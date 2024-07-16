Все, что нужно знать о породе



В кино и СМИ ротвейлеров часто изображают как агрессивных или опасных собак, но их настоящий характер совершенно другой. Хотя это действительно сильные и крепкие собаки, которых при необходимости можно научить ловить преступников, на самом деле у них очень доброе сердце. Под чутким контролем опытного владельца они становятся послушными, уважительными и очень кроткими — из них получаются преданные компаньоны.

Благодаря своему врожденному инстинкту защитника стаи они очень сильно привязываются к своим владельцам. Но, как подтвердит любой, у кого уже есть питомец этой породы, они также очень игривы. Они любят прижиматься к людям, которые им симпатичны, и даже могут пытаться залезть на колени, если вы позволите.

Ротвейлер — одна из старейших пород на свете. Ее история начинается во времена Римской империи, когда ее использовали для выпаса скота. И в наши дни это не только домашние питомцы. Их мощный, крупный корпус, а также врожденная смышленость позволяют им становиться отличными сторожами. Они всегда внимательно следят за окружающей обстановкой и быстро реагируют на рабочие ситуации.

Их можно часто встретить не только в полиции, но и рядом с охранниками, а также в спасательных службах. Это отразилось на их репутации.

Внушительные размеры этих животных придают их облику величественность. Это не только крупные, мускулистые и энергичные, но и очень красивые животные. Для этой породы характерна темная шерсть с рыжими вкраплениями, выразительные темно-карие глаза, мощный виляющий хвост.

Представителям породы необходимо много физических нагрузок. В идеале им нужно как минимум по два часа физической активности каждый день. Да, как минимум два часа. Но при соблюдении этого условия, наряду с правильной дрессировкой и социализацией, эта собака обязательно станет неотъемлемым членом вашей семьи.