Давайте поговорим о ротвейлерах
Репутация свирепых псов и внушительные размеры сначала могут напугать, но на самом деле это преданные и верные питомцы с ласковым, послушным и на удивление добродушным темпераментом. Тем не менее благодаря своему бесстрашному нраву, врожденной смышлености и мощному телосложению они также являются одними из самых популярных в мире сторожевых собак. Эта порода лучше подходит опытным владельцам, которые умеют обращаться с крупными питомцами и брать на себя роль «вожака стаи».
Официальное название: ротвейлер
Другие названия: ротти, ротвейлер мецгерхунд, мясницкая собака из Ротвайля
Страна происхождения: Германия
Склонность к слюнотечению2 out of 5
Потребность в груминге1 out of 5
Активность линьки3 out of 5
Склонность к лаянию3 out of 5
Уровень энергии*5 out of 5
Уживчивость с другими питомцами3 out of 5
Переносимость жары2 out of 5
Переносимость холода3 out of 5
Приспособленность к проживанию в квартире1 out of 5
Способность оставаться без присмотра*2 out of 5
Способность стать семейным питомцем*3 out of 5
|Самец
|Женского пола
|Рост
|Рост
|61 - 68.5 cm
|56 - 63.5 cm
|Вес
|Вес
|43 - 61 kg
|36 - 45 kg
|Взрослый возраст
|От 8 месяцев до 2 лет
|Зрелый возраст
|Пожилой возраст
|От 2 до 5 лет
|От 5 до 16 лет
|Возраст новорожденного
|С рождения до 2 месяцев
Знакомство с породой ротвейлер
Все, что нужно знать о породе
В кино и СМИ ротвейлеров часто изображают как агрессивных или опасных собак, но их настоящий характер совершенно другой. Хотя это действительно сильные и крепкие собаки, которых при необходимости можно научить ловить преступников, на самом деле у них очень доброе сердце. Под чутким контролем опытного владельца они становятся послушными, уважительными и очень кроткими — из них получаются преданные компаньоны.
Благодаря своему врожденному инстинкту защитника стаи они очень сильно привязываются к своим владельцам. Но, как подтвердит любой, у кого уже есть питомец этой породы, они также очень игривы. Они любят прижиматься к людям, которые им симпатичны, и даже могут пытаться залезть на колени, если вы позволите.
Ротвейлер — одна из старейших пород на свете. Ее история начинается во времена Римской империи, когда ее использовали для выпаса скота. И в наши дни это не только домашние питомцы. Их мощный, крупный корпус, а также врожденная смышленость позволяют им становиться отличными сторожами. Они всегда внимательно следят за окружающей обстановкой и быстро реагируют на рабочие ситуации.
Их можно часто встретить не только в полиции, но и рядом с охранниками, а также в спасательных службах. Это отразилось на их репутации.
Внушительные размеры этих животных придают их облику величественность. Это не только крупные, мускулистые и энергичные, но и очень красивые животные. Для этой породы характерна темная шерсть с рыжими вкраплениями, выразительные темно-карие глаза, мощный виляющий хвост.
Представителям породы необходимо много физических нагрузок. В идеале им нужно как минимум по два часа физической активности каждый день. Да, как минимум два часа. Но при соблюдении этого условия, наряду с правильной дрессировкой и социализацией, эта собака обязательно станет неотъемлемым членом вашей семьи.
Два факта о породе
1. Развенчание мифов
Потенциально опасное поведение ротвейлеров почти всегда вызвано поведением владельца либо недостатком социализации и дрессировки. Учитывая силу и мощное телосложение этих животных, крайне важно уделить время обучению. Дополнительная информация о дрессировке приведена ниже.
2. Выбор заводчика
В 1990-е годы ротвейлеры стали одними из самых востребованных собак в США, из-за чего появилось много недобросовестных заводчиков, а значит, и животных с различными заболеваниями и/или плохим воспитанием. Поэтому стоит потратить время на поиск ответственного и надежного заводчика.
История породы
Ротвейлер — одна из старейших пород собак, которая произошла от молосса, разновидности мастифов. Во времена Римской империи эти крепкие собаки использовались для выпаса скота и охраны жилищ. Со временем они начали сопровождать римские легионы в грандиозных походах через Альпы. Когда римляне дошли до Германии, где создали колонии, их собаки встретились и скрестились с местными породами. В результате появились знакомые нам ротвейлеры.
Эта порода названа в честь небольшого городка Ротвайль, который стал центром торговли скотом, поскольку эти собаки продолжили работать в качестве пастухов. Однако они также служили местным мясникам в качестве надежных ездовых собак, из-за чего получили название «ротвейлер мецгерхунд» («мясницкая собака»).
Позже, в начале 1900-х годов, они стали излюбленной породой для полицейской службы, со временем заработав репутацию сторожевых собак. Они были официально признаны Американским клубом собаководства в 1931 году, но настоящую популярность обрели только после Второй мировой войны. Конечно, они также стали популярными домашними питомцами.
Что интересно, они также стали одними из первых собак-проводников, а в последнее время прославились своей поисково-спасательной работой. Сейчас, несмотря на довольно нелицеприятное изображение в СМИ, они остаются уверенными фаворитами любителей собак во всем мире.
От головы до кончика хвоста
Физические характеристики ротвейлера
1.Голова
2.Глаза
3.Тело
4.Шерсть
5.Хвост
На что стоит обращать внимание
От характерных черт породы до общих сведений о здоровье: интересные факты о вашем питомце
Следите за здоровьем суставов питомца
Одна из наиболее распространенных проблем со здоровьем ротвейлеров — наследственная дисплазия тазобедренного сустава. Это порок развития сустава, при котором животные часто проявляют признаки боли или хромают на одну или обе задние лапы, хотя так бывает не всегда. В более зрелом возрасте это заболевание часто приводит к артриту. Однако ответственные заводчики следят за здоровьем суставов животных, которых допускают до разведения. Высококачественное питание и регулярные физические нагрузки помогают поддерживать оптимальный вес, тем самым способствуя профилактике болезней суставов.
Эти питомцы также могут быть склонны к заболеваниям желудка.
Подобно другим крупным породам, они подвержены риску развития расширения или заворота желудка («вздутия живота»). Это опасное заболевание, вызванное скоплением газов в желудке. Однако такое состояние предотвратить с помощью режима питания. Поскольку эта проблема может возникать из-за употребления слишком большого количества корма или воды за один раз, следует делить суточный рацион на несколько приемов пищи. Кроме того, можно использовать миски-головоломки, которые замедляют потребление корма. Также важно, чтобы между приемом пищи и физическими нагрузками проходило как можно больше времени. Возможные симптомы включают вздутие живота, обильное слюноотделение и позывы на рвоту. Поскольку крайне важно начать лечение как можно раньше, при проявлении симптомов следует незамедлительно обратиться к ветеринарному врачу.
Регулярно проверяйте кожу любимца на наличие каких-либо бугорков.
Подобно многим породам, у ротвейлеров иногда могут появляться наросты на теле. Хотя обычно в них нет ничего страшного (как правило, это бородавки, цисты, жировики), иногда это могут быть мастоцитомы — злокачественные опухоли, требующие немедленного лечения. Также они могут быть склонны к остеосаркоме, которая более распространена у крупных пород. Поскольку болезнь чаще всего поражает области плеча, запястья или колена, одним из первых симптомов обычно является хромота. Обращайте внимание на любые изменения в состоянии здоровья или поведении питомца. Выявить заболевание на ранней стадии и обеспечить наиболее эффективное лечение поможет своевременная диагностика у ветеринарного врача.
Здоровый рацион — залог крепкого здоровья животного
При выборе корма нужно учитывать множество факторов: образ жизни, уровень активности, состояние здоровья, в том числе чувствительность или потенциальные заболевания. Корм обеспечивает организм животного энергией для поддержания жизненно важных функций. В формуле полнорационного корма все необходимые питательные вещества должны быть сбалансированы, чтобы избежать как их переизбытка, так и недостатка, поскольку оба варианта могут неблагоприятно сказаться на здоровье животного. Поскольку у крупных собак выше риск возникновения заворота желудка (чрезмерного растяжения и заворота из-за избыточного накопления газа), обычно вызванного перекармливанием, рекомендуется разделить суточную норму корма на три приема пищи и постараться сохранить этот режим кормления и во взрослом возрасте. Для профилактики многих болезней у животных всегда должен быть доступ к чистой свежей воде. В жаркую погоду и особенно во время физических нагрузок берите с собой воду для собаки и часто устраивайте перерывы, чтобы она попила. Изложенные ниже рекомендации предназначены для здоровых животных. Если у вашей собаки есть проблемы со здоровьем, обратитесь к ветеринарному специалисту, который назначит оптимальную диету.
У щенков потребность в энергии, белках, минеральных веществах, витаминах намного выше, чем у взрослых животных. Им нужна энергия и питательные вещества для поддержания функционирования организма, правильного роста и развития. В период роста иммунная система щенков развивается постепенно. Комплекс антиоксидантов, включая витамин E, помогает укрепить их естественные механизмы защиты в период активного роста и социализации. Пищеварительная система также отличается от желудочно-кишечного тракта взрослых собак: поскольку она еще незрелая, важно обеспечить рацион высокоусвояемыми белками для гармоничного формирования тканей и органов. Пребиотики, например фруктоолигосахариды (ФОС), поддерживают здоровье пищеварительной системы, способствуя здоровому балансу микрофлоры кишечника. Важно выбрать гранулы с адаптированным размером, формой, текстурой, чтобы животному было легче захватывать их и разгрызать. У крупных щенков период роста продолжительный, интенсивный. Поэтому они особенно подвержены нарушениям в развитии скелета и суставов, в том числе деформации костей и поражению суставов.
Первый этап роста (до 8 месяцев) в основном связан с развитием костей, хотя мышцы также начинают расти. Умеренная калорийность корма, соблюдение суточной нормы помогает контролировать скорость роста, снижая риск появления избыточного веса. Одной из причин появления избыточного веса может стать кастрация или стерилизация. Сбалансированное содержание энергии и минеральных веществ (кальция, фосфора) на первом этапе роста способствует минерализации костей для их укрепления и здорового развития суставов. Крупным щенкам требуется больше кальция, чем мелким, однако следует помнить, что они также более чувствительны к избыточному потреблению кальция. Важно понимать, что добавление любых ингредиентов в разработанный для периода роста полнорационный корм, абсолютно не нужно, а иногда и опасно для животного, если это не предписано ветеринарным врачом.
На втором этапе роста (после 8 месяцев) для развития мышц требуется адаптированное содержание белка и L-карнитина. На протяжении всей жизни животного важно избегать кормления пищей, предназначенной для человека, в том числе жирными лакомствами. Вместо этого можно вознаграждать питомца гранулами сухого корма, но их количество следует учитывать при подсчете суточной нормы, указанной на упаковке продукта.
Подобно многим крупным породам, ротвейлеры обладают чувствительным пищеварением, а их значительный вес может создавать нагрузку на суставы на протяжении всей жизни. Поэтому рацион должен включать высококачественный белок и сбалансированное количество клетчатки для оптимальной усвояемости, а также глюкозамин, хондроитин, антиоксиданты, которые помогают поддерживать здоровье костей и суставов.
Формула, обогащенная жирными кислотами омега-3 (EPA/DHA), помогает поддерживать здоровье кожи, а адаптированное содержание таурина важно для поддержания функции сердца.
Уход и содержание
Советы по уходу за шерстью, дрессировке, физической нагрузке
Этим мускулистым, атлетичным животным необходимо большое количество физических нагрузок и общения, чтобы поддерживать когнитивное и физическое здоровье. Чтобы избавиться от избытка энергии и достичь уравновешенного состояния, им ежедневно необходимо как минимум два часа физической активности. В идеале им нужно большое безопасное пространство, где можно было бы вволю побегать и выпустить пар. Поскольку они могут оставаться игривыми даже во взрослом возрасте, им нравится играть на свежем воздухе. Они также любят плавать, если для этого есть безопасное место.
У этой породы двухслойная шерсть средней длины, которую нужно расчесывать хотя бы раз в неделю. В течение большей части года активность линьки остается умеренной, но она может быть более заметной в периоды сезонной линьки весной и осенью. Будьте готовы к тому, что для этих питомцев характерно повышенное слюноотделение. Им идет на пользу регулярное купание. Однако, учитывая их размеры, многие владельцы предпочитают записывать их на сеансы профессионального груминга. Им также нужно по мере необходимости подстригать когти, регулярно проверять уши и как можно чаще чистить зубы (как минимум два-три раза в неделю, но желательно ежедневно). Главное — приучить питомца к этому в раннем возрасте, чтобы он знал, что бояться нечего.
Важно, чтобы ротвейлер видел в вас «вожака стаи» с малых лет. Иначе он может считать себя главным. Поэтому такая порода — не лучший выбор для тех, кто собирается завести первого питомца. Однако под контролем человека с добрым, но твердым характером и при условии правильной дрессировки щенок вырастет счастливым и уверенным в себе. Кроме того, поскольку у этих питомцев от природы силен инстинкт защитника, важно социализировать их с раннего возраста, чтобы они хорошо ладили с людьми и другими животными. Они очень умны, поэтому быстро учатся. Им полезна когнитивная стимуляция. Для достижения наилучших результатов всегда используйте методики, основанные на положительном подкреплении и вознаграждении.
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Ротвейлер: описание породы
Хотя по этому поводу есть разные мнения, считается, что самки немного более добродушные и менее шумные, чем самцы. Но при правильном воспитании и дрессировке из этих собак получаются преданные питомцы, независимо от пола. Стоит также обдумать плюсы и минусы стерилизации. Например, операция может способствовать снижению агрессии как у сук, так и у кобелей, но при этом повышается риск набора веса, если не уделять должное внимание питанию. Еще одно преимущество самок заключается в том, что у них чуть большая (на пару лет) продолжительность жизни.
Благодаря плотному двойному шерстному покрову они неплохо переносят зимние холода, но они все равно более чувствительны к холоду, чем может показаться. Они также могут испытывать дискомфорт в жаркую погоду, поэтому время для занятий с ними следует подбирать соответствующим образом. Занимаясь в жаркую погоду на улице, обеспечьте питомцу тень и достаточное количество воды. В целом эта порода более чувствительна к экстремальным погодным условиям, чем кажется на первый взгляд.
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Источники
- Veterinary Centers of America https://vcahospitals.com/
- Энциклопедия Royal Canin. Собаки. Издание 2010 и 2020 гг.
- Banfield Pet Hospital https://www.banfield.com/
- Каталог продукции Royal Canin
- American Kennel Club https://www.akc.org/
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