Mobility C2P+

СОДЕРЖАНИЕ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ

Комплекс антиоксидантов синергичного действия: Витамин E 60 мг, Витамин C 30 мг, Таурин 190 мг, Лютеин 0,5 мг **Подсчитано в соответствии с NRC 2006. ***Внимание: указано количество только веществ, добавленных в рецептуру, без учета их естественного содержания в компонентах корма. Общее количество смотрите в разделе «Содержание питательных веществ». «Информация об ингредиентах и нутриентном составе на сайте является справочной. Вся информация о продукте представлена непосредственно на упаковке.»