Medium Starter

Medium Starter

Сухой корм для собак

Полнорационный сухой корм для сук средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев.

Доступные размеры

1kg

4kg

12kg

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Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение

Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета. .

Поддержание во время беременности/лактации

Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.

Легко размачивается

Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если Ваша собака средних размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку щенкам на ранней стадии жизни. Продукт ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog разработан специально для сук в период беременности и лактации и для их потомства. Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, которые поддержат пищеварительную систему и иммунитет щенков. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема от матери и перехода на твердый корм. Крокеты ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков. Формула ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog удовлетворяет энергетические потребности собаки с 42-го дня беременности и в течение всего периода лактации.