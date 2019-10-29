Смешанное питание для собак
Почему смешанное питание полезно?Смешанное кормление собак уменьшает риск развития мочекаменной болезни, сахарного диабета, цистита и ожирения. Для собак также привлекательно разнообразие текстур и вкусов при смешанном кормлении, это позволяет разнообразить прием пищи, сделать его более привлекательным для собаки.
В естественной среде добыча собак на 60%-70% состоит из воды. В сухом корме содержание влаги — 10%, во влажном — 80%. Таким образом, оптимальный, близкий к естественному баланс влаги достигается именно при смешанном кормлении.
В естественной среде собака получает много белка из добычи. Достичь столь столь высокого уровня белка можно при соотношении влажного и сухого продуктов 95:5 по объему или 80:20 в пересчете на энергию (80% калорий из сухого и 20 из влажного). Количество углеводов при смешанном кормлении также ближе к природному рациону.
Влажные продукты ближе по составу к макронутриентному профилю. Макронутриентный профиль — это распределение энергии рациона по ее источникам, всегда выражается в процентах. Для расчета этого профиля нужно рассматривать питательные вещества, являющиеся источниками энергии в рационе, то есть белки, жиры и безазотистый остаток. Их сумма составляет 100%.
Наилучшее сочетание по такому профилю показывает комбинация сухого и влажного корма. Сухой корм — концентрированный источник питательных веществ, также он эффективно очищает налет с зубов, с чем один только влажный корм не справляется.
Какие правила соблюдать при смешанном кормлении?
— подбирайте влажный и сухой рацион одного производителя и одной гаммы;
— при введении в рацион влажного корма соответственно уменьшайте количество сухого, пользуйтесь нормой расчета, указанной на обратной стороне упаковки корма;
— подбирайте влажный рацион (как и сухой) по размеру и возрасту собаки;
— свежая вода должна всегда быть у собаки в свободном доступе.
Как рассчитать соотношение сухого и влажного корма при смешанном кормлении?
Подробно рассчитать норму кормления можно при помощи этой таблицы. Для макронутриентного профиля это можно сделать самостоятельно, но все лечебные и профилактические формулы нужно рассчитывать вместе с ветеринарным врачом.
Как подобрать влажный рацион для собаки?
Влажный рацион для взрослой собаки необходимо подбирать с учетом ее веса:
ROYAL CANIN® Mini Adult — для мелких собак (вес взрослой собаки не более 10 кг) рацион специально разработан с учетом высокого уровня активности мелких животных, а также учитывает особенности их пищеварительной системы. L-карнитин стимулирует метаболизм жиров в организме и помогает поддерживать оптимальный вес питомца. Рацион удовлетворяет высокие энергетические потребности собак мелких размеров благодаря точно рассчитанной энергоемкости рациона (3737 ккал/кг) и сбалансированному содержанию белка (27%). Питает шерсть благодаря включению в состав корма серосодержащих аминокислот (метионин и цистин), жирных кислот Омега 6 и витамина А.
ROYAL CANIN® Medium Adult — животные средних размеров (вес взрослой собаки 10-25 кг) нуждаются в поддержке пищеварительной системы и естественных механизмах защиты. Рацион MEDIUM специально разработан с учетом потребностей таких собак. Высокая перевариваемость рационов для собак средних пород достигается благодаря формуле, содержащей высококачественные белки и идеальный баланс диетической клетчатки. Поддержка иммунитета осуществляется введением в рационы усиленного комплекса антиоксидантов.
ROYAL CANIN® Maxi Adult — для собак крупных пород (вес взрослой собаки 26-45 кг) особенно важно поддержание здоровья опорно-двигательного аппарата, с этой целью в корма добавлены специальные вещества – хондропротекторы (глюкозамин и хондроитин). Влажный рацион обладает более высокой вкусовой привлекательностью и помогает удовлетворить аппетит даже самых привередливых собак крупных пород.
Также компания разработала продукт ROYAL CANIN® Urban Life Adult Wet — это специальный влажный рацион для собак весом менее 44 кг, в возрасте от 10 месяцев, живущих в городской среде. Содержит комплекс антиоксидантов, помогающий собакам, живущим в городе, справляться с оксидативным стрессом, вызванным загрязнением окружающей среды. Рацион содержит питательные вещества из рыбного сырья, которые также способствуют поддержанию здоровья городской собаки, часто сталкивающейся со стрессовыми ситуациями (городской шум, скопления людей, автомобильное движение). В составе продукта присутствуют вещества, необходимые для обеспечения нормальной работы нервной системы. Для этого корма при смешанном кормлении владельцу не придется самостоятельно рассчитывать пропорции, они уже есть на обратной стороне упаковки.
- Главное, о чем нужно помнить, если вы выбрали для вашей собаки смешанное кормление, — придерживаться норм суточного рациона.
Нормы указаны на упаковке корма (или на сайте ROYAL CANIN® — на странице с каждым продуктом есть вкладка «суточная норма»). Если вы затрудняетесь с расчетом соотношения влажного и сухого корма — пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринарным специалистом.
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