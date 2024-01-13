Mini Digestive Care

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Нарушения пищеварения способны причинить неудобства кому угодно, в том числе и вашему любимцу. Для поддержания здоровья пищеварительного тракта необходима сбалансированная диета, стабилизирующая процесс пищеварения и способствующая лучшему усвоению пищи. Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Mini для собак весом до 10 кг был разработан специально для собак с чувствительным пищеварением. Собаки мелких пород часто привередливы в питании, поэтому формула продукта ROYAL CANIN® Digestive Care Mini имеет привлекательный аромат и высокую аппетитность. Собаки мелких пород часто страдают от затруднений при дефекации, в том числе запоров. Уникальная формула ROYAL CANIN® Digestive Care Mini оказывает комплексное воздействие на этот тип чувствительности, регулируя кишечную перистальтику. Идеальное соотношение различных видов пищевой клетчатки способствует уменьшению процессов брожения в кишечнике, а также стимулирует кишечный транзит. Кроме того, в состав продукта входят пребиотики, поддерживающие баланс микрофлоры кишечника. Royal Canin® уделяет особое внимание тщательному отбору белков, используемых в продукте. В состав корма ROYAL CANIN® Digestive Care Mini мы включили высококачественные белки, специально адаптированные для удовлетворения потребностей вашей собаки. Формула обогащена белками L.I.P., обладающими высокой степенью усвояемости. Благодаря многолетнему опыту непрерывного повышения качества продукции мы можем гарантировать использование новейших производственных технологий. Наши продукты изготовлены с применением технологических методов, способствующих облегчению процесса переваривания и усвоения пищи . Высокий уровень усвояемости регулярно подтверждается в ходе исследований в научных центрах. Продукты гаммы Digestive Care выпускаются как в форме хрустящего сухого, так и в форме влажного корма – в виде паштета. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем дополнить сухой корм аппетитным паштетом. Корм ROYAL CANIN® Digestive Care Mini имеет доказанную эффективность. ROYAL CANIN® было проведено исследование, согласно которому до 92% владельцев заметили улучшение качества стула собаки, что свидетельствует о нормализации общего состояния желудочно-кишечного тракта.

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