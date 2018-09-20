Уход за щенком джек-рассел терьера

Порода джек-рассел-терьер за короткий срок стала очень популярна как городская собака-компаньон . Решив стать владельцем щенка этой породы, нужно знать о том, какие особенности характерны для нее, как кормить щенка джек-рассел-терьера и как за ним ухаживать.

Основная особенность породы — ее охотничье предназначение. Как и большинство пород терьеров, джек-рассел был выведен для охоты на мелких грызунов. Щенок джек-рассел-терьера с самого раннего возраста отличается высокой подвижностью, активностью и чрезвычайной заинтересованностью во всем, что происходит в доме. Обладая небольшими размерами и огромным любопытством, щенок джек-рассела может протиснуться в любую щель и проникнуть в самые труднодоступные уголки дома. Поэтому, пока щенок маленький, на время отсутствия владельца ему лучше оставаться в строго ограниченном пространстве. Так будет безопасней для самого щенка и спокойней для владельца.

Другая особенность джек-рассел-терьера — его небольшой рост. Будет ошибкой приучать маленького щенка к кровати или дивану. Забравшись туда самостоятельно, он может спрыгнуть с высоты, которая для его роста слишком большая. Щенок может получить серьезную травму — вывих, ушиб или перелом.

Как и у всех пород терьеров, у щенка джек-рассела сильные челюсти и довольно крупные и острые зубы. Он легко перегрызает ими все, до чего может достать. Поэтому владельцу обязательно надо позаботиться, во-первых , о том, чтобы убрать из зон досягаемости провода и обувь. Во-вторых , обеспечить щенка достаточным количеством игрушек, в том числе таких, которые он мог бы долго грызть, а также играми и прогулками. Выгулянный щенок джек-рассел-терьера дома будет намного спокойней и покладистей.

Кормление — неотъемлемая и одна из важных частей ухода за собакой. Джек-рассел-терьер — небольшая, активная и общительная собака, и щенку требуется не столько большой объем корма, сколько высокое содержание в нем энергии для поддержания активности и мышечной массы. Поэтому рацион щенка должен включать в себя корм с адаптированным содержанием белка и комплексом антиоксидантов, например Royal Canin Jack Rassel Terrier.

Не менее важной составляющей ухода является воспитание и груминг. В этой породе существуют три разновидности по типу шерсти: гладкошерстная, жесткошерстная и так называемый брокен — промежуточный вариант между гладкошерстной и жесткошерстной разновидностью. И если гладкошерстных щенков достаточно регулярно мыть и расчесывать щеткой, удаляя отмерший волос, то две другие разновидности нуждаются в более тщательном уходе — регулярном косметическом тримминге.