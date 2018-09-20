Щенки корги: здоровье и уход

Полное название этой породы — вельш-корги , то есть валлийский корги, родом из Уэльса. А еще более полное зависит от подтипа породы: либо вельш-корги-кардиган (по названию графства Кардиганшир), либо вельш-корги-пемброк (по названию графства Пемброк).

Согласно основной версии, слово «корги» восходит к двум валлийским словам cor и ci, которые дословно переводятся как «карликовая собака». Однако, несмотря на такое неказистое название, эта порода весьма интересна.

Внешность

У корги характерные короткие лапы и морда, напоминающая лисью. Это достаточно подвижная и игривая пастушья порода с небольшими различиями в подтипах.

Так, у кардигана более длинные лапы и шерсть, требующая более тщательного ухода. Собаку необходимо вычесывать как минимум раз в несколько дней. Также у нее более длинный хвост — у пемброков он купирован, — да и в целом эта разновидность породы крупнее пемброка.

У пемброка шире грудь, а шерсть можно вычесывать примерно раз в неделю. Характерный окрас этой разновидности корги — золотистый, а кардиганы, напротив, темные. Именно этот подтип породы — любимая собака королевы Великобритании Елизаветы II.

Корги: уход и здоровье

Ухаживать за корги не очень сложно, следует только помнить несколько базовых правил. Во-первых , помимо шерсти, следите за когтями собаки: в норме они стачиваются во время прогулок, но если вы заметили отросшие когти, подстригайте их. Уход за щенком корги включает в себя чистку ушей и глаз. За ушами нужно следить особенно внимательно — они стоячие, и в них легко попадает грязь и пыль.

Второе: корги очень любят грызть посторонние предметы. Приучайте щенка не трогать ваши вещи, отвлекая его игрушками. Уберите из зоны доступа все провода, особенно те, что под напряжением.

В-третьих , не мойте корги слишком часто. У этой собаки прекрасная шерсть, которая не пачкается: она буквально отталкивает всю грязь и лишнюю влагу. Все благодаря уникальному жировому слою, который вы смываете, когда лишний раз купаете собаку.

Хотя корги хорошо переносит жизнь даже в небольших квартирах, это собака, которая нуждается в постоянных нагрузках. Активность нужна не только для здоровой психики, но и для крепкого опорно-двигательного аппарата, а он у многих корги — слабое место.

Из-за вытянутого тела и достаточно коротких лап корги часто страдают проблемами со спиной и шеей. Важно регулярно посещать ветеринарного врача и проводить обследования именно этих областей.

Кроме того, есть и другая типичная для корги болезнь — глаукома, развивающаяся с возрастом. В результате собака начинает хуже видеть, может впасть в депрессию, стать апатичной. Если вы заметили странное поведение животного, например, собака не видит, куда вы только что на ее глазах бросили мячик, это повод обратиться к специалисту.

Питание

Кормление щенка корги в целом ничем не отличается от кормления других собак той же весовой категории. До 2–3 месяцев животное кормят 4–5 раз в сутки, до полугода — 3–4 раза, а с шести месяцев корги переводят на двухразовое питание.

Важная особенность этой собаки — склонность к перееданию. Внимательно следите за тем, сколько раз и какими порциями вы кормили животное. Не поддавайтесь на жалобные просьбы добавки: корги быстро набирают вес, который негативно сказывается на здоровье собаки.

Чтобы контролировать вес животного, используйте корма, разработанные специально для собак с предрасположенностью к ожирению. Например, Medium Light Weight Care. В нем много белка и мало жира, так что питомец быстро утолит голод и получит нужный заряд энергии, не отложив про запас лишнего.