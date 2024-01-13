Fibre Response
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный с повышенным содержанием клетчатки для собак при нарушениях пищеварения. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
2kg
7.5kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L. I. P*. белки), пребиотиков, свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Повышенное содержание клетчатки
Высокое содержание клетчатки дает положительный эффект при некоторых формах диареи и колита.
EPA / DHA
Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
|Вес собаки
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|грамм
|ст
|грамм
|ст
|грамм
|ст
|2 кг
|66
|6/8
|58
|5/8
|50
|5/8
|4 кг
|112
|1 1/4
|98
|1 1/8
|85
|1
|6 кг
|151
|1 3/4
|133
|1 1/2
|115
|1 1/4
|8 кг
|188
|2 1/8
|165
|1 7/8
|143
|1 5/8
|10 кг
|222
|2 1/2
|195
|2 1/4
|169
|1 7/8
|15 кг
|301
|3 3/8
|265
|3
|228
|2 5/8
|20 кг
|373
|4 1/4
|328
|3 3/4
|284
|3 1/4
|25 кг
|441
|5
|388
|4 3/8
|335
|3 3/4
|30 кг
|506
|5 3/4
|445
|5
|384
|4 3/8
|35 кг
|568
|6 3/8
|499
|5 5/8
|431
|4 7/8
|40 кг
|627
|7
|552
|6 1/4
|477
|5 3/8
|50 кг
|742
|8 3/8
|653
|7 3/8
|564
|6 3/8
|60 кг
|850
|9 5/8
|748
|8 3/8
|646
|7 1/4
|70 кг
|955
|10 3/4
|840
|9 1/2
|725
|8 1/8
|80 кг
|1055
|11 7/8
|929
|10 1/2
|802
|9
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Колит (форма, поддающаяся диетотерапии с повышенным содержанием клетчатки) <li>Стрессовая диарея <li>Запор <li>Нарушения, при которых рекомендована диета с повышенным содержанием клетчатки</ul> <p>Противопоказания:</ul> <li>Кишечная непроходимость <li>Расширение толстого кишечника (мегаколон)</ul> <p>Длительность курса применения: Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. <p>Полезная информация: Специфическая комбинация определенных видов клетчатки способствует улучшению моторики кишечника, адсорбирует токсины, раздражающие слизистую оболочку вещества. Жирные кислоты питают эпителий кишечника и улучшают функциональное состояние слизистой оболочки толстого кишечника.