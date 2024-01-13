Recovery
Влажный корм для собак
Диета для собак и кошек при анорексии или в восстанавливаемый период после терапии
Доступные размеры
1 x 800g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Высокий уровень энергии
Высокое содержание энергии в диете Recovery помогает компенсировать уменьшение объема потребляемого корма у привередливых в еде животных.
Удобен для кормления через зонд
Консистенция корма позволяет легко вводить его шприцем или с помощью зонда.
Жирные кислоты ЕПК/ДГК
Экозапентаеновая и докозагексаеновая длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 оказывают благоприятное воздействие на суставы, кожу и пищеварение.
Комплекс антиоксидантов
Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин и лютеин) уменьшает окислительный стресс и нейтрализует свободные радикалы.
|Вес взрослой собаки
|Уровень 1 Выздоравливащие кошки или собаки, которые содержаться в клетке (банок)
|Уровень 2 Активные собаки или кошки в конце периода выздоравления, собаки и кошки с умеренным уровнем физической активности (банок)
|2 кг
|100 г (1/2)
|165 г (3/4)
|3 кг
|135 г (3/4)
|225 г (1 1/4)
|4 кг
|165 г (3/4)
|280 г (1 1/2)
|5 кг
|195 г (1)
|330 г (1 3/4)
|6 кг
|225 г (1 1/4)
|375 г (2)
|8 кг
|275 г (1 1/2)
|465 г (2 1/2)
|10 кг
|325 г (1 3/4)
|555 г (2 3/4)
|15 кг
|435 г (2 1/4)
|750 г (3 3/4)
|20 кг
|540 г (2 3/4)
|930 г (4 3/4)
|25 кг
|635 г (3 1/4)
|1100 г (5 3/4)
|30 кг
|725 г (3 3/4)
|1260 г (6 1/2)
|40 кг
|890 г (4 1/2)
|1565 г (8)