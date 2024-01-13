Cardiac
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак, предназначенный для поддержания функции сердца при хронической сердечной недостаточности. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
2kg
7.5kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержка сосудов
Полифенолы улучшают кровоснабжение тканей, воздействуя на сосуды.
Ранняя поддержка почек
Пониженное содержание фосфора в корме обусловлено риском, связанным с сопутствующей хронической почечной недостаточностью.
Баланс электролитов
Контролируемый уровень натрия в корме снижает нагрузку на сердце. Регулирование общего содержания калия и магния в организме осуществляют по клиническим показаниям.
Высокое содержание L-карнитина и таурина
Таурин и L-карнитин необходимы для поддержания функциональной деятельности миоцитов и улучшения сократительной способности миокарда.
|Вес собаки
|2 кг
|-
|4 кг
|-
|6 кг
|-
|8 кг
|-
|10 кг
|-
|15 кг
|-
|20 кг
|-
|25 кг
|-
|30 кг
|-
|35 кг
|-
|40 кг
|-
|50 кг
|-
|60 кг
|-
|70 кг
|-
|80 кг
|-
|Недостаточный
|65 г
|5/8 стакан
|105 г
|1+1/8 стакан
|145 г
|1+4/8 стакан
|175 г
|1+7/8 стакан
|210 г
|2+2/8 стакан
|280 г
|2+7/8 стакан
|345 г
|3+5/8 стакан
|405 г
|4+2/8 стакан
|465 г
|4+7/8 стакан
|520 г
|5+3/8 стакан
|575 г
|6 стакан
|675 г
|7 стакан
|770 г
|8 стакан
|865 г
|9 стакан
|950 г
|9+7/8 стакан
|Нормальный
|50 г
|4/8 стакан
|85 г
|7/8 стакан
|115 г
|1+2/8 стакан
|140 г
|1+4/8 стакан
|165 г
|1+6/8 стакан
|225 г
|2+3/8 стакан
|275 г
|2+7/8 стакан
|325 г
|3+3/8 стакан
|370 г
|3+7/8 стакан
|415 г
|4+3/8 стакан
|460 г
|4+6/8 стакан
|540 г
|5+5/8 стакан
|615 г
|6+3/8 стакан
|690 г
|7+2/8 стакан
|760 г
|7+7/8 стакан
|Выше нормы
|40 г
|3/8 стакан
|65 г
|5/8 стакан
|85 г
|7/8 стакан
|105 г
|1+1/8 стакан
|125 г
|1+2/8 стакан
|170 г
|^1+6/8 стакан
|205 г
|2+1/8 стакан
|245 г
|2+4/8 стакан
|280 г
|2+7/8 стакан
|310 г
|3+2/8 стакан
|345 г
|3+5/8 стакан
|405 г
|4+2/8 стакан
|465 г
|4+7/8 стакан
|520 г
|5+3/8 стакан
|570 г
|6 стакан
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Симптомы заболевания сердца у взрослых собак <li>Гипертония </ul> <p>Противопоказания:<ul> <li>Беременность, лактация, рост <li>Низкое содержание натрия в организме животного <li>Панкреатит (в т.ч. перенесенный ранее) <li>Гиперлипидемия </ul> <p>Длительность курса применения: Диету следует назначать при появлении первых симптомов заболевания сердца. В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни. <p>Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. <p>Полезная информация: У животных с сердечной недостаточностью обычно отмечаются нарушение аппетита и потеря веса. Благодаря отличным вкусовым качествам в сочетании с высокой концентрацией белков и калорий корм Cardiac Canine способствует поддержанию веса собаки в пределах нормы.