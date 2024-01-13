СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Период роста – важнейшая стадия жизни щенка. Для него это время новых открытий, быстрых физиологических изменений и серьезных испытаний. Чрезвычайно важно, чтобы рацион вашего щенка соответствовал его потребностям и обеспечивал гармоничный рост. Продукт ROYAL CANIN® Giant Junior содержит запатентованный комплекс натуральных антиоксидантов, в том числе витамин Е, поддерживающий иммунную систему растущего щенка. Уровень калорийности ROYAL CANIN® Giant Junior адаптирован таким образом, чтобы обеспечить вашему щенку плавный переход в очередную фазу роста. ROYAL CANIN® Giant Junior также способствует здоровью суставов у щенков очень крупных собак (к которым относится и Ваш собака) благодаря адаптированному содержанию кальция и фосфора.

Читать больше