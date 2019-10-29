Смешанное питание для собак

В естественной среде собака получает много белка из добычи. Достичь столь столь высокого уровня белка можно при соотношении влажного и сухого продуктов 95:5 по объему или 80:20 в пересчете на энергию (80% калорий из сухого и 20 из влажного). Количество углеводов при смешанном кормлении также ближе к природному рациону.

Влажные продукты ближе по составу к макронутриентному профилю. Макронутриентный профиль — это распределение энергии рациона по ее источникам, всегда выражается в процентах. Для расчета этого профиля нужно рассматривать питательные вещества, являющиеся источниками энергии в рационе, то есть белки, жиры и безазотистый остаток. Их сумма составляет 100%.

Наилучшее сочетание по такому профилю показывает комбинация сухого и влажного корма. Сухой корм — концентрированный источник питательных веществ, также он эффективно очищает налет с зубов, с чем один только влажный корм не справляется.

Какие правила соблюдать при смешанном кормлении?

— подбирайте влажный и сухой рацион одного производителя и одной гаммы;

— при введении в рацион влажного корма соответственно уменьшайте количество сухого, пользуйтесь нормой расчета, указанной на обратной стороне упаковки корма;

— подбирайте влажный рацион (как и сухой) по размеру и возрасту собаки;

— свежая вода должна всегда быть у собаки в свободном доступе.

Как рассчитать соотношение сухого и влажного корма при смешанном кормлении?

Подробно рассчитать норму кормления можно при помощи этой таблицы. Для макронутриентного профиля это можно сделать самостоятельно, но все лечебные и профилактические формулы нужно рассчитывать вместе с ветеринарным врачом.