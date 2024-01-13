Neutered Adult Small Dog

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

<p>Показания:<ul> <li>Для стерилизованных/кастрированных собак весом до 10 кг, склонных к избыточному весу и образованию зубного камня и зубного налета <li>После стерилизации/кастрации*</ul> <p>Полезная информация: Данный корм можно использовать после стерилизации/кастрации собак мелких пород в возрасте от 6 до 10 месяцев. Кормление рекомендуется осуществлять по предложенной схеме с учетом потребностей собак в конце периода роста. <p>Данный продукт создает неблагоприятные условия для образования струвитных и оксалатных камней. <p>*Рекомендуется проводить стерилизацию не ранее шестимесячного возраста.

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