Neutered Adult

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: Cклонных к избыточному весу или с повышенной чувствительностью кожи. Для взрослых собак старше 12 месяцев. Полезная информация: Формулы всех продуктов Neutered содержат уникальный новый комплекс различных типов растительной клетчатки, обладающий способностью поддерживать чувство сытости в течение длительного срока. В сравнении с другой диетой для стерилизованных/кастрированных собак с предрасположенностью к избыточному весу ежедневное потребление рациона снижается на 21%.

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