Чем кормить лабрадора?

В рационе собаки стоит учитывать ее породные потребности и особенности. Чем кормить собаку породы лабрадор?

Ежедневный рацион собаки рассчитывается в зависимости от породы и от того, какая у вас собака. Это взрослый и здоровый питомец или у вашего питомца трудности со здоровьем? У вас активная взрослая собака или щенок? Ваша собака беременна? Ваша собака стареет? На каждый из этих вопросов есть свой ответ, если дело касается правильного питания.

Итак, у вас лабрадор. Взрослые здоровые лабрадоры, с одной стороны, по своей природе очень активны, поэтому им часто не хватает стандартных порций корма. С другой — склонны к полноте, поэтому не перекармливайте вашу собаку и регулярно взвешивайте её, чтобы следить за изменением веса.

Научные исследования показывают, что чем тяжелее становится собака, тем меньше ей необходимо получать энергии на 1 кг веса. Обычно крупным собакам требуется 45 ккал на один килограмм веса, но лабрадору на 10-20% меньше. Поэтому выбирайте корм с энергетической ценностью в 3600-3800 ккал на 1 кг сухого вещества. Содержание воды в корме учитывать не нужно. В мягком этот показатель равен 80%, а в сухом — 9%.

Рекомендуемую суточную норму сухого корма для взрослых здоровых лабрадоров нужно рассчитывать, исходя из веса и его активности, а для щенков — исходя из веса и возраста.

Что нужно знать о здоровье лабрадора, чтобы правильно выбрать корм

Помимо того, что эти собаки склонны к полноте и отличаются прекрасным аппетитом, существует ряд других особенностей, на которые нужно обратить внимание.

Лабрадоры часто испытывают повышенную нагрузку на суставы.



Это происходит из-за того, что при своей массивности они очень подвижны и непоседливы. Поэтому вам необходимо подобрать питание, которое поможет защитить и укрепить суставы собаки.

Лабрадоры, особенно щенки, склонны к заболеваниям кишечника из-за нарушения его работы.



Проследите, чтобы в рационе собаки были пребиотики и легкоусвояемые белки, чтобы обеспечить баланс микрофлоры и нормальный стул.

У лабрадоров короткая жесткая шерсть, но с очень плотным подшерстком.



Она защищает вашу собаку не только от холода, но и от влаги, и повреждений кожи. Поэтому за ней необходимо тщательно ухаживать, в том числе с помощью правильного питания: корм обязательно должен содержать жирные кислоты.

Какой корм подойдет лабрадору?

Учитывая все особенности вашей породистой собаки, лучше выбрать специализированный корм, разработанный специально для лабрадоров. Постарайтесь не кормить вашу собаку со стола, это может причинить вред её здоровью.

У ROYAL CANIN® есть корм для взрослых лабрадоров — Labrador retriever adult. Он содержит легкоусвояемые белки (L.I.P.), питательные добавки, в том числе витамины и антиоксиданты и хондропротекторы, которые помогают защитить и укрепить суставы вашей собаки.