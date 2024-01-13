Giant Junior
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для щенков гигантских пород (вес взрослой собаки более 45кг) в возрасте от 8 до 18/24 месяцев
Доступные размеры
3.5kg
15kg
Поддержание иммунитета
Рост это важный этап в жизни вашей собаки: это время больших перемен, открытий и новых встреч с другими животными и людьми. В течение этого ключевого периода иммунная система щенка постепенно развивается и крепнет. Рацион Giant junior помогает поддерживать систему естественной защиты щенка благодаря запатентованному* комплексу антиоксидантов, который включает витамин Е. * Франция, патент № ЕР1146870.
Вторая фаза роста: развитие мышечной массы
Адаптированное количество протеина и содержание L-карнитина помогают поддержать развитие мышечной массы у щенков гигантских пород во второй фазе роста (с 8 месяцев).
Поддержание костей и суставов
Способствует надлежащей минерализации костей щенков гигантских пород благодаря сбалансированному содержанию энергии и минеральных веществ (кальция и фосфора), помогая, тем самым, укреплению костей и суставов.
|Вес взрослой собаки
|45 кг
|-
|50 кг
|-
|55 кг
|-
|60 кг
|-
|65 кг
|-
|70 кг
|-
|75 кг
|-
|80 кг
|-
|85 кг
|-
|90 кг
|-
|8 мес
|597 г
|6+7/8
|648 г
|7+4/8
|697 г
|8+1/8
|745 г
|8+5/8
|791 г
|9+1/8
|837 г
|9+6/8
|882 г
|10+2/8
|925 г
|10+6/8
|968 г
|11+2/8
|1010 г
|11+6/8
|9 мес
|557 г
|6+4/8
|608 г
|7
|656 г
|7+5/8
|701 г
|8+1/8
|745 г
|8+5/8
|834 г
|9+5/8
|878 г
|10+1/8
|924 г
|10+6/8
|967 г
|11+2/8
|1010 г
|11+5/8
|10 мес
|521 г
|6
|570 г
|6+5/8
|615 г
|7+1/8
|658 г
|7+5/8
|698 г
|8+1/8
|786 г
|9+1/8
|828 г
|9+5/8
|886 г
|10+2/8
|928 г
|10+6/8
|968 г
|11+2/8
|11 мес
|476 г
|5+4/8
|530 г
|6+1/8
|573 г
|6+2/8
|613 г
|7+1/8
|651 г
|7+4/8
|735 г
|8+4/8
|774 г
|9
|838 г
|9+6/8
|877 г
|10+1/8
|916 г
|10+5/8
|12 мес
|434 г
|5
|499 г
|5+6/8
|538 г
|5+7/8
|574 г
|6+5/8 60
|609 г
|7
|685 г
|7+7/8
|721 г
|8+3/8
|793 г
|9+1/8
|830 г
|9+5/8 ст
|868 г
|10
|13 мес
|431 г
|5
|468 г
|5+3/8
|504 г
|5+6/8
|538 г
|6+2/8
|571 г
|6+5/8
|643 г
|7+4/8
|677 г
|7+7/8
|748 г
|8+5/8
|783 г
|9
|817 г
|9+4/8
|14 мес
|426 г
|4+7/8 ст
|465 г
|5+3/8
|501 г
|5+6/8
|535 г
|6+2/8
|568 г
|6+5/8
|604 г
|7
|636 г
|7+3/8
|703 г
|8+1/8
|736 г
|8+4/8
|768 г
|8+7/8
|16 мес
|Giant Adult
|Giant Adult
|461 г
|5+3/8 ст
|497 г
|5+6/8
|532 г
|6+1/8
|565 г
|6+4/8
|600 г
|7
|632 г
|7+2/8
|665 г
|7+6/8
|696 г
|8
|727 г
|8+3/8
|18 мес
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|493 г
|Giant Adult
|529 г
|6+1/8
|561 г
|6+4/8
|598 г
|6+7/8
|629 г
|7+2/8
|663 г
|7+5/8
|694 г
|8
|724 г
|8+3/8
|20 мес
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|596 г
|6+7/8
|627 г
|7+2/8
|661 г
|7+5/8
|691 г
|8
|722 г
|8+3/8
|22 мес
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|Giant Adult
|658 г
|7+5/8
|689 г
|719 г
|8+3/8
|мерный стакан 240 -86 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Для него это время новых открытий, быстрых физиологических изменений и серьезных испытаний. Чрезвычайно важно, чтобы рацион вашего щенка соответствовал его потребностям и обеспечивал гармоничный рост. Продукт ROYAL CANIN® Giant Junior содержит запатентованный комплекс натуральных антиоксидантов, в том числе витамин Е, поддерживающий иммунную систему растущего щенка. Уровень калорийности ROYAL CANIN® Giant Junior адаптирован таким образом, чтобы обеспечить вашему щенку плавный переход в очередную фазу роста. ROYAL CANIN® Giant Junior также способствует здоровью суставов у щенков очень крупных собак (к которым относится и Ваш собака) благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора.