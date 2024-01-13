Recovery

Recovery

Влажный корм для собак

Диета для собак и кошек при анорексии или в восстанавливаемый период после терапии

Доступные размеры

1 x 800g

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Высокий уровень энергии

Высокое содержание энергии в диете Recovery помогает компенсировать уменьшение объема потребляемого корма у привередливых в еде животных.

Удобен для кормления через зонд

Консистенция корма позволяет легко вводить его шприцем или с помощью зонда.

Жирные кислоты ЕПК/ДГК

Экозапентаеновая и докозагексаеновая длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 оказывают благоприятное воздействие на суставы, кожу и пищеварение.

Комплекс антиоксидантов

Комплекс антиоксидантов синергичного действия (витамин Е, витамин С, таурин и лютеин) уменьшает окислительный стресс и нейтрализует свободные радикалы.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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