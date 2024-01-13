СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

ROYAL CANIN® Mini Adult предназначен для собак мелких пород (весом до 10 кг) старше 10 месяцев и разработан с учетом потребностей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Собаки мелких пород отличаются высокой потребностью в энергии, поэтому продукт ROYAL CANIN® Mini Adult содержит достаточное количество жиров и L-карнитин, которые помогают животному поддерживать высокий уровень энергии, и при этом сохранять оптимальный вес. <p>Эксклюзивная формула продукта обеспечивает его высокую вкусовую привлекательность, удовлетворяя предпочтения даже привередливых в питании собак, часто встречающихся среди представителей мелких пород. <p>Благодаря высоким вкусовым качествам продукт удовлетворит даже самый взыскательный аппетит.<p>ROYAL CANIN® Mini Adult также содержит комплекс нутриентов, необходимых для поддержания здоровья кожи и шерсти животного.Для удовлетворения индивидуальных предпочтений каждой собаки ROYAL CANIN® Mini Adult выпускается также в формате влажного продукта – аппетитных кусочков в соусе. <p>Если вы выбрали для своей собаки смешанное питание, следуйте рекомендованным нормам кормления, чтобы сочетать сухой и влажный продукт в пропорциях, оптимальных для здоровья животного.

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