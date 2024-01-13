СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Симптомы заболевания сердца у взрослых собак <li>Гипертония </ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Беременность, лактация, рост <li>Низкое содержание натрия в организме животного <li>Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее) <li>Гиперлипидемия </ul> <p>Длительность курса применения: Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни. <p>Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. <p>Полезная информация: У животных с сердечной недостаточностью обычно отмечаются нарушение аппетита и потеря веса. Благодаря отличным вкусовым качествам в сочетании с высокой концентрацией белков и калорий корм Cardiac Canine способствует поддержанию веса собаки в пределах нормы.

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