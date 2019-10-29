История породы вельш-корги

Истории многих пород современники часто украшали красивыми деталями, которые не имели отношения к реальности. Не исключение и история возникновения популярной породы вельш-корги пемброк. Попробуем разобраться, где здесь настоящие факты, а где красивая сказка.

Согласно валлийской легенде, вельш-корги пемброк стали подарком человечеству от благодарных фей. Эти крылатые создания выбрали в качестве своих ездовых собак именно корги. Легенда гласит, что именно поэтому у современных корги на спине есть шерсть более темного окраса - по форме это пятно напоминает то самое седло, которое использовали феи. За что человечество получило такой щедрый подарок от фей, легенда умалчивает. Еще одна, не менее сказочная история, о крестьянских детях, нашедших на ветвях дерева двух похожих на лисят щенков. Принеся их домой, они узнали от взрослых, что это вовсе не лисята, а маленькие собаки, на которых ездят верхом или в повозках волшебные феи.

Но если серьезно, то эта порода очень древняя. Из названия понятно, что ее происхождение относится к графству Уэльс, а точнее, к округу Пемброкшир, где предки этих собак жили еще в X-XI вв. А слово «корги» в переводе с уэльского означает «карликовая собака». Еще одна версия названия, при прочтении слова корги на уэльском наречии без транскрипции, - «курги», что значит «сторожевая собака».

Также известно, что с самого начала предки корги пасли скот и охраняли фермерские хозяйства и дома. Иными словами, корги - это одна из первых пастушьих собак, миниатюрная овчарка. Когда-то их называли «уэльский ярд», имея в виду длину их тела, которая от кончика носа до основания хвоста составляет несколько меньше метра. Или «собака-щипцы» - за специфическую манеру при пастьбе прикусывать скот за задние ноги. Кстати, именно из-за своих коротких ног корги удается избегать травм от ударов копытами.

Происхождение породы, скорее всего, связано со скандинавскими собаками, благодаря викингам, частенько посещавшим Британские острова. В числе прародителей называют кеесхонда, шипперке, самоеда, норвежских шпицев. Но, вероятнее всего, основными предками корги были две породы, сохранившиеся до сих пор - шведский вальхунд (вестготашпиц) и исландская собака. Обе породы мало распространены даже в настоящее время. Возможно, и король Англии Генри поучаствовал в появлении этих собак в Британии. В 1107 году он пригласил фламандских ткачей, прихвативших с собой небольших шпицеобразных собак.

Загадкой остается то, что сами корги были очень редкими практически до 1892 года, когда они впервые были показаны на выставке и привлекли к себе всеобщее внимание. Почему эти универсальные собаки так поздно «вышли в свет», остается загадкой. Корги легко управляются со скотом, обладают хорошим здоровьем, практически не лают и не требуют много пищи.

Но по настоящему люди обратили внимание на эту породу после того, как корги стали любимицами английской королевы. В 1933 году герцог Йоркский преподнес в подарок щенка корги своим юным дочерям - Элизабет, будущей королеве Елизавете II, и Маргарет Роз.

Первые корги были привезены в Россию из Финляндии в 1993 году. Две суки - в курский питомник «Андвол» и еще два щенка - в Санкт Петербург. Но практически до конца 90 - х годов порода не вызывала интереса у наших соотечественников. В конце 90 - х годов в РКФ был зарегистрирован Национальный клуб породы и порода начала стремительно набирать популярность. Это случилось во многом благодаря открывшейся возможности импортировать качественных производителей и участвовать в крупных выставках.