СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Показания: Ожирение Избыточный вес Гиперлипидемия при избыточном весе Сахарный диабет (при избыточном весе) Поддержание веса в пределах нормы после снижения Противопоказания: Беременность, лактация, рост Хронические заболевания, при которых требуется высококалорийное питание Длительность курса применения: До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице указываются расчетный оптимальный вес. Оптимальное снижение веса: 1–3 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. Отличный эффект насыщения корма Satiety Weight Management Canine возникает в результате сочетания формулы с высоким содержанием белка и клетчатки, известных своими насыщающими свойствами, и специальной текстуры крокет с низкой плотностью. Satiety Weight Management Canine позволяет не меняя калорийности увеличить порцию корма на 32 % по сравнению с обычной диетой с высоким содержанием клетчатки, доступной на рынке. Насыщающий эффект корма Satiety Weight Management Canine был доказан исследованиями, проведенными в исследовательском центре Royal Canin.

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