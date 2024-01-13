СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Продукт ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ для собак мелких пород в возрасте от 8 лет (весом до 10 кг), разработан с учетом особых потребностей взрослой собаки в питательных веществах.<p>Формула продукта включает сбалансированный комплекс питательных веществ, позволяющих поддержать здоровье собаки в начале периода возрастных изменений.<p>Некоторым собакам мелких пород свойственна привередливость в питании. Если это относится и к вашей собаке, то вы можете быть уверены, что благодаря исключительно привлекательному аромату ROYAL CANIN® Mini Adult 8+ обладает чрезвычайно высокой вкусовой привлекательностью и способен удовлетворить даже самый взыскательный аппетит.<p>При этом, обладая высокой вкусовой привлекательностью, продукт отличает умеренная калорийность для поддержания оптимального веса животного.<p>Для собак мелких пород характерна высокая потребность в энергии, поэтому важно оптимальное количество калорий, получаемое с продуктом из насыщенных жиров.

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