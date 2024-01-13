Anallergenic

Anallergenic

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1.5kg

3kg

8kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

Найти продавца

Олигопептиды

Низкомолекулярные пептиды для снижения риска возникновения нежелательных реакций на корм.

Исключение аллергенов

Формула и производственный процесс направленные на исключение источников пищевых аллергенов.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергического действия помогает нейтрализовать свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

pa.productDetails.productDetailsImageAlt