Medium Adult
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для взрослых собак средних размеров (вес взрослой собаки от 11 до 25 кг) в возрасте от 12 месяцев до 7 лет
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
1kg
4kg
10kg
15kg
18kg
Естественные механизмы защиты
Помогает поддерживать естественные механизмы защиты организма благодаря комплексу антиоксидантов и содержанию маннанолигосахаридов.
Высокая перевариваемость
Рацион способствует оптимальной работе пищеварительной системы благодаря эксклюзивной формуле, содержащей высококачественные протеины и сбалансированное количество пищевой клетчатки.
Жирные кислоты омега-3: ЭПК и ДГК
Рацион обогащен жирными кислотами омега-3 (ЭПК и ДГК), помогающими поддерживать здоровье кожи.
Дегидратированные протеины мяса птицы, кукурузная мука, кукуруза, пшеничная мука, животные жиры, дегидратированные протеины свинины, пшеница, гидролизат протеинов животного происхождения, свекольный жом, рыбий жир, минеральные вещества, соевое масло, дрожжи и их частицы, гидролизат дрожжей (источник маннанолигосахаридов (0,05%)).
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 12500 ME; витамин D3 - 800 ME; железо - 43 мг; йод - 4,3 мг; медь – 13 мг; марганец - 55 мг; цинк - 133 мг; сeлeн - 0,11 мг; консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 25%; сырой жир - 14%; сырая зола – 6,1%; сырая клетчатка – 1,3%; омега-3 - 0,6%, в т.ч. ЭПК/ДГК - 0,31%.
|Вес собаки
|Умеренный уровень активности
|Повышенный уровень активности
|11 кг
|173 г (1+6/8)
|196 г (2)
|12 кг
|185 г (1+7/8)
|210 (2+2/8)
|14 кг
|207 г (2+1/8)
|235 г (2+4/8)
|16 кг
|229 г (2+3/8)
|260 г (2+6/8)
|18 кг
|250 г (2+5/8)
|284 г (3)
|20 кг
|271 г (2+7/8)
|308 г (3+2/8)
|22 кг
|291 г (3)
|330 г (3+4/8)
|24 кг
|310 г (3+2/8)
|353 г (3+5/8)
|25 кг
|320 г (3+3/8)
|364 г (3+6/8)
|мерный стакан - 240 мл 96 г