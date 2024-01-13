Medium Starter
Сухой корм для собак
Полнорационный сухой корм для сук средних пород (вес взрослой собаки от 11 до 25кг) в конце беременности и в период лактации, а также для щенков до 2 месяцев.
Доступные размеры
1kg
4kg
12kg
Комплекс «Старт». Поддержание иммунитета - здоровое пищеварение
Продукт современной науки от Royal Canin, Комплекс Start это эксклюзивная комбинация питательных веществ, содержащихся в молоке матери, усиленная специфическими нутриентами, которые активно способствуют здоровому пищеварению и поддержанию иммунитета. .
Поддержание во время беременности/лактации
Диетологическое решение, адаптированное к высоким энергетическим потребностям суки в конце периода беременности и во время лактации.
Легко размачивается
Крокеты легко размачиваются до консистенции каши и обладают высокой вкусовой привлекательностью для суки и для щенков в период отъема. Облегчает перевод щенка с молока матери на твердый корм.
|Беременная
|6 недель
|7 недель
|8 недель
|9 недель
|-
|-
|-
|11 кг
|173 г (1+7/8)
|189 г (2)
|204 г (2+1/8)
|220 г (2+3/8)
|-
|-
|-
|15 кг
|218 г (2+3/8)
|238 г (2+4/8)
|258 г (2+6/8)
|278 г (3)
|-
|-
|-
|20 кг
|271 г (2+7/8)
|295 г (3+1/8)
|320 г (3+3/8)
|345 г (3+5/8)
|-
|-
|-
|25 кг
|320 г (3+3/8)
|349 г (3+6/8)
|378 г (4)
|407 г (4+3/8)
|-
|-
|-
|Вес взрослой собаки
|0 - 2 месяца
|2 - 3 месяца
|3 - 4 месяца
|4 - 5 месяцев
|5 - 6 месяцев
|6 - 7 месяцев
|7 - 8 месяцев
|11 кг
|Babydog Milk
|Babydog Milk
|10 г (1/8)
|30 г (3/8)
|90 г (1)
|120 г (1+2/8)
|145 г (1+4/8)
|15 кг
|Babydog Milk
|Babydog Milk
|30 г (3/8)
|70 г (6/8)
|120 г (1+2/8)
|150 г (1+5/8)
|190 г (2)
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|*мерний стакан =240 мл = 94 г
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Если Ваша собака средних размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку щенкам на ранней стадии жизни. Продукт ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog разработан специально для сук в период беременности и лактации и для их потомства. Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, которые поддержат пищеварительную систему и иммунитет щенков. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема от матери и перехода на твердый корм. Крокеты ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков. Формула ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog удовлетворяет энергетические потребности собаки с 42-го дня беременности и в течение всего периода лактации.