся к группе брахицефальных пород — у них уплощенная морда и укороченные дыхательные пути, отчего лучше избегать чрезмерно высоких или низких температур. Кроме того, они могут быть предрасположены к аритмии. Нужно приобретать питомцев только у ответственных заводчиков и регулярно посещать ветеринарного кардиолога.
Два факта о бульдогах
1. Этой мордочке требуется особый уход
Брыли, или складки кожи на морде, — черта, которая делает этих питомцев невероятно очаровательными, но эти складки нужно регулярно протирать и удалять из них влагу и даже застрявшие кусочки пищи. Делайте это как можно чаще, используя чистую сухую салфетку.
2. Когда размер может иметь значение
Английский бульдог — собака с массивным телосложением, и это следует учитывать, когда вы берете их на руки. Для одного человека это животное может оказаться слишком тяжелым. Нужно уделить особое внимание их ежедневному кормлению, чтобы избежать чрезмерного увеличения веса.
История породы
Историю этих собак можно проследить до Англии XIII века и до ныне незаконного вида спорта, травли быков (отсюда и Bull («бык») в названии породы). А их предшественники — более крепкие собаки с более крупными челюстями — использовались, чтобы повалить быка на землю. К счастью, в 1835 году в Англии запретили это кровавое развлечение.
Из-за своих давних отношений с британской культурой порода теперь практически считается национальным символом. В Соединенных Штатах она также обрела популярность и стала талисманом некоторых известных учреждений из-за своего, судя по виду, решительного характера. Йельский университет сделал бульдога талисманом всех своих спортивных команд, ласково дав ему прозвище «Красавчик Дэн», а Корпус морской пехоты США принял породу в качестве своего талисмана после Первой мировой войны. Заводчики продолжали развивать темперамент бульдога, сделав из него собаку, которую мы знаем сегодня: настоящего компаньона с приветливым характером.
Клуб любителей бульдогов Америки был основан в 1890 году, а в течение последних семи лет порода входит в пятерку самых популярных пород Американского клуба собаководства.
От головы до кончика хвоста
Английский бульдог: описание породы
1.Уши
2.Голова
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Уплощенная морда может стать причиной некоторых проблем со здоровьем.
Самая привлекательная черта английских бульдогов может оказаться и самой опасной: представители породы могут быть склонны к проблемам с дыханием из-за брахицефального строения черепа, при котором у животных приплющенная форма носа. У них может быть затрудненное дыхание в жаркую или слишком холодную погоду, а также во время интенсивных физических нагрузок. Также проблемы могут возникнуть при проведении анестезии перед операцией. По причине возможных проблем с дыханием рекомендуется содержать их в помещении с вентиляцией и/или кондиционером.
Эти питомцы действительно любят бегать. Но недалеко.
Хотя у них крепкое, коренастое телосложение, они любят упражнения на развитие ловкости и получают от них удовольствие. Не думайте, что соревнования — удел длинноногих псов: у бульдогов сильный азартный дух — это означает, что они готовы хорошенько испытать свои навыки. Представители породы способны быстро бегать, но на небольшие расстояния. Собакам любой породы необходима физическая активность, и английские бульдоги — не исключение, ведь для них важно поддерживать хорошую физическую форму и подтянутость, даже если у них массивное телосложение.
Порода с нежным сердцем
Представители этой породы могут иметь предрасположенность к аритмии, то есть нарушению частоты и последовательности сердечных сокращений. Хотя заболевание встречается редко, оно все же может развиться и даже привести к потере сознания, в случае если его не контролировать. Порода также может быть предрасположена к тетраде Фалло, врожденному патологическому пороку сердца. Важно регулярно посещать ветеринарного врача для проведения соответствующей диагностики, а также обеспечить питомцу правильный уход.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма следует учитывать следующие факторы: возраст, образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе повышенная чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду, особенно во время физических упражнений, возьмите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Потребление энергии всегда необходимо адаптировать к климатическим условиям. Собакам, содержащимся на улице, зимой нужно больше энергии. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых собак. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. До 12 месяцев иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками. Пребиотики, такие как фруктоолигосахариды, поддерживают здоровье пищеварительной системы, помогая сбалансировать кишечную флору, и способствуют формированию хорошего стула.
При выборе размера и формы гранул следует учитывать особенности строения челюсти, чтобы питомцу было легче захватывать и разгрызать гранулы. Концентрации других питательных веществ должна быть тщательно сбалансирована, особенно уровни кальция и фосфора, которые поддерживают здоровье костей и суставов щенков. В течение первых шести месяцев жизни щенков рекомендуется делить суточную порцию хотя бы на три приема, а затем перейти на двухразовое кормление.
Рацион взрослого питомца должен удовлетворять его потребности.
Обеспечение оптимальной усвояемости за счет включения высококачественного белка и сбалансированного содержания пищевых волокон, чтобы уменьшить кишечное брожение, которое может вызвать расстройство пищеварения, метеоризм и неприятный запах стула.
Поддержание здоровья кожи за счет укрепления кожного барьера благодаря обогащению рациона незаменимыми жирными кислотами (в частности, ЕРА/DHA), незаменимыми аминокислотами и витаминами группы B.
Поддержание здоровья костей и суставов благодаря содержанию хондроитина, глюкозамина и ЕРА/DHA.
поддержание оптимальной массы тела благодаря включению легкоусвояемых ингредиентов и адаптированному содержанию жиров; Чтобы поддержать естественные защитные механизмы организма, рекомендуется формула с антиоксидантным комплексом и маннанолигосахаридами.
После 7 лет у животных появляются первые признаки старения. Обогащенная антиоксидантами формула помогает поддерживать жизненные силы, а ряд питательных веществ, например хондроитин и глюкозамин, — здоровье костей и суставов. В пожилом возрасте в пищеварительном тракте животных происходят изменения, их потребности в питательных веществах увеличиваются, поэтому корм для стареющих собак должен обладать следующими характеристиками:
Более высокое содержание витаминов C и E. Они обладают антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от повышенного воздействия окислительного стресса, увеличивающегося с возрастом.
Высококачественный белок. Вопреки широко распространенному заблуждению, снижая уровень содержания белка в корме особо не получается предотвратить развитие почечной недостаточности. К тому же у пожилых собак белки усваиваются менее эффективно, чем у молодых. Снижение уровня содержания фосфора — хороший способ замедлить постепенное ухудшение работы почек
Повышенное содержание таких микроэлементов, как железа, цинка и марганца помогает поддерживать здоровье кожи и шерсти.
Высокое содержание полиненасыщенных жирных кислот (масло бурачника, рыбий жир) для поддержки качества шерсти. Жирные кислоты вырабатываются в организме собаки, но старение может нарушить этот физиологический процесс.
С возрастом у животных начинают появляться проблемы с зубами. Чтобы собака получала достаточное количество корма, размер, форма, текстура гранул должны учитывать особенности ее челюстей.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Для этой породы лучше всего подходит умеренная физическая активность. Не сомневайтесь: они энергичны и любят бегать, но не на большие дистанции. Представители породы не способны преодолевать большие расстояния из-за их плоской и укороченной морды, которая может затруднить дыхание, если нагрузка будет слишком велика. Коротких интенсивных игр достаточно, чтобы утолить их жажду активности. Избегайте физической активности в слишком жаркую или холодную погоду, поскольку такая нагрузка может быть потенциально опасна. И по какой-то причине бульдоги любят кататься на скейтборде, и у них это отлично получается!
Владельцам этих питомцев повезло: их короткую шерсть требуется вычесывать не более 10 минут несколько раз в неделю. Эти животные известны своими очаровательными складками на морде и верхней части тела, особенно вокруг хвоста, однако в них может скапливаться влага, а в области морды даже кусочки пищи. Протирайте кожные складки влажной салфеткой, а затем чистой сухой, чтобы удалить влагу. Избегайте области вокруг глаз! Представители породы могут быть склонны к пододерматиту, воспалению кожи на лапах. Сохраняйте их лапы в чистоте и сухости.
Эти собаки послушны и сдержанны, им нравится общество человека, но они нуждаются во внимании и дрессировке. Английский бульдог — порода, отличающаяся высоким интеллектом, но временами ее представители могут быть слишком чувствительными, особенно если их ругают слишком строго. Можно удовлетворить их потребность во внимании с помощью обучения, основанного на положительном подкреплении.
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Всё о бульдогах
Хотя они могут производить впечатление суровых животных, на самом деле у них дружелюбный характер, и они не склонны проявлять поведение, которое может устрашить. Раньше представителей этой породы использовали для травли быков, но это было запрещено более 100 лет назад. Теперь это ласковые, преданные компаньоны.
Эта невероятно добродушная порода ценится как семьями, так и одинокими людьми за свою приветливость и жизнерадостный характер. Их спокойный и ласковый темперамент просто чудесен и делает их великолепными компаньонами. Единственное, о чем стоит беспокоиться владельцам, это о состоянии их здоровья, ведь экстремально уплощенная морда потенциально может стать причиной проблем с дыханием. Мы рекомендуем приобретать собак только у ответственных заводчиков.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукции Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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