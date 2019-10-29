Симптомы отравления у собак и первая помощь

Собаки любят пробовать на вкус все, что найдут на земле. Иногда это чревато отравлением. Разберемся, каковы симптомы отравления у собак и что делать в этом случае.

Существует несколько разновидностей отравления: пищевое (когда собака съедает что-то токсичное), респираторное (когда собака вдыхает ядовитые вещества через нос) и контактное (через кожу). Наиболее часто фиксируют первый тип отравления. Его основные признаки: рвота, диарея, судороги или мышечная слабость, общее подавленное состояние — животное отказывается от корма, поскуливает.

Необходимо как можно скорее доставить животное в ветеринарную клинику и обеспечить оказание квалифицированной помощи. Кроме того, постарайтесь оказать собаке первую помощь самостоятельно. Для этого нужно спровоцировать у нее обильную рвоту: разведите в стакане теплой воды столовую ложку соли и влейте собаке в пасть.

Что дать собаке при отравлении?

Используйте адсорбенты — вещества, связывающие яды в кишечнике. Подойдут обычные препараты из вашей собственной аптечки: энтеросгель или другие лекарства подобного действия, которые есть у вас под рукой. Вводить их проще всего обычным шприцем без иглы.

Если собака отравилось угарным газом, выведите ее на свежий воздух. Обеспечьте ей покой, следите, чтобы у нее было достаточное количество воды в миске. Если отравление угарным газом сильное, потребуется помощь ветеринарного специалиста.

Если на кожу животного попали химикаты (например, щелочные чистящие средства), это место следует обильно промыть теплым мыльным раствором. Если собака наелась таких химикатов, ни в коем случае не делайте промывание желудка, как при обычном пищевом отравлении. В таком случае яды при рвоте могут дополнительно повредить слизистую пищевода. Просто промойте собаке пасть и морду теплой водой срочно отвезите ее к ветеринарному врачу.

Отдельным пунктом идет отравление двумя популярными у догхантеров ядами — изониазидом (таблетки от туберкулеза) и крысиным ядом. В первом случае у собаки не будет рвоты и диареи, но возникнут сильные судороги и нарушение координации.

На этот случай в аптечке надо держать однопроцентный раствор витамина B6 (он же пиридоксин) для внутримышечных инъекций (объем зависит от размеров и веса питомца).

Признак отравления крысиным ядом — кровь в кале и рвоте. Еще один признак — запах чеснока из пасти. В этом случае нужно улучшить свертываемость крови: поможет инъекция витамина К.

Не забывайте, лечение собаки при отравлении может назначить только ветеринарный врач, поэтому при первых признаках нужно немедленно звонить ему или вызывать скорую ветеринарную помощь. Все вышеперечисленные советы — это первая помощь, которую хозяин может оказать собаке до встречи с ветеринарным специалистом.

После оказания первой помощи отвезите животное в клинику как можно скорее. Ни в коем случае не занимайтесь лечением на дому.

Для большинства отравлений понадобится квалифицированная помощь: к примеру, при отравлении кислотами и щелочами потребуется промывание желудка с помощью зонда. После крысиного яда собаке назначат комплекс медикаментозных препаратов. Также после любого отравления животному в течение некоторого времени понадобятся покой и восстановительная диета, которую пропишет ветеринарный специалист.

Если ваша собака отравилась чем-то дома, после визита к ветеринарному врачу проведите тщательную ревизию: уберите из зоны доступа животного все мало—мальски опасные вещества, чистящие средства, лекарства и прочие химикаты.