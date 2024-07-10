Английский бульдог: кормление и особенности здоровья

Английский бульдог — национальная собака Англии. В прошлом собак этой породы использовали для травли быков, но со временем английский бульдог превратился из бойцовой породы в декоративную. Сегодня английский бульдог — это довольно флегматичная и неконфликтная собака. Разберемся, чем кормить английского бульдога и как за ним ухаживать.

Здоровье английского бульдога

Английские бульдоги — брахицефалы, то есть собаки с короткой мордой, короткими и искривленными дыхательными путями, страдающие одышкой при чрезмерной физической нагрузке. Однако если оставить бульдога совсем без физической активности, он рискует располнеть — а это негативно скажется на опорно-двигательном аппарате и сердечно-сосудистой системе.

Система охлаждения и подачи воздуха у брахицефалических пород работает менее эффективно, чем у других пород, что делает их более подверженными перегреву и тепловому удару. Поэтому важно следить, чтобы у бульдога был доступ к свежей воде, представители этой породы особенно сильно страдают от жажды в жару.

Большинство проблем со здоровьем можно предотвратить или замедлить их течение, если регулярно посещать ветеринарного врача и кормить собаку сбалансированным питанием, разработанным специально для английских бульдогов.

Чем кормить английского бульдога

Чтобы поддерживать здоровье английского бульдога, необходимо правильно кормить его. Для этой породы особенно важно сбалансированное питание и тщательно подобранный рацион, который учитывает их специфические особенности.

В линейке ROYAL CANIN есть специальный породный корм для собак этой породы. Щенкам до 12 месяцев подойдет ROYAL CANIN® Bulldog Junior, который учитывает все особенности брахицефальных собак, начиная с короткой челюсти и заканчивая слабостью пищеварительной системы.

Крокеты корма имеют специальную форму, которая подходит для челюстей английского бульдога и стимулирует разгрызание корма. Бульдоги часто слишком быстро поглощают пищу, что приводит к плохой усвояемости и проблемам с кишечником, поэтому корм должен не только стимулировать собаку есть медленно и жевать тщательней, но и снизить процессы брожения, которые могут привести к нарушениям пищеварения, метеоризму и появлению стула с резким запахом. Если ваша собака все равно слишком быстро поглощает пищу, попробуйте купить ей интерактивную миску. В такой миске кусочки корма разложены в углублениях, из которых собаке приходится доставать еду. Многим собакам интересно не просто получать пищу, а добывать ее и прилагать усилия.

После того, как питомцу исполнится 12 месяцев, постепенно переводите его на продукт для взрослой собаки ROYAL CANIN® Bulldog Adult. Крокеты в нем также имеют форму, удобную для собак с короткой челюстью. Также корм для английского бульдога содержит вещества, замедляющие процесс брожения пищи в организме брахицефальных собак, пищеварительная система которых не совсем идеально работает. У английского бульдога чувствительная кожа. В складках могут размножаться бактерии и грибки, поэтому так важно поддерживать барьерную функцию кожи за счет сбалансированного питания. Корм ROYAL CANIN® Bulldog Adultt учитывает эту особенность и содержит в себе уникальный комплекс веществ.

Питание английского бульдога должно быть сбалансированным, но столь же важно соблюдать нормы кормления — никогда не перекармливайте собаку, ожирение у этой породы приводит к негативным последствиям. Английский бульдог — не самая простая собака в уходе, но ее покладистый и спокойный характер найдет ценителей этой породы.