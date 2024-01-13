Giant Junior

Giant Junior

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 8 до 18/24 месяцев

Доступные размеры

3.5kg

15kg

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Поддержание иммунитета

Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Giant junior помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.

Вторая фаза роста: развитие мышечной массы

Адаптированное количество протеина и содержание L-карнитина помогают поддержать развитие мышечной массы у щенков гигантских пород во второй фазе роста (с 8 месяцев).

Поддержание костей и суставов

Способствует надлежащей минерализации костей щенков гигантских пород благодаря сбалансированному содержанию энергии и минеральных веществ (кальция и фосфора), помогая, тем самым, укреплению костей и суставов.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Для него это время новых открытий, быстрых физиологических изменений и серьезных испытаний. Чрезвычайно важно, чтобы рацион вашего щенка соответствовал его потребностям и обеспечивал гармоничный рост. Продукт ROYAL CANIN® Giant Junior содержит запатентованный комплекс натуральных антиоксидантов, в том числе витамин Е, поддерживающий иммунную систему растущего щенка. Уровень калорийности ROYAL CANIN® Giant Junior адаптирован таким образом, чтобы обеспечить вашему щенку плавный переход в очередную фазу роста. ROYAL CANIN® Giant Junior также способствует здоровью суставов у щенков очень крупных собак (к которым относится и Ваш собака) благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора.

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