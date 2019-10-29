Как ухаживать за щенком немецкой овчарки

Все щенки требуют особой заботы, ухода и воспитания. И щенок немецкой овчарки не исключение. Будущий владелец должен знать, в чем будет состоять его роль в первые месяцы жизни в его доме питомца.

Основные моменты, с которыми сталкиваются все владельцы собак, — это питание, гигиена, вакцинация и начальное воспитание щенка. Первый осмотр щенков представителем клуба на предмет соответствия породе и качества выращивания — актировка, проходит обычно в возрасте 45–50 дней. Это значит, что забрать щенка владелец сможет примерно в 2 месяца.

В этом возрасте щенки немецкой овчарки кажутся неуклюжими из-за непропорционально больших лап. Как и любая крупная порода, которая растет и развивается неравномерно, щенок немецкой овчарки нуждается в повышенном внимании к опорно-двигательному аппарату. Прежде всего, для него необходим сбалансированный рацион, в состав которого входят все необходимые витамины и минеральные элементы, обеспечивающие нормальный рост и развитие щенка. Повышенная нагрузка на суставы быстро растущего щенка обусловлена тем, что костяк развивается быстрее, чем растет мышечная масса, поддерживающая весь скелет. Отсюда возникает дополнительная нагрузка на суставы и связки.

Поэтому физические нагрузки для щенка немецкой овчарки должны быть умеренными до того момента, пока он не сформируется, это происходит примерно в 10 -12 месяцев. Маленького щенка нельзя заставлять спускаться по лестнице. Лучше выносить его на прогулку на руках. До 8–10 месяцев ему нежелательно преодолевать высокие препятствия — барьеры, лестницы, прыгать через широкие ямы и рвы. От того, насколько бережным и внимательным будет хозяин к своему щенку, зависит его здоровье на протяжении всей последующей жизни.

Один из важных аспектов выращивания щенка немецкой овчарки — сохранение специфических породных характеристик. Прежде всего, служебного назначения породы — желания сотрудничать с владельцем, быть с ним в тесном контакте, стремления получить высокую оценку — подкрепление за каждое правильно выполненное упражнение. Для любой служебной породы собак и для немецкой овчарки тем более, подкрепление является важнейшей частью дрессировки. Владелец должен понять, что служит для щенка наиболее привлекательным вознаграждением и использовать его в дальнейшей отработке навыков. Развивайте внимание щенка, умение контролировать ситуацию, находясь в спокойном состоянии и только в крайнем случае и только по команде, щенок должен реагировать на раздражитель.

С первых дней пребывания щенка в доме нужно стараться уделять ему как можно больше внимания. Немалую помощь на первых порах может оказать заводчик. Он не только даст необходимые рекомендации относительно рациона кормления и вида корма, к которому щенок уже привык, но и подскажет, когда провести антипаразитарную обработку и следующую вакцинацию. Если владелец по каким-то причинам не может поддерживать связь с заводчиком, то в течение первых дней пребывания щенка в доме нужно посетить ветеринарного врача. Он должен осмотреть щенка и дать свои рекомендации.

После первого ветеринарного осмотра владелец должен встать на учет в местной кинологической организации, так как вскоре ему нужно будет оформлять родословные документы на щенка. Выбрав такую крупную и серьезную служебную породу, как немецкая овчарка, владелец должен понимать, что только он несет ответственность за все, что может произойти по ее вине. Поэтому воспитание и дрессировка начинаются с первых дней пребывания щенка в доме и продолжаются на протяжении всей жизни собаки. Также важно, чтобы владелец соблюдал правила гигиены не только в своем доме, но и на окружающей территории. Нужно приучить щенка справлять естественные надобности в специально отведенных местах, вдали от детских площадок, мест отдыха людей и не позволять щенку делать это на тротуарах. В случае конфуза владелец должен убрать за щенком.

Важно запомнить, что все, что вы разрешаете щенку в детстве, будет воспринято им как норма поведения. Поэтому, если вы не хотите, чтобы взрослая собака залезала на кровать, подбирала на улице, просила еду со стола — не позволяйте все это делать щенку. Также с первых дней в новом доме нужно приучать щенка к гигиеническим процедурам — регулярному осмотру лап, стрижке когтей, чистке ушей и глаз, осмотру зубов. Справиться со взрослой собакой, не приученной к этим процедурам, будет крайне сложно. Особое значение имеет режим кормления. Владелец должен строго его соблюдать и следить, чтобы миска с едой не стояла у щенка постоянно. Щенки не в состоянии контролировать объем съедаемого корма и может возникнуть угроза переедания. А свежая вода, должна всегда быть в открытом доступе.

Щенка нужно постепенно приучать к вашему расписанию, так ему легче будет подстроиться под ваш режим, а вам — ухаживать за щенком. Он должен знать время кормления, время прогулок и занятий, время общения и игр с владельцем и время сна. Маленький щенок очень быстро запоминает режим дня и подстраивается под владельца, поэтому на первых порах для него крайне важна последовательность действий и отсутствие изменений.

Еще один момент — безопасность щенка. В первое время, когда владелец и щенок еще не привыкли друг к другу, а щенок еще не изучил свой новый дом, нужно быть осторожным, следя за тем, чтобы нечаянно не наступить на щенка или не прищемить его дверью. Нужно убрать из доступа щенка все провода, вещи и предметы, которые он может сжевать и проглотить. В первые дни владельцу лучше всего побыть со щенком, чтобы дать ему возможность освоиться и привыкнуть к новому месту. Первые дни очень важны для безопасности щенка и установления контакта с владельцем.