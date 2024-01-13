Hypoallergenic

Hypoallergenic

Влажный корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

1 x 200g

1 x 400g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
pa.productDetails.productDetailsImageAlt
ПРЕИМУЩЕСТВА

Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

ПИТАТЕЛЬНЫЕ СВОЙСТВА