Mobility C2P+
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный для взрослых собак с повышенной чувствительностью суставов. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
2kg
7kg
12kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Поддержка суставов
Содержит комплекс C2P+(TM) – инновационную комбинацию веществ синергичного действия: экстракт куркумы, гидролизованные коллагены и полифенолы зеленого чая, известные своим благоприятным действием на суставы.
Научно доказано
Способствует улучшению подвижности суставов, повышает качество жизни животного.
Поддержание подвижности суставов
Благодаря высокой вкусовой привлекательности продукт способствует регулярному поддержанию подвижности суставов.
Умеренное содержание энергии
Умеренная калорийность способствует поддержанию оптимального веса и снижению нагрузки на суставы.
|Щенок
|Вес взрослой собаки
|8 месяцев
|10 месяцев
|12 месяцев
|14 месяцев
|18 месяцев
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|20 кг
|247
|25/8
|230
|24/8
|251
|25/8
|-
|-
|-
|-
|25 кг
|304
|32/8
|273
|27/8
|300
|32/8
|297
|31/8
|-
|-
|30 кг
|359
|37/8
|343
|35/8
|343
|35/8
|341
|35/8
|-
|-
|35 кг
|403
|42/8
|387
|41/8
|388
|41/8
|383
|41/8
|-
|-
|40 кг
|449
|46/8
|441
|46/8
|431
|45/8
|423
|44/8
|45 кг
|250
|54/8
|510
|54/8
|472
|5
|464
|5
|50 кг
|564
|6
|558
|6
|543
|56/8
|506
|53/8
|60 кг
|649
|67/8
|644
|67/8
|625
|65/8
|583
|62/8
|575
|61/8
|70 кг
|729
|76/8
|770
|82/8
|745
|8
|657
|7
|651
|7
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Показания: Для улучшения подвижности суставов Поддержка функций суставов после хирургических вмешательств и травм Противопоказания: Возраст до 8 месяцев Лактация Длительность курса применения: Эффект диетического корма проявляется через 6-8 недель кормления. Первые изменения обычно заметны через 2 недели применения (1). В случае необходимости собака должна получать диетическое питание в течение всей жизни. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. (1) Источник: Многоцентровое испытание в клиниках Испании, Великобритании, Франции, Нидерландов, 42 дня, N = 50 собак. Royal Canin 2015. Размер упаковки: 2 кг, 7 кг, 14 кг.