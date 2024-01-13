Hypoallergenic Small Dog
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при нежелательной реакции на корм
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
1kg
3.5kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Гидролизованные белки
Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, которые являются предшественниками образования кристаллов в моче.
Барьерная функция кожи
Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.
Здоровье зубов
Содержит специфические нутриенты, которые способствуют поддержанию здоровья зубов и ротовой полости.
Рис, гидролизат изолята соевого протеина, животные жиры, минеральные вещества, гидролизованные печень домашней птицы, соевое масло, свекольный жом, рыбий жир, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: гидролизат изолята соевого протеина, гидролизованные печень домашней птицы. Источник углеводов: рис.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A -27000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 41 мг; E2 (йод) - 3,7 мг; E4 (медь) - 15 мг; E5 (марганец) - 54 мг; E6 (цинк) - 153 мг; E8 (селен) - 0,26 мг. Технологические добавки: клиноптилолит осадочного происхождения - 10 г. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин -24,0%; сырой жир - 16,0%; сырая зола - 8,4%; сырая клетчатка - 0,7%; на 1 кг незаменимые жирные кислоты (линолевая кислота) - 37,3 г; кальций -8,0 г магний - 0,7 г; фосфор - 6,0 г.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|5/8
|48
|1/2
|41
|3/8
|2,5
|64
|5/8
|56
|5/8
|49
|4/8
|3
|73
|6/8
|64
|5/8
|56
|5/8
|3,5
|82
|7/8
|72
|6/8
|62
|5/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|5
|107
|1+1/8
|94
|1
|82
|7/8
|6
|123
|1+2/8
|108
|1+1/8
|94
|1
|7
|138
|1+4/8
|122
|1+2/8
|105
|1+1/8
|8
|153
|1+5/8
|134
|1+3/4
|116
|1+2/8
|9
|167
|1+6/8
|147
|1+4/8
|127
|1+3/8
|10
|181
|1+7/8
|159
|1+5/8
|137
|1+3/8
|*м.с- мерных стаканов