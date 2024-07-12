Как ухаживать за чихуахуа щенком?

Чихуахуа занимают особое место среди мелких пород собак. Несмотря на принадлежность к декоративной группе, они в большой степени сохранили свои аборигенные черты, крепкое здоровье и долголетие.

Некоторые особенности этой карликовой породы могут удивить владельца, не ожидающего от крошечного щенка, к примеру, отчаянной смелости или внезапного исчезновения. Общение и уход за щенком чихуахуа требуют знания нюансов физиологии и поведения этой удивительной породы. Даже маленький щенок уже способен проявлять охранные качества. Интересно то, что порода, которая выводилась не для охраны, проявляет их с особым усердием. Звонкий лай щенка и отчаянные попытки задержать непрошеного гостя могут оказаться очень эффективными. Поэтому владелец должен контролировать изменения в поведении щенка, стараясь вовремя предупредить его эмоциональную реакцию на разного рода раздражители. Попутно желательно объяснить щенку, что нападение на незнакомого человека не приветствуется. В целом чихуахуа уравновешенные и спокойные собачки. Их небольшой размер и компанейские качества, желание постоянно находиться рядом с хозяином делают их самыми удобными и приятными спутниками владельца.

Еще одна особенность щенков и взрослых собак чихуахуа — любовь к закапыванию в покрывала, пледы или складки одежды. Скорее всего, это объясняется желанием постоянно находиться в тепле. Опасность для владельца и членов семьи заключается в риске раздавить маленького щенка, не заметив его под пледом или покрывалом. Многие заводчики не продают щенков чихуахуа в семьи с маленькими детьми. Щенки чихуахуа настолько малы, что ребенок может нанести собачке серьезную травму. Также требуется оберегать щенка от слишком активного внимания других животных, находящихся в доме. Нужно дать ему время освоиться и подрасти. Чихуахуа спокойно уживаются с любыми животными и быстро находят со всеми общий язык.

Владельцу чихуахуа нужно быть внимательным и при первых прогулках со щенком. Этой породе не свойственно считать себя маленькими, чихуахуа не осознают своего размера. Считая себя серьезной собакой, они могут нападать на более крупных животных, охраняя территорию или владельца от предполагаемой опасности. Именно поэтому щенка чихуахуа сразу приучают к поводку или рулетке.

Популярность породы неслучайна. Сочетание необычной внешности, маленького размера, отважного, независимого и в то же время дружелюбного характера плюс удобство содержания превратили чихуахуа в одну из самых желанных пород.

Особенности ухода за щенком чихуахуа заключаются в регулярной стрижке когтей и снятии зубного налета. Как и у всех мелких пород, у чихуахуа быстро отрастают когти — из-за небольшого веса и непродолжительных прогулок по твердой поверхности. Попросту говоря, когти собаки не успевают стачиваться. Стричь их нужно раз в неделю. В противном случае когти отрастают слишком длинными, мешая щенку нормально двигаться, а в некоторых случаях отросшие когти могут даже травмировать подушечки лап.

Ухаживать за зубами также следует как можно чаще. Желательно ежедневно осматривать зубы щенка, особенно в период их смены. Заметив, что молочный зуб еще не выпал, а постоянный зуб уже растет, следует обратиться к ветеринарному врачу и удалить не выпавший молочный зуб. Периодически нужно приучать щенка и к чистке зубов, так как у этой породы из-за маленького размера и особенностей строения челюстей происходит быстрое образование зубного камня. Удалять зубной налет надо мягкой щеткой со специальными средствами для снятия налета с зубов. Если на зубах образовался камень, лучше обратиться к врачу для его удаления. Если владелец следит за зубами щенка, то в более позднем возрасте риск возникновения пародонтоза у собаки можно свести к минимуму.

Щенка длинношерстного чихуахуа нужно приучать к расчесыванию, так как взрослая собака, не приученная к грумингу, плохо переносит эти процедуры, не давая владельцу даже дотронуться до себя расческой. Уход за щенком чихуахуа несложен, но он должен быть регулярным. Собираясь проверить у щенка состояние когтей или зубов, нужно заодно обратить внимание на глаза, уши и анальные железы. Глаза должны быть без выделений, уши — чистыми, а анальные железы лучше проверять и чистить у ветеринарного врача раз в несколько месяцев.