Gastro Intestinal Low Fat
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный диетический для собак, рекомендуемый при нарушениях пищеварения и экзокринной недостаточности поджелудочной железы. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
1.5kg
6kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости (L.I.P.* белки), пребиотиков (фруктоолигосахариды и маннановые олигосахариды), свекольного жома, риса и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения.
Пониженное содержание жиров
Низкая концентрация жиров в диете улучшает пищеварительную функцию у собак, страдающих гиперлипидемией или острым панкреатитом.
Пониженное содержание клетчатки
Невысокое содержание растворимой клетчатки снижает чрезмерную ферментацию в толстом отделе кишечника. Низкое содержание нерастворимой клетчатки помогает избежать энергетических затрат на ее переваривание, а также свести к минимуму потерю вкусовой привлекательности диеты.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|6/8
|46
|5/8
|39
|4/8
|4
|90
|1 + 1/8
|78
|1
|65
|7/8
|6
|122
|1 + 5/8
|105
|1 + 3/8
|89
|1 + 1/8
|8
|151
|2
|131
|1 + 6/8
|110
|1 + 3/8
|10
|179
|2 + 3/8
|155
|2
|130
|1 + 6/8
|15
|243
|3 + 1/8
|210
|2 + 6/8
|176
|2 + 2/8
|20
|301
|3 + 7/8
|260
|3 + 3/8
|219
|2 + 7/8
|25
|356
|4 + 5/8
|307
|4
|259
|3 + 3/8
|30
|408
|5 + 3/8
|352
|4 + 5/8
|297
|3 + 7/8
|35
|458
|6
|396
|5 + 1/8
|333
|4 + 3/8
|40
|506
|6 + 5/8
|437
|5 + 6/8
|368
|4 + 6/8
|50
|598
|7 + 6/8
|517
|6 + 6/8
|435
|5 + 5/8
|60
|686
|8 + 7/8
|593
|7 + 6/8
|499
|6 + 4/8
|70
|770
|10
|665
|8 + 5/8
|560
|7 + 2/8
|80
|851
|11 + 1/8
|735
|9 + 5/8
|619
|8
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Острая и хроническая диарея <li>Острый и хронический панкреатит <li>Гиперлипидемия <li>Лимфангиэктазия – экссудативная энтеропатия <li>Пролиферация бактерий в тонком кишечнике <li>Экзокринная недостаточность поджелудочной железы</ul> <p>Противопоказания:Беременность и лактация <p>Длительность курса применения: Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения. Для оптимальной работы пищеварительной системы необходимо соблюдение суточного рациона и увеличение его кратности кормлений в день. <p>Полезная информация: «Чем меньше, тем лучше!»(1). Так оценивают диетологи необходимый уровень содержания жиров в рационе для собак, страдающих нарушениями пищеварения, такими как гиперлипидемия или лимфангиэктазия. Недавние исследования(2) показали, что после применения корма Gastro Intestinal Low Fat Canine в течение 8 недель у 15 карликовых шнауцеров, страдающих первичной гиперлипидемией, значительно снижалась концентрация в сыворотке крови триглицеридов (р = 0,003) и холестерола (р = 0,004). <p>Концентрация (мг/дл) в сыворотке крови триглицеридов (TG) и холестерола (CHOL) до и после 8-недельного применения Gastro Intestinal Low Fat Canine <p>(1)Cave N. Nutritional management of gastrointestinal diseases − Applied veterinary clinical nutrition − Wiley-Blackwell, 2011 − Chapter 12, p 175-219 <p>(2)Xenoulis P.G., Steiner J.M. et al. − Effect of a low-fat diet on serum triglyceride cholesterol, and pancreatic lipase immunoreactivity concentrations in Miniature Schnauzers with ypertriglyceridemia – Am. Congress of Vet. Internal Med. – Forum abstracts − 2011. <p>Размер упаковки: 1,5 кг, 12 кг.