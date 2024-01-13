Renal
Сухой корм для собак
RU - Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак
Доступные размеры
50g
2kg
7kg
14kg
15kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Диетологическое лечение ХПН
Формула продуктов специально разработана для поддержания почечной функции при ХПН. Продукты отличаются низким содержанием фосфора, содержат комплекс антиоксидантов, жирные кислоты ЕРА и DHA. При ХПН почки теряют способность надлежащим образом выводить фосфор. Низкое содержание фосфора в продукте способствует замедлению развития болезни. При кормлении диетическим кормом с адаптированным содержанием рыбьего жира (источника незаменимых жирных кислот ЕРА и DHA) повышается скорость клубочковой фильтрации.
Снижение нагрузки на почки
Чрезмерная нагрузка на почки может спровоцировать уремический криз. Высокое качество и адаптированное содержание белков способствуют снижению нагрузки на почки. Если содержание белка в рационе значительно превышает минимальные потребности, при сниженной экскреторной функции почек продукты распада азота накапливаются в биологических жидкостях.
Восстановление метаболического равновесия
ХПН может привести к метаболическому ацидозу, поэтому в состав продуктов входят подщелачивающие вещества. Почки играют важнейшую роль в поддержании кислотно-щелочного баланса. При нарушенной функции почек их способность к выведению ионов водорода и реабсорбции ионов бикарбоната снижена, в связи с чем высок риск метаболического ацидоза.
Вкусовая привлекательность
Специально разработанный ароматический профиль помогает удовлетворить особые вкусовые предпочтения собаки. Симптомы потери аппетита, отвращения к корму, анорексии довольно часто наблюдаются у животных с ХПН.
|Вес собаки
|Недостаточный
|-
|Нормальный
|-
|Избыточный
|-
|грамм
|мерных стаканов
|грамм
|мерных стаканов
|грамм
|мерных стаканов
|2 кг
|53
|5/8
|46
|4/8
|40
|4/8
|4 кг
|89
|1
|78
|7/8
|67
|6/8
|6 кг
|120
|1 3/8
|106
|1 1/8
|91
|1
|8 кг
|149
|1 5/8
|131
|1 3/8
|113
|1 1/4
|10 кг
|176
|1 7/8
|155
|1 3/4
|134
|1 1/2
|15 кг
|239
|2 5/8
|210
|2 1/4
|182
|2
|20 кг
|296
|3 1/4
|261
|2 7/8
|225
|2 1/2
|25 кг
|350
|3 7/8
|308
|3 3/8
|266
|2 7/8
|30 кг
|402
|4 3/8
|354
|3 7/8
|305
|3 3/8
|35 кг
|451
|5
|397
|4 3/8
|343
|3 3/4
|40 кг
|499
|5 1/2
|439
|4 7/8
|379
|4 1/8
|50 кг
|589
|6 1/2
|519
|5 3/4
|448
|4 7/8
|60 кг
|676
|7 3/8
|595
|6 1/2
|514
|5 5/8
|70 кг
|759
|8 3/8
|668
|7 3/8
|579
|6 3/8
|80 кг
|838
|9 1/4
|738
|8 1/8
|637
|7