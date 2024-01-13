Anallergenic
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
1.5kg
3kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Олигопептиды
Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.
Исключение аллергенов
Формула и производственный процесс направленные на исключение источников пищевых аллергенов.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Кукурузный крахмал, пирьевий гидролизат малой молекулярной массы (источник L-аминокислот и олигопептидов), кокосовое масло, соевое масло, минеральные вещества, растительная клетчатка, экстракт цикория, фруктоолигосахариды, рыбий жир, моно- и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, животный жир, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источник протеинов: пирьевий гидролизат малой молекулярной массы. Источник углеводов: кукурузный крахмал.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 36500 MЕ; витамин D3 -800 MЕ; E1 (железо) - 42 мг; E2 (йод) - 3,8 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 55 мг; E6 (цинк) - 154 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 8,48 г. Консерванты. Антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 18,0%; сырой жир - 16,5%; сырая зола - 6,5%; сырая клетчатка - 1,7%; незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 27,2 г / кг.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|53
|5.8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4
|88
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6
|120
|1+3/8
|105
|1+1/8
|91
|1
|8
|149
|1+5/8
|131
|1+3/8
|113
|1+2/8
|10
|176
|1+7/8
|155
|1+6/8
|133
|1+4/8
|15
|238
|2+5/8
|209
|2+2/8
|181
|2
|20
|295
|3+2/8
|260
|2+7/8
|224
|2+4/8
|25
|349
|3+7/8
|307
|3+3/8
|265
|2+7/8
|30
|400
|4+3/8
|352
|3+7/8
|304
|3+3/8
|35
|449
|4+7/8
|395
|4+3/8
|341
|3+6/8
|40
|497
|5+4/8
|437
|4+6/8
|377
|4+1/8
|45
|543
|6
|477
|5+2/8
|412
|4+4/8
|50
|587
|6+3/8
|517
|5+5/8
|446
|4+7/8
|55
|631
|6+7/8
|555
|6+1/8
|479
|5+2/8
|60
|673
|7+3/8
|592
|6+4/8
|512
|5+5/8
|70
|756
|8+2/8
|665
|7+2/8
|574
|6+2/8
|80
|835
|9+1/8
|735
|8
|635
|7
|*м.с - мерных стаканов