Fibre Response

Fibre Response

Сухой корм для собак

Корм сухой полнорационный с повышенным содержанием клетчатки для собак при нарушениях пищеварения. Ветеринарная диета.

Доступные размеры

50g

2kg

7.5kg

14kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Безопасность пищеварительной системы

Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L. I. P*. белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.

Повышенное содержание клетчатки

Высокое содержание клетчатки дает положительный эффект при некоторых формах диареи и колита.

EPA / DHA

Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Колит (форма, поддающаяся диетотерапии с повышенным содержанием клетчатки) <li>Стрессовая диарея <li>Запор <li>Нарушения, при которых рекомендована диета с повышенным содержанием клетчатки</ul> <p>Противопоказания:</ul> <li>Кишечная непроходимость <li>Расширение толстого кишечника (мегаколон)</ul> <p>Длительность курса применения: Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. <p>Полезная информация: Специфическая комбинация определенных видов клетчатки способствует улучшению моторики кишечника, адсорбирует токсины, раздражающие слизистую оболочку вещества. Жирные кислоты питают эпителий кишечника и улучшают функциональное состояние слизистой оболочки толстого кишечника.

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