Maxi Adult
Сухой корм для собак
Макси Эдалт. Полнорационный сухой корм для взрослых собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев
Доступные размеры
1kg
4kg
10kg
15kg
18kg
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Поддержание костей и суставов
Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.
|Вес
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|26 кг
|319 г (3+3/8)
|363 г (3+6/8)
|28 кг
|337 г (3+4/8)
|383 (4)
|30 кг
|355 г (3+6/8)
|404 (4+2/8)
|32 кг
|373 г (3+7/8)
|424 (4+3/8)
|34 кг
|390 г (4+1/8)
|443 (4+5/8)
|36 кг
|407 г (4+2/8)
|463 (4+7/8)
|38 кг
|424 (4+3/8)
|482 (5)
|40 кг
|441 (4+5/8)
|501 (5+3/8)
|42 кг
|457 (4+6/8)
|519 (5+3/8)
|44 кг
|473 (4+7/8)
|538 (5+5/8)
|мірний стакан 240 мл -96 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Потребности в питательных веществах собак крупных и мелких пород существенно различаются. Важно подобрать для собаки рацион с учетом ее размеров и связанных с ними физиологических особенностей. Продукт ROYAL CANIN® Maxi Adult предназначен для крупных собак (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 15 месяцев и разработан с учетом их потребностей в питательных веществах. Из-за большой массы тела кости и суставы крупных собак подвергаются серьезным нагрузкам, поэтому им необходима дополнительная поддержка. ROYAL CANIN® Maxi Adult способствует сохранению оптимального, комфортного для собаки веса.Формула продукта ROYAL CANIN® Maxi помогает поддерживать здоровое пищеварение, а также обогащена жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК) для здоровья кожи.