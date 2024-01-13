Cardiac

Cardiac

Сухой корм для собак

Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак, предназначенный для поддержания функции сердца при хронической сердечной недостаточности. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

50g

2kg

7.5kg

14kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Поддержка сосудов

Полифенолы улучшают кровоснабжение тканей, воздействуя на сосуды.

Ранняя поддержка почек

Пониженное содержание фосфора в корме обусловлено риском, связанным с сопутствующей хронической почечной недостаточностью.

Баланс электролитов

Контролируемый уровень натрия в корме снижает нагрузку на сердце. Регулирование общего содержания калия и магния в организме осуществляют по клиническим показаниям.

Высокое содержание L-карнитина и таурина

Таурин и L-карнитин необходимы для поддержания функциональной деятельности миоцитов и улучшения сократительной способности миокарда.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Симптомы заболевания сердца у взрослых собак <li>Гипертония </ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Беременность, лактация, рост <li>Низкое содержание натрия в организме животного <li>Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее) <li>Гиперлипидемия </ul> <p>Длительность курса применения: Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни. <p>Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. <p>Полезная информация: У животных с сердечной недостаточностью обычно отмечаются нарушение аппетита и потеря веса. Благодаря отличным вкусовым качествам в сочетании с высокой концентрацией белков и калорий корм Cardiac Canine способствует поддержанию веса собаки в пределах нормы.

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