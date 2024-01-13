Диета для собак и кошек при анорексии или в восстанавливаемый период после терапии

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Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.