Восстановление метаболического равновесия

ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза.