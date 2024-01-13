Fibre Response

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Комплекс антиоксидантов синергичного: Витамин E 60 мг, Витамин C 30 мг, Таурин 200 мг, Лютеин 0,5 мг *L. I. P. (Low Indigestible Protein): высококачественные белки с максимальной степенью усвояемости. **Подсчитано в соответствии с NRC 2006. ***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ» Антиоксиданты. «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»