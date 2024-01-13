СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если Ваша собака крупных размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку новорожденным на ранней стадии жизни. <p>ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog создан специально для удовлетворения потребностей беременной или кормящей суки и ее потомства (крупными считаются собаки тех пород, взрослые представители которых весят от 26 до 44 кг). <p>В период отъема от матери и перевода на твердый корм ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog обеспечит щенкам адаптированную поддержку, так необходимую во время интенсивного роста, связанного с постоянными физиологическими изменениями. <p>Крокеты легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков.ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog удовлетворяет энергетические потребности взрослых крупных собак в период беременности и лактации, а также их щенков.

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