Maxi Starter

Maxi Starter

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для сук крупных пород (вес взрослой собаки от 26 до 44кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев

Доступные размеры

1kg

4kg

15kg

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Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение

Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета.

Поддержание во время беременности/лактации

Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.

Легко размачивается

Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если Ваша собака крупных размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку новорожденным на ранней стадии жизни. <p>ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&amp;Babydog создан специально для удовлетворения потребностей беременной или кормящей суки и ее потомства (крупными считаются собаки тех пород, взрослые представители которых весят от 26 до 44 кг). <p>В период отъема от матери и перевода на твердый корм ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&amp;Babydog обеспечит щенкам адаптированную поддержку, так необходимую во время интенсивного роста, связанного с постоянными физиологическими изменениями. <p>Крокеты легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков.ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&amp;Babydog удовлетворяет энергетические потребности взрослых крупных собак в период беременности и лактации, а также их щенков.

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