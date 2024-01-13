СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Если Ваша собака средних размеров ожидает щенков или недавно родила, адаптированное питание поддержит здоровье матери и даст необходимую поддержку щенкам на ранней стадии жизни. Продукт ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog разработан специально для сук в период беременности и лактации и для их потомства. Start Complex – результат инновационных исследований ROYAL CANIN®, эксклюзивная комбинация питательных веществ, которые поддержат пищеварительную систему и иммунитет щенков. Текстура продукта оптимально подходит для щенков в период отъема от матери и перехода на твердый корм. Крокеты ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog легко размачиваются в воде, образуя подобие каши, чрезвычайно привлекательной как для взрослой собаки, так и для щенков. Формула ROYAL CANIN® Medium Starter Mother&Babydog удовлетворяет энергетические потребности собаки с 42-го дня беременности и в течение всего периода лактации.

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