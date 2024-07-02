Уход за щенком лабрадора

Щенок лабрадора, в общем-то, мало чем отличается от любого другого щенка, и порядок ухода за ним не так сложен. Но все дело в нюансах, о которых мы сегодня и поговорим.

Чтобы вырастить здоровую собаку, ее нужно не только любить, но и обладать некоторыми знаниями о породе, которую вы выбрали. Прежде всего, следует поинтересоваться, для чего она изначально предназначалась.

Лабрадор - рабочая собака, помогающая на охоте при подаче дичи с суши и воды. Следовательно, это активное, подвижное животное с крепкими суставами, хорошо развитыми мышцами, сильным сердцем и хорошим объемом легких. В норме щенок лабрадора должен быть крепким и активным. Он много двигается и с интересом познает мир. Поэтому многие владельцы стараются как можно раньше начинать выводить своих питомцев на прогулку. Здесь главное - терпение и последовательность.

В первую очередь, щенку необходимо обеспечить регулярное обследование у ветеринарного врача. Он должен быть привит и обработан от паразитов. После обязательного карантина щенка можно начинать выводить гулять в безопасных местах и на поводке. После прогулок необходимо мыть или протирать ему лапы и живот.

Место щенка, его миски и игрушки должны содержаться в чистоте. Разгрызенные игрушки лучше сразу выкидывать.

Для щенка лабрадора очень важен режим. Время прогулок, кормления, сна и игр. Если приучить щенка с детства к удобному для вас распорядку, впоследствии будет проще и собаке, и владельцу.

У лабрадора короткая шерсть с густым подшерстком, которая требует ухода. Регулярное вычесывание, мытье, а также сушка феном впоследствии упростят уход за взрослой собакой. Очень важно следить, чтобы активный и любознательный щенок лабрадора не прыгал на кровать или диван. Спрыгивая обратно, он может повредить суставы.

Ответственный владелец должен интересоваться не только внешними - экстерьерными - качествами щенка, но и его здоровьем. Так, у каждой породы существуют свои слабые места, связанные с особенностями экстерьера и предназначения. У лабрадора они тоже есть. Несмотря на то, что порода отличается хорошим здоровьем, для лабрадоров характерна предрасположенность к некоторым генетически наследуемым заболеваниям, например, дисплазии тазобедренного сустава и отслоению сетчатки глаза. Поэтому по достижении щенком 9-месячного возраста нужно сделать тесты на эти заболевания.

Лабрадоры палевого окраса отличаются чувствительной кожей, поэтому несбалансированное питание может стать причиной расстройства со стороны кожного покрова.

У щенков лабрадора в период смены зубов происходит заметное снижение иммунитета, и для владельца важно соблюдать график прививок и последующего карантина. Щенки лабрадора в норме обладают крепким костяком, но при быстром росте связки еще не приспособлены выдерживать нагрузки, поэтому нельзя перекармливать щенка и перегружать его упражнениями и длительными прогулками.

Как и со щенком любой другой породы, внимание и умеренность при выращивании лабрадора важны не меньше, чем хороший уход и качественное питание.