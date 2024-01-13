Hepatic

Hepatic

Сухой корм для собак

RU - Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак

Доступные размеры

50g

1.5kg

6kg

12kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Растительные протеины

Высокоусвоямые растительные протеины (изолят соевого протеина) лучше переносятся собаками с печеночной энцефалопатией.

Низкое содержание меди

Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка минимизируют аккумуляцию меди в гепатоцитах и интрацеллюлярные нарушения, вызванные холестазом.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс разрушения гепатоцитов.

Высокий уровень энергии

Высокая калорийность за счет жиров позволяет избежать избыточного катаболизма протеинов, снижая, таким образом, риск развития или прогрессирование печеночной энцефалопатии.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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