Hepatic
Сухой корм для собак
RU - Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак
Доступные размеры
50g
1.5kg
6kg
12kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Растительные протеины
Высокоусвоямые растительные протеины (изолят соевого протеина) лучше переносятся собаками с печеночной энцефалопатией.
Низкое содержание меди
Низкое содержание меди и повышенное содержание цинка минимизируют аккумуляцию меди в гепатоцитах и интрацеллюлярные нарушения, вызванные холестазом.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия замедляет процесс разрушения гепатоцитов.
Высокий уровень энергии
Высокая калорийность за счет жиров позволяет избежать избыточного катаболизма протеинов, снижая, таким образом, риск развития или прогрессирование печеночной энцефалопатии.
|Dog's weight
|Thin
|-
|Normal
|-
|Overweight
|-
|-
|(g)
|cup*
|(g)
|cup*
|(g)
|cup*
|-
|2 kg
|54 g
|6/8 cup
|47 g
|5/8 cup
|41 g
|4/8 cup
|-
|4 kg
|91 g
|1 + 1/8 cup
|80 g
|1 cup
|69 g
|7/8 cup
|-
|5 kg
|107 g
|1 + 3/8 cup
|94 g
|1 + 2/8 cup
|81 g
|1 cup
|-
|6 kg
|123 g
|1 + 5/8 cup
|108 g
|1 + 3/8 cup
|93 g
|1 + 2/8 cup
|-
|8 kg
|152 g
|2 cup
|134 g
|1 + 6/8 cup
|116 g
|1 + 4/8 cup
|-
|10 kg
|180 g
|2 + 3/8 cup
|158 g
|2 cup
|137 g
|1 + 6/8 cup
|-
|15 kg
|244 g
|3 + 1/8 cup
|215 g
|2 + 6/8 cup
|185 g
|2 + 3/8 cup
|-
|20 kg
|303 g
|4 cup
|266 g
|3 + 4/8 cup
|230 g
|3 cup
|-
|25 kg
|358 g
|4 + 5/8 cup
|315 g
|4 + 1/8 cup
|272 g
|3 + 4/8 cup
|-
|30 kg
|410 g
|5 + 3/8 cup
|361 g
|4 + 6/8 cup
|312 g
|4 + 1/8 cup
|-
|35 kg
|460 g
|6 cup
|405 g
|5 + 2/8 cup
|350 g
|4 + 4/8 cup
|-
|40 kg
|509 g
|6 + 5/8 cup
|448 g
|5 + 7/8 cup
|387 g
|5 cup
|-
|50 kg
|602 g
|7 + 7/8 cup
|530 g
|6 + 7/8 cup
|457 g
|6 cup
|-
|60 kg
|690 g
|9 cup
|607 g
|7 + 7/8 cup
|524 g
|6+ 7/8 cup
|-
|70 kg
|774 g
|10 + 1/8 cup
|682 g
|8 + 7/8 cup
|589 g
|7+ 5/8 cup
|-
|80 kg
|856 g
|11 + 1/8 cup
|753 g
|9 + 6/8 cup
|651 g
|8+ 4/8 cup
|-