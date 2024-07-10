Чем кормить джек-рассел-терьера?
Джек-рассел-терьер — одна из самых популярных сегодня пород собак. Эти маленькие собаки отличаются неугомонным характером, веселым нравом и бесконечной энергией.
Внешность и характер
Порода джек-рассел-терьер
названа так в честь английского священника Джона Джека Рассела, большого любителя охоты. Рассел хотел вывести идеального охотника, который сможет нырнуть за лисицей в ее нору, при этом не застрять там и не испачкаться. Так получился
рассел-терьер
. Отличительная особенность этой породы — мощное телосложение. Несмотря на свой небольшой размер, это весьма сильная и выносливая собака с развитой грудной клеткой, крепкими лапами и мощной хваткой.
Еще одна узнаваемая особенность породы — ее окрас. По стандарту джек-рассел
должен быть полностью белым с небольшими коричневыми пятнами на мордочке и на хвосте. Шерсть
джек-рассел-терьера
— плотная и жесткая, способна отталкивать грязь и воду.
Вне зависимости от длины шерсти, джек-рассела
достаточно раз в неделю вычесывать жесткой щеткой. Лучше всего для этих целей подходят
щетки-рукавицы
.
Особенности породы
Джек-расселы
— прирожденные охотники. Но их бесконечная энергия имеет и обратную сторону: такую собаку нужно все время
чем-то
занимать, давать ей приличную физическую нагрузку
Несмотря на повышенную активность, эти собаки обычно обладают покладистым характером: джек-рассел
хорошо слушается хозяина, восприимчив к дрессировке и способен быстро запоминать десятки команд. Правда, в доме, где живет
джек-рассел-терьер
, кошек лучше не заводить — охотничий инстинкт может взять верх над покладистостью.
- Эту породу принято считать одной из самых умных. Тем не менее, обучать джек-рассела
и приучать его к порядку и командам нужно с раннего возраста. Очень важно проводить с собакой как можно больше времени в период ее взросления и не ограничивать ваше общение прогулками.
Владельцам джек-расселов
рекомендуется регулярно заниматься с ними аджилити.
Аджилити представляет собой комплекс спортивных соревнований, заключающихся в скоростном преодолении ими полосы препятствий. В состязаниях принимают непосредственное участие как питомец, выполняющий упражнения, так и хозяин. Подобный вид спорта прекрасно подойдет темпераменту вашей собаке и положительно повлияет не только на здоровье питомца, но и хозяина.
Если вы не готовы заниматься с собакой аджилити, то раз в несколько недель меняйте маршруты ваших прогулок, а то и вовсе отправляйтесь с питомцем в какое-нибудь
новое место. Эти собаки очень любят узнавать
что-нибудь
новое. Кстати, перевозить
джек-рассела
очень просто. Эту собаку можно просто посадить в сумку и взять с собой в метро. С ней чаще всего пускают и на борт самолета, так как средние размеры породы разрешают провозить ее в салоне, а не в багажном отделении.
Чем кормить джек-рассел терьера
Джек-рассел
очень быстро растет и развивается. Он постоянно в движении, а значит ему нужна высокоэнергетическая пища. Именно поэтому рекомендуется кормить щенка
джек-рассел-терьера
кормом с высоким содержание белков и жиров. Для щенка вплоть до 10 месяцев подойдет корм Jack Russell Terrier Junior от ROYAL CANIN
®
. Помимо того, что этот корм хорошо сбалансирован и содержит все необходимые щенку витамины и минералы, его крокеты сделаны так, чтобы чистить зубы растущей собаки от зубного камня. У щенков
Джек-рассел-терьера
, до 10 месяцев пищеварительная система не до конца сформировалась и не может усваивать питательные вещества так же эффективно, как пищеварительная система взрослой собаки, по этому формула Jack Russell Terrier Junior способствует поддержанию нормального пищеварения и поддержанию баланса пищеварительной флоры.
Взрослых собак — от 10 месяцев и дальше — переводят на Jack Russell Terrier Adult. Так как собака выросла и сформировалась — ей теперь нужен несколько иной рацион. Благодаря адаптированному содержанию белов и жиров, комплексу антиоксидантов, способствует поддержанию мышечной массы и помогает собаке сохранять силы и энергию. В таком корме есть комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают шерсть и кожу собаки в идеальном состоянии. Крокеты корма сделаны специально для породы джек-рассел-терьер
с учетом особенностей строения челюсти этих собак.
Не забывайте, что кроме правильного питания, джек-расселу
, как и любой другой собаке, нужны регулярные визиты к ветеринарному врачу. Раз в год здоровая собака должна проходить плановый осмотр.
Но самое главное правило этой породы — много прогулок, много игр и двигательной активности. Не давайте своему питомцу заскучать, тогда он до самой своей старости не даст скучать и вам.
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