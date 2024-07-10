Французский бульдог и английский бульдог: различия

Казалось бы, похожие породы английский и французский бульдоги имеют разное происхождение, разное назначение, разные особенности и даже принадлежат к разным группам FCI.



Английские бульдоги относятся ко второй группе FCI, то есть «пинчерам, шнауцерам и молоссам». Именно к последней подгруппе благодаря своему происхождению принадлежит английский бульдог. Тогда как французский бульдог — представитель 9-й группы «компаньонов и тоев», то есть декоративных пород собак. Такая разница обусловлена, прежде всего, их историческим происхождением.



Английский бульдог — более старая порода, корни которой уходят в прошлое Римской империи. Их предки были бойцовыми собаками, которые использовались сначала в военных целях и для охраны.

По сравнению с английским, французский бульдог — молодая порода, возникшая во времена запрета собачьих боев и травли с тотализатором. Это произошло в 1802 году. Тогда же заводчики были вынуждены переориентироваться на уже существовавших более мелких бульдогов-компаньонов, которые и стали предками французского бульдога. Поэтому французский бульдог вовсе не миниатюрная версия английского, как ошибочно считают некоторые любители. Его предком считается также и исчезнувший той-бульдог, благодаря которому появилась новая миниатюрная разновидность бульдога. Официальный статус порода французский бульдог обрела лишь в 1898 году — почти на 30 лет позже официального признания английского бульдога. Англичане долгое время вообще отказывались признавать этих собак как самостоятельную породу.



В этих двух породах много общего. К примеру, массивный череп, мощные широкие челюсти с перекусом, короткая морда, плотные мясистые губы и обилие складок на голове. Но много и различий; у французского бульдога более короткий корпус, характерной формы закругленные стоячие уши, меньший размер и более легкий костяк. Их темпераменты также отличаются.

Английские бульдоги более мужественные, решительные, с чувством собственного достоинства и спокойным, уравновешенным темпераментом.



Французские — очень живые, подвижные и игривые. Они более контактны и дружелюбны. Французские бульдоги вполне могут участвовать в различных спортивных состязаниях и удобны для транспортировки во время путешествий. Зато спокойный и солидный английский бульдог давно стал символом статусности и брутальности владельца. Он подойдет людям, ценящим покой и неспешные прогулки. Но обе породы благодаря современной селекции уже давно заслужили звание прекрасных компаньонов городского жителя.