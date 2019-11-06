Чем кормить французского бульдога?

Французский бульдог — это собака средних размеров, ее вес в норме не превышает 15 кг, а рост в холке — 40 см. Французские бульдоги достаточно подвижны, но при этом они брахицефалы (плоская морда, укороченный череп, изогнутый пищевод). Эти особенности нужно учитывать, выбирая корм для французского бульдога.

Особенности пищеварительной системы французского бульдога

У собак брахицефалических пород пищевод слегка изогнут, а кардиальная часть желудка атонична, то есть находится в слабом тонусе. У французских бульдогов часто наблюдается затрудненная транспортировка пищи по пищеварительному тракту (это называется учащенная регургитация). Такое состояние сопровождается повышенным слюноотделением во время или после приема пищи, одышкой, кашлем, хрипом и другими нарушениями пищеварения.

Специальные корма для французского бульдога ROYAL CANIN ® French Bulldog Junior и French Bulldog Adult содержат белки L.I.P., они легкоусвояемые и снижают активность процесса брожения. Из-за повышенного брожения у собак нарушается пищеварение и появляется стул с резким неприятным запахом.

Особенности строения челюстей французского бульдога

У брахицефалов плоская морда и короткие челюсти, согласно исследованиям, в 80% случаев они захватывают крокеты сухого корма нижней поверхностью языка. Им также сложнее разгрызать корм, чем долихоцефалам (собакам с узкой, вытянутой головой — борзая, афганская гончая) и мезоцефалам (собакам с умеренно широким и длинным черепом — лабрадор, английский кокер). Кормление французского бульдога имеет свою специфику из-за того, что собаки-брахицефалы зачастую не разгрызают корм, а проглатывают его, что плохо влияет на его усвоение. Корм French Bulldog Adult со специально разработанными для брахицефалов крокетами в форме бумеранга французскому бульдогу легко захватывать и разгрызать.

Особенности дыхательной системы французского бульдога

Cлабое место любого брахицефала — его дыхательная система. Узкие ноздри, короткая носоглотка при достаточно мощной грудной клетке иногда вызывают проблемы. В патологических случаях проблема узких ноздрей решается хирургически. Французские бульдоги в норме иногда храпят и сопят при физической нагрузке, в жару и в холод. Но иногда приступы одышки становятся опасными для жизни животного.

Для профилактики не переутомляйте французского бульдога физическими нагрузками, особенно в жару или холод, используйте во время кормления плоскую миску: из глубокой ему трудно есть.

Также у пород брахицефального типа из-за укороченного черепа ухудшается циркуляция воздуха, поэтому они могут плохо воспринимать запахи. Это значит, что бульдоги не чувствуют запах корма издалека и могут съесть заветрившийся корм, что плохо скажется на пищеварении.

Питание французского бульдога должно быть свежим, особенно влажный корм. Не храните корм в миске дольше двух часов, объема миски должно хватать ровно на один прием пищи. Доступ к свежей воде должен быть круглосуточным.

Особенности метаболизма французского бульдога

Серьезные проблемы с дыханием также может спровоцировать ожирение. Поскольку французских бульдогов нельзя излишне переутомлять, их корм должен быть рассчитан строго по нормам кормления, указанным на обратной стороне упаковки.

French Bulldog Adult способствует поддержанию мышечной массы благодаря оптимальному содержанию белка (26%) и L-карнитина , но при этом не содержит лишних жиров и углеводов. Не перекармливайте вашего французского бульдога — по стандарту породы бульдоги должны быть подтянутыми и коренастыми.

Пищевая непереносимость и аллергия у французских бульдогов

Французские бульдоги сильно предрасположены к аллергическим реакциям: дерматитам, сыпи, пищевой аллергии, отекам, зуду, покраснениям. Особое внимание нужно уделять складке возле носа: если там скапливаются остатки пищи ( из-за слишком глубокой миски, например), складка легко воспаляется.

Симптомы аллергии могут быть различными: метеоризм, одышка, раны на туловище, покраснения между пальцами лап, рвота, понос, перхоть, сыпь. Как правило, аллергию у французских бульдогов вызывает еда со стола, предназначенная для человека или новый, несбалансированный корм. Поэтому с осторожностью переводите собаку на новый корм, консультируйтесь у ветеринарного врача по поводу подозрений на аллергию.

Возможно, врач назначит специальный корм для собак с пищевой непереносимостью и аллергией или корм для собак с дерматозом. Однако корм French Bulldog Adult для французского бульдога содержит все необходимые компоненты для профилактики аллергических реакций у этой породы. Купить корм для французского бульдога можно здесь.

Чем нельзя кормить французского бульдога