Щенки корги: здоровье и уход
Полное название этой породы —
Согласно основной версии, слово «корги» восходит к двум валлийским словам cor и ci, которые дословно переводятся как «карликовая собака». Однако, несмотря на такое неказистое название, эта порода весьма интересна.
Внешность
У корги характерные короткие лапы и морда, напоминающая лисью. Это достаточно подвижная и игривая пастушья порода с небольшими различиями в подтипах.
Так, у кардигана более длинные лапы и шерсть, требующая более тщательного ухода. Собаку необходимо вычесывать как минимум раз в несколько дней. Также у нее более длинный хвост — у пемброков он купирован, — да и в целом эта разновидность породы крупнее пемброка.
У пемброка шире грудь, а шерсть можно вычесывать примерно раз в неделю. Характерный окрас этой разновидности корги — золотистый, а кардиганы, напротив, темные. Именно этот подтип породы — любимая собака королевы Великобритании Елизаветы II.
Корги: уход и здоровье
Ухаживать за корги не очень сложно, следует только помнить несколько базовых правил.
Второе: корги очень любят грызть посторонние предметы. Приучайте щенка не трогать ваши вещи, отвлекая его игрушками. Уберите из зоны доступа все провода, особенно те, что под напряжением.
Хотя корги хорошо переносит жизнь даже в небольших квартирах, это собака, которая нуждается в постоянных нагрузках. Активность нужна не только для здоровой психики, но и для крепкого
Кроме того, есть и другая типичная для корги болезнь — глаукома, развивающаяся с возрастом. В результате собака начинает хуже видеть, может впасть в депрессию, стать апатичной. Если вы заметили странное поведение животного, например, собака не видит, куда вы только что на ее глазах бросили мячик, это повод обратиться к специалисту.
Питание
Кормление щенка корги в целом ничем не отличается от кормления других собак той же весовой категории. До 2–3 месяцев животное кормят 4–5 раз в сутки, до полугода — 3–4 раза, а с шести месяцев корги переводят на двухразовое питание.
Важная особенность этой собаки — склонность к перееданию. Внимательно следите за тем, сколько раз и какими порциями вы кормили животное. Не поддавайтесь на жалобные просьбы добавки: корги быстро набирают вес, который негативно сказывается на здоровье собаки.
Чтобы контролировать вес животного, используйте корма, разработанные специально для собак с предрасположенностью к ожирению. Например, Medium Light Weight Care. В нем много белка и мало жира, так что питомец быстро утолит голод и получит нужный заряд энергии, не отложив про запас лишнего.
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