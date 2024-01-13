Maxi Ageing 8+

Maxi Ageing 8+

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для собак крупных размеров (вес взрослой собаки от 26 до 44 кг) в возрасте от 8 лет.

Доступные размеры

3kg

15kg

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Поддержание здоровья стареющих собак

Рацион разработан для поддержания здоровья собак крупных пород в период старения. Содержит ЭПК, ДГК и эксклюзивный комплекс антиоксидантов, которые помогают нейтрализовать свободные радикалы.

Поддержание костей и суставов

Помогает поддерживать здоровье костей и суставов собак крупных пород, вес тела которых может создавать повышенную нагрузку на скелет.

Здоровое пищеварение

Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Зрелый возраст, когда у животного становятся внешне заметны признаки старения, связан с рядом физиологических изменений в организме крупных собак. В этот период особенно важно пересмотреть режим питания: нужно позаботиться о здоровье собаки в целом и о поддержании ее физической формы в пожилом возрасте.Продукт ROYAL CANIN® Maxi Ageing 8+ подходит для взрослых собак весом 26–44 кг. Его формула адаптирована к особенностям крупных собак. Животные в пожилом возрасте легче набирают вес, поскольку становятся менее активными, а следовательно, тратят меньше энергии. Вот почему важно соблюдать нормы кормления, чтобы стареющая собака чувствовала себя комфортно. В состав эксклюзивной формулы входят высококачественные белки (L.I.P.) с высокой степенью усвояемости, а также сбалансированный комплекс различных видов клетчатки, поддерживающий здоровье кишечника.

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