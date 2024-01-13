Renal Canine
Влажный корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак с почечной недостаточностью
Доступные размеры
1 x 200g
1 x 410g
1 x 420g
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Контроль ХБП с помощью диеты
Разработан для поддержания функции почек при хронической болезни почек. Содержит ЭПК и ДГК, комплекс антиоксидантов и низкий уровень фосфора.
Снижение нагрузки на почки
Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Адаптированное содержание высококачественных протеинов помогает снизить нагрузку на почки.
Метаболическое равновесие
Хроническая болезнь почек может приводить к метаболическому ацидозу. Рацион содержит подщелачивающие вещества.
Особый ароматический профиль
Уникальный ароматический профиль диеты способствует высокой привлекательности, стимулирует потребление корма.
|Вес (кг)
|Недостаточный вес (г)
|-
|Нормальный вес (г)
|-
|Избыточный вес
|-
|2
|125
|1/4
|110
|1/4
|95
|1/4
|3
|170
|1/2
|149
|1/4
|129
|1/4
|4
|210
|1/2
|185
|1/2
|160
|1/2
|5
|249
|1/2
|219
|1/2
|189
|1/2
|6
|285
|3/4
|252
|1/2
|217
|1/2
|7
|320
|3/4
|282
|3/4
|243
|1/2
|8
|354
|3/4
|311
|3/4
|269
|3/4
|9
|387
|1
|340
|3/4
|294
|3/4
|10
|418
|1
|368
|1
|318
|3/4
|15
|567
|1 1/2
|499
|1 1/4
|431
|1
|20
|704
|1 3/4
|619
|1 1/2
|535
|1 1/4
|25
|832
|2
|732
|1 3/4
|632
|1 1/2
|30
|954
|2 1/4
|839
|2
|732
|1 3/4
|35
|1071
|2 1/2
|942
|2 1/4
|814
|2
|40
|1183
|3
|1041
|2 1/2
|899
|2 1/4