Джек-рассел-терьер — одна из самых популярных сегодня пород собак. Эти маленькие собаки отличаются неугомонным характером, веселым нравом и бесконечной энергией. Джек-расселы неприхотливы и не требуют особенного ухода, однако хозяину стоит приготовиться к долгим и активным прогулкам. Разберемся, чем кормить джек-рассел-терьера и чем еще примечательна эта порода.

Внешность и характер

Порода джек-рассел-терьер

названа так в честь английского священника Джона Джека Рассела, большого любителя охоты. Рассел хотел вывести идеального охотника, который сможет нырнуть за лисицей в ее нору, при этом не застрять там и не испачкаться. Так получился

рассел-терьер

. Отличительная особенность этой породы — мощное телосложение. Несмотря на свой небольшой размер, это весьма сильная и выносливая собака с развитой грудной клеткой, крепкими лапами и мощной хваткой.

Еще одна узнаваемая особенность породы — ее окрас. По стандарту джек-рассел

должен быть полностью белым с небольшими коричневыми пятнами на мордочке и на хвосте. Шерсть

джек-рассел-терьера

— плотная и жесткая, способна отталкивать грязь и воду.

Вне зависимости от длины шерсти, джек-рассела

достаточно раз в неделю вычесывать жесткой щеткой. Лучше всего для этих целей подходят

щетки-рукавицы

.

Особенности породы

Джек-расселы

— прирожденные охотники. Но их бесконечная энергия имеет и обратную сторону: такую собаку нужно все время

чем-то

занимать, давать ей приличную физическую нагрузку

Несмотря на повышенную активность, эти собаки обычно обладают покладистым характером: джек-рассел

хорошо слушается хозяина, восприимчив к дрессировке и способен быстро запоминать десятки команд. Правда, в доме, где живет

джек-рассел-терьер

, кошек лучше не заводить — охотничий инстинкт может взять верх над покладистостью.

Эту породу принято считать одной из самых умных. Тем не менее, обучать джек-рассела и приучать его к порядку и командам нужно с раннего возраста. Очень важно проводить с собакой как можно больше времени в период ее взросления и не ограничивать ваше общение прогулками.

Владельцам джек-расселов

рекомендуется регулярно заниматься с ними аджилити.

Аджилити представляет собой комплекс спортивных соревнований, заключающихся в скоростном преодолении ими полосы препятствий. В состязаниях принимают непосредственное участие как питомец, выполняющий упражнения, так и хозяин. Подобный вид спорта прекрасно подойдет темпераменту вашей собаке и положительно повлияет не только на здоровье питомца, но и хозяина.

Если вы не готовы заниматься с собакой аджилити, то раз в несколько недель меняйте маршруты ваших прогулок, а то и вовсе отправляйтесь с питомцем в какое-нибудь

новое место. Эти собаки очень любят узнавать

что-нибудь

новое. Кстати, перевозить

джек-рассела

очень просто. Эту собаку можно просто посадить в сумку и взять с собой в метро. С ней чаще всего пускают и на борт самолета, так как средние размеры породы разрешают провозить ее в салоне, а не в багажном отделении.

Чем кормить джек-рассел терьера

Джек-рассел

очень быстро растет и развивается. Он постоянно в движении, а значит ему нужна высокоэнергетическая пища. Именно поэтому рекомендуется кормить щенка

джек-рассел-терьера

кормом с высоким содержание белков и жиров. Для щенка вплоть до 10 месяцев подойдет корм Jack Russell Terrier Junior от ROYAL CANIN

®

. Помимо того, что этот корм хорошо сбалансирован и содержит все необходимые щенку витамины и минералы, его крокеты сделаны так, чтобы чистить зубы растущей собаки от зубного камня. У щенков

Джек-рассел-терьера

, до 10 месяцев пищеварительная система не до конца сформировалась и не может усваивать питательные вещества так же эффективно, как пищеварительная система взрослой собаки, по этому формула Jack Russell Terrier Junior способствует поддержанию нормального пищеварения и поддержанию баланса пищеварительной флоры.

Взрослых собак — от 10 месяцев и дальше — переводят на Jack Russell Terrier Adult. Так как собака выросла и сформировалась — ей теперь нужен несколько иной рацион. Благодаря адаптированному содержанию белов и жиров, комплексу антиоксидантов, способствует поддержанию мышечной массы и помогает собаке сохранять силы и энергию. В таком корме есть комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые поддерживают шерсть и кожу собаки в идеальном состоянии. Крокеты корма сделаны специально для породы джек-рассел-терьер

с учетом особенностей строения челюсти этих собак.

Не забывайте, что кроме правильного питания, джек-расселу

, как и любой другой собаке, нужны регулярные визиты к ветеринарному врачу. Раз в год здоровая собака должна проходить плановый осмотр.

Но самое главное правило этой породы — много прогулок, много игр и двигательной активности. Не давайте своему питомцу заскучать, тогда он до самой своей старости не даст скучать и вам.