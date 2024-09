СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Острая и хроническая диарея <li>Острый и хронический панкреатит <li>Гиперлипидемия <li>Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия <li>Пролиферация бактерий в тонком кишечнике <li>Экзокринная недостаточность поджелудочной железы</ul> <p>Противопоказания:Беременность и лактация <p>Длительность курса применения: Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности кормлений в день. <p>Полезная информация: «Чем меньше, тем лучше!»(1). Так оценивают диетологи необходимый уровень содержания жиров в рационе для собак, страдающих нарушениями пищеварения, такими как гиперлипидемия или лимфангиэктазия. Недавние исследования(2) показали, что после применения корма Gastro Intestinal Low Fat Canine в течение 8 недель у 15 карликовых шнауцеров, страдающих первичной гиперлипидемией, значительно снижалась концентрация в сыворотке крови триглицеридов (р = 0,003) и холестерола (р = 0,004). <p>Концентрация (мг/дл) в сыворотке крови триглицеридов (TG) и холестерола (CHOL) до и после 8-недельного применения Gastro Intestinal Low Fat Canine <p>(1)Cave N. Nutritional management of gastrointestinal diseases − Applied veterinary clinical nutrition − Wiley-Blackwell, 2011 − Chapter 12, p 175-219 <p>(2)Xenoulis P.G., Steiner J.M. et al. − Effect of a low-fat diet on serum triglyceride cholesterol, and pancreatic lipase immunoreactivity concentrations in Miniature Schnauzers with ypertriglyceridemia – Am. Congress of Vet. Internal Med. – Forum abstracts − 2011. <p>Размер упаковки: 1,5 кг, 12 кг.

Читать больше