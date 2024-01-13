Mini Light Weight Care

Mini Light Weight Care

Сухой корм для собак

Корм для собак, предрасположенных к избыточному весу

Доступные размеры

50g

1kg

3kg

8kg

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Ограничивает набор избыточного веса

Избыточный вес может повлиять на общее состояние здоровья собаки. Точно сбалансированная диетическая формула помогает достичь оптимального веса и сохранять этот результат.

Как еще вы можете помочь своей собаке?

Поддерживайте активность своей собаки прогулками и подвижными играми. В качестве поощрения во время тренировки используйте вместо лакомств крокеты продукта, которым вы ее кормите. Очень важно соблюдать размер порции, указанный на упаковке. Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно здоровья собаки, обратитесь к ветеринарному врачу.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Сегодня многие домашние животные имеют избыточный вес, который создает чрезмерную нагрузку на суставы и негативно влияет на общее состояние здоровья. Помогите своей собаке оставаться в хорошей форме с помощью полнорационного продукта ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini подходит для собак весом до 10 кг. <p>Уникальная формула продукта отличается высоким содержанием протеина, что позволяет поддерживать мышечную массу животного, при этом снижая количество калорий в рационе и потребление жиров. <p>Адаптированная формула продукта со сниженным содержанием жира помогает собаке поддерживать активность, снижать нагрузку на суставы а также Избежать других проблем со здоровьем, связанных с лишним весом. <p>Сочетание двух видов клетчатки – растворимой и нерастворимой – помогает быстро формировать чувство сытости , а также способствует здоровому и регулярному кишечному транзиту и лучшему пищеварению. <p>Полиненасыщенные Омега-3 кислоты обладают противовоспалительным эффектом, поэтому формула ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini обогащена длинноцепочечными Омега-3 ПНЖК – ДГК и ЭПК – для поддержания здоровья суставов. <p>Продукты гаммы Light Weight Care выпускаются как в форме хрустящего сухого корма, так и в виде ароматного паштета. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем сочетать паштет с аппетитными гранулами. <p>Корм ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini имеет доказанную эффективность. Согласно данным лабораторных исследований ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini содержит на 31% меньше жира по сравнению с обычным кормом для взрослых собак.