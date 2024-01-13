Neutered Adult Small Dog
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный для взрослых стерилизованных собак весом до 10 кг. Диета для здоровых собак.
Доступные размеры
50g
800g
1.5kg
3.5kg
8kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Оптимальный вес
Уникальная рецептура, обеспечивающая низкую калорийность продукта при длительном поддержании чувства насыщения, особая форма крокет и подробные рекомендации по применению помогают поддерживать идеальный вес у взрослых стерилизованных/ кастрированных собак.
Контроль за образованием зубного камня
При соприкосновении с зубами собаки крокеты способствуют их очищению, оказывая на них мягкое абразивное действие. Содержащийся в продукте полифосфат натрия снижает концентрацию кальция в слюне собаки, благодаря чему препятствует кальцификации зубного налета.
Безопасность пищеварительной системы
Сочетание высокоусваиваемых белков (L. I. P.** белки), экстракта цикория и рыбьего жира обеспечивает максимальную защиту пищеварительной системы.
Комплекс антиоксидантов
Запатентованный комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамины Е и С, лютеин, таурин) помогает противостоять окислительному стрессу и нейтрализует воздействие свободных радикалов.
|Вес взрослого животного
|Низкая
|-
|Нормальная
|-
|Высокая
|-
|активность
|-
|активность
|-
|активность
|-
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|г
|мерных стаканов
|2 кг
|56
|5/8
|48
|4/8
|41
|4/8
|3 кг
|75
|7/8
|65
|6/8
|55
|5/8
|4 кг
|94
|1 1/8
|81
|1
|68
|6/8
|5 кг
|111
|1 1/4
|96
|1 1/8
|81
|1
|5 кг
|127
|1 1/2
|110
|1 1/4
|92
|1 1/8
|6 кг
|143
|1 5/8
|123
|1 3/8
|104
|1 1/4
|8 кг
|158
|1 7/8
|136
|1 5/8
|115
|1 3/8
|10 кг
|186
|2 1/8
|161
|1 7/8
|135
|1 5/8
|Вес взрослого животного
|6 месяцев
|-
|7 месяцев
|8 месяцев
|9 месяцев
|10 месяцев
|2 кг
|граммы
|-
|граммы
|граммы
|граммы
|граммы
|3 кг
|47
|-
|49
|48
|48
|48
|4 кг
|82
|-
|93
|82
|81
|80
|5 кг
|122
|-
|139
|124
|111
|109
|5 кг
|152
|-
|172
|155
|138
|136
|6 кг
|180
|-
|205
|184
|164
|163
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
<p>Показания:<ul> <li>Для стерилизованных/кастрированных собак весом до 10 кг, склонных к избыточному весу и образованию зубного камня и зубного налета <li>После стерилизации/кастрации*</ul> <p>Полезная информация: Данный корм можно использовать после стерилизации/кастрации собак мелких пород в возрасте от 6 до 10 месяцев. Кормление рекомендуется осуществлять по предложенной схеме с учетом потребностей собак в конце периода роста. <p>Данный продукт создает неблагоприятные условия для образования струвитных и оксалатных камней. <p>*Рекомендуется проводить стерилизацию не ранее шестимесячного возраста.