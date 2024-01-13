Mini Light Weight Care
Сухой корм для собак
Корм для собак, предрасположенных к избыточному весу
Доступные размеры
50g
1kg
3kg
8kg
Ограничивает набор избыточного веса
Избыточный вес может повлиять на общее состояние здоровья собаки. Точно сбалансированная диетическая формула помогает достичь оптимального веса и сохранять этот результат.
Как еще вы можете помочь своей собаке?
Поддерживайте активность своей собаки прогулками и подвижными играми. В качестве поощрения во время тренировки используйте вместо лакомств крокеты продукта, которым вы ее кормите. Очень важно соблюдать размер порции, указанный на упаковке. Если у вас возникли какие-либо вопросы или опасения относительно здоровья собаки, обратитесь к ветеринарному врачу.
|1 кг
|24 г
|29 г
|33 г
|2/8 ст
|2/8 ст
|3/8 ст
|3 кг
|55 г
|65 г
|75 г
|5/8 ст
|6/8 ст
|6/8 ст
|6 кг
|92 г
|110 г
|127 г
|1 ст
|1+1/8 ст
|1+3/8 ст
|10 кг
|135 г
|161 г
|186 г
|1+4/8 ст
|1+6/8 ст
|2 ст
|1 кг
|6 г
|11 г
|15 г
|1/8 ст
|1/8 ст
|1/8 ст
|3 кг
|37 г
|47 г
|58 г
|3/8 ст
|4/8 ст
|5/8 ст
|6 кг
|74 г
|92 г
|109 г
|6/8 ст
|1 ст
|1+1/8 ст
|10 кг
|117 г
|143 г
|168 г
|1+2 ст
|1+4/8 ст
|1+6/8 ст
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Сегодня многие домашние животные имеют избыточный вес, который создает чрезмерную нагрузку на суставы и негативно влияет на общее состояние здоровья. Помогите своей собаке оставаться в хорошей форме с помощью полнорационного продукта ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini. ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini подходит для собак весом до 10 кг. <p>Уникальная формула продукта отличается высоким содержанием протеина, что позволяет поддерживать мышечную массу животного, при этом снижая количество калорий в рационе и потребление жиров. <p>Адаптированная формула продукта со сниженным содержанием жира помогает собаке поддерживать активность, снижать нагрузку на суставы а также Избежать других проблем со здоровьем, связанных с лишним весом. <p>Сочетание двух видов клетчатки – растворимой и нерастворимой – помогает быстро формировать чувство сытости , а также способствует здоровому и регулярному кишечному транзиту и лучшему пищеварению. <p>Полиненасыщенные Омега-3 кислоты обладают противовоспалительным эффектом, поэтому формула ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini обогащена длинноцепочечными Омега-3 ПНЖК – ДГК и ЭПК – для поддержания здоровья суставов. <p>Продукты гаммы Light Weight Care выпускаются как в форме хрустящего сухого корма, так и в виде ароматного паштета. Оба продукта покрывают все потребности животного в питательных веществах и идеально дополняют друг друга. Рекомендуем сочетать паштет с аппетитными гранулами. <p>Корм ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini имеет доказанную эффективность. Согласно данным лабораторных исследований ROYAL CANIN® Light Weight Care Mini содержит на 31% меньше жира по сравнению с обычным кормом для взрослых собак.