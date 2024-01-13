Maxi Starter
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для сук крупных пород (вес взрослой собаки от 26 до 44кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев
Доступные размеры
1kg
4kg
15kg
Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение
Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start – это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета.
Поддержание во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.
|Вес взрослой собаки
|0 - 2 месяца
|2- 3 месяца
|3 - 4 месяца
|4-5 месяцев
|5 - 6 месяцев
|6-7 месяцев
|7-8 месяцев
|26 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|90 (1)
|155 г (1+6/8)
|170 г (1+7/8)
|225 г (2+4/8)
|280 г (3+1/8)
|30 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|90 (1)
|155 г (1+6/8)
|170 г (1+7/8)
|225 г (2+4/8)
|280 г (3+1/8)
|35 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|110 г (1+2/8)
|170 г (1+7/8)
|190 г (2+1/8)
|225 г (2+4/8)
|320 г (3+5/8)
|40 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|110 г (1+2/8)
|170 г (1+7/8)
|190 г (2+1/8)
|225 г (2+4/8)
|320 г (3+5/8)
|44 кг
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|110 г (1+2/8)
|170 г (1+7/8)
|190 г (2+1/8)
|225 г (2+4/8)
|320 г (3+5/8)
|мерный стакан 240 мл - 89 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Если Ваша собака крупных размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку новорожденным на ранней стадии жизни. <p>ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog создан специально для удовлетворения потребностей беременной или кормящей суки и ее потомства (крупными считаются собаки тех пород, взрослые представители которых весят от 26 до 44 кг). <p>В период отъема от матери и перевода на твердый корм ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog обеспечит щенкам адаптированную поддержку, так необходимую во время интенсивного роста, связанного с постоянными физиологическими изменениями. <p>Крокеты легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков.ROYAL CANIN® Maxi Starter Mother&Babydog удовлетворяет энергетические потребности взрослых крупных собак в период беременности и лактации, а также их щенков.