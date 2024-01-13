Hypoallergenic Small Dog

Hypoallergenic Small Dog

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак весом до 10 кг, при нежелательной реакции на корм

Доступные размеры

50g

1kg

3.5kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Гидролизованные белки

Гидролизованные белки, имеющие низкую молекулярную массу, максимально снижают риск развития аллергических реакций.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, которые являются предшественниками образования кристаллов в моче.

Барьерная функция кожи

Формула помогает поддерживать естественный защитный барьер кожи.

Здоровье зубов

Содержит специфические нутриенты, которые способствуют поддержанию здоровья зубов и ротовой полости.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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