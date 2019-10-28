Когда меняются зубы у щенков?

Смена зубов — важный момент в жизни щенка. В этот период нужно быть особенно внимательным к его здоровью, так как этот процесс влияет на многие физиологические процессы в его организме.

Первые молочные зубы появляются у разных пород в период с 20-го по 30-й день жизни. Полный комплект из 32 молочных зубов щенок получает к двум-трем месяцам.

Сначала вырастают клыки — по два в верхней и нижней челюсти. После клыков появляются резцы — по 6 на каждой челюсти. Последними вылезают премоляры — ложнокоренные зубы. Их по 8 на верхней и нижней челюстях. Коренные зубы — моляры — у щенков отсутствуют.

В возрасте от 3 до 7 месяцев начинается важный момент для щенка и ответственный для владельца: молочные зубы постепенно меняются на постоянные. Очередность смены зубов происходит не в том же порядке, в каком росли молочные зубы. Сначала меняются резцы. Примерно в 3 месяца выпадают центральные молочные резцы, а потом и вся линейка меняется на постоянную. В возрасте от 4 до 5 месяцев происходит смена премоляров.

Отдельно нужно обратить внимание на смену клыков, особенно у мелких пород собак. В 6–7 месяцев молочные клыки начинают меняться и вырастают постоянные. В этот момент владельцу нужно внимательно следить за тем, чтобы молочные клыки вовремя были удалены. Довольно часто постоянный клык прорастает еще до того, как успел выпасть молочный. Если вовремя не отследить этот момент, у собаки может испортиться прикус или вся зубная линейка будет неровной. Заметив у щенка оба клыка, растущих рядом, владелец должен обратиться к врачу для удаления не выпавших молочных клыков, которые мешают правильно расти постоянным. (такая история очень часто происходит и с резцами).

Моляры — коренные зубы — появляются последними. Таким образом, к 9 месяцам у щенка должна закончиться смена молочных зубов на постоянные. К этому возрасту у щенка должен быть полный комплект из 42 постоянных зубов.

Заметив какие-либо отклонения от нормального течения этого процесса — кровоточивость десен, рост лишних резцов либо отсутствие резцов, клыков и премоляров к положенному сроку их появления, владельцу необходимо показать щенка ветеринарному стоматологу. Лишние зубы, как и отсутствие нескольких зубов, могут влиять на правильное строение челюстей и формирование правильного прикуса.

Период смены зубов для щенка сопровождается сильным зудом и болезненным состоянием десен. В этот период он может грызть и портить вещи. Задача владельца — облегчить состояние щенка с помощью массажа десен. В этом помогут и специальные игрушки, нетвердые, эластичные, не травмирующие полость рта щенка. Массаж снизит неприятные ощущения и убережет вещи от порчи.

Полноценное кормление в этот период также важно. Некрупные, но твердые гранулы корма помогут ускорить смену зубов.

Во время смены зубов у щенка может снизиться иммунитет. Бывает заметно недомогание, ухудшается аппетит. Щенок может быть вялым, иногда незначительно повышается температура. Как правило, в этот период щенка не прививают. Разумнее сделать все прививки до начала смены зубов. Его нельзя переохлаждать, и лучше снизить физические нагрузки, доведя их до разумного минимума.