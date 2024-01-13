Neutered Adult
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный для взрослых стерилизованных собак весом от 11 до 25 кг старше 12 мес. Диета для здоровых собак.
Доступные размеры
50g
1kg
3.5kg
4kg
10kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Уникальная рецептура, обеспечивающая низкую калорийность продукта при длительном поддержании чувства насыщения, особая форма крокет и подробные рекомендации по применению помогают поддерживать идеальный вес у взрослых стерилизованных/ кастрированных собак.
Защита кожи и шерсти
Включение в состав продукта особых питательных веществ способствует поддержанию естественной красоты шерсти и здоровья кожи.
Комплекс антиоксидантов
Запатентованный комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, лютеин, таурин) помогает противостоять окислительному стрессу и нейтрализует воздействие свободных радикалов.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусваиваемых белков (L. I. P.* белки), экстракта цикория и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
|Вес взрослого животного
|Низкая активность
|-
|Нормальная активность
|-
|Высокая активность
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|10 кг
|187
|2 1/4
|162
|1 7/8
|136
|1 5/8
|12 кг
|215
|2 1/2
|186
|2 1/4
|156
|1 7/8
|14 кг
|241
|2 7/8
|208
|2 1/2
|175
|2 1/8
|15 кг
|254
|3
|219
|2 5/8
|185
|2 1/4
|16 кг
|267
|3 1/8
|230
|2 3/4
|194
|2 1/4
|18 кг
|291
|3 1/2
|252
|3
|212
|2 1/2
|20 кг
|315
|3 3/4
|272
|3 1/4
|229
|2 3/4
|22 кг
|339
|4
|292
|3 1/2
|246
|2 7/8
|25 кг
|373
|4 1/2
|322
|3 7/8
|271
|3 1/4
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Показания: Cклонных к избыточному весу или с повышенной чувствительностью кожи. Для взрослых собак старше 12 месяцев. Полезная информация: Формулы всех продуктов Neutered содержат уникальный новый комплекс различных типов растительной клетчатки, обладающий способностью поддерживать чувство сытости в течение длительного срока. В сравнении с другой диетой для стерилизованных/кастрированных собак с предрасположенностью к избыточному весу ежедневное потребление рациона снижается на 21%.