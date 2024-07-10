Чем кормить немецкую овчарку?

Немецкая овчарка — крупная, энергичная рабочая порода, которая отличается от других овчарок своей универсальностью и непревзойденным талантом к обучению любым видам служб. Должно ли быть универсальным питание для такой универсальной породы? Давайте выясним, какие нюансы отличают немецкую овчарку от родственных ей пород собак.



Прежде всего, немецкая овчарка способна пробегать значительные расстояния в довольно высоком темпе. Она вынослива благодаря сбалансированному строению, крепким связкам, оптимальному объему мышечной массы, хорошо развитым легким и сердцу.



При таких показателях собаке требуется рацион, который включает в себя разнообразные питательные вещества, витамины и микроэлементы. Особенно важен подбор необходимого рациона для молодых немецких овчарок старше 15 месяцев. В этот период формирование организма собаки практически закончилось, но она продолжает взрослеть.



У этой породы есть и свои особенности, которые нужно учитывать при подборе корма. К примеру, проблемы пищеварения из-за не очень большого объема желудочно-кишечного тракта, повышенной проницаемости кишечника и высокого риска возникновения процессов брожения в ЖКТ.



У породы немецкая овчарка довольно чувствительный иммунитет, что приводит к окислительным процессам в организме и раннему старению. А повышенная щелочная реакция кожи делает немецкую овчарку уязвимой для бактериальных инфекций. Со всеми этими проблемами можно справиться с помощью рациона ROYAL CANIN ® German Shepherd Adult, специально разработанного для немецких овчарок старше 15 месяцев.