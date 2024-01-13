Satiety Weight Management
Сухой корм для собак
Корм сухой полнорационный диетический для взрослых собак, рекомендуемый для снижения веса. Ветеринарная диета.
Доступные размеры
50g
1.5kg
6kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Эффект насыщения
Специальное сочетание различных видов клетчатки способствует наполнению желудка и ощущению сытости, в результате чего сокращается число приемов пищи.
Высокое содержание белка
Высокое содержание белка в корме (111 г/1000 ккал МЭ) сокращает потери мышечной массы животного в период снижения веса.
Здоровье костей и суставов
Питательные вещества в составе корма помогают сохранить здоровье костей и суставов, испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе животного.
Баланс питательных веществ
Формула обогащена витаминами и минералами, благодаря чему животное получает все необходимые питательные вещества в период снижения веса при ограничении в кормлении.
|Необходимый вес собаки
|Начало курса, г
|Через 4 недели*, г
|Поддержание оптимального веса, г
|2 кг
|44
|37
|41
|4 кг
|74
|63
|69
|6 кг
|100
|85
|94
|8 кг
|124
|106
|117
|10 кг
|146
|125
|138
|12 кг
|168
|144
|158
|14 кг
|188
|161
|177
|16 кг
|208
|178
|196
|18 кг
|227
|195
|214
|20 кг
|246
|211
|232
|25 кг
|291
|249
|274
|30 кг
|333
|286
|314
|35 кг
|374
|321
|353
|40 кг
|414
|355
|390
|45 кг
|452
|387
|426
|50 кг
|489
|419
|461
|60 кг
|561
|480
|529
|70 кг
|629
|539
|593
|80 кг
|696
|596
|656
|90 кг
|760
|651
|716
СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ
Показания: Ожирение Избыточный вес Гиперлипидемия при избыточном весе Сахарный диабет (при избыточном весе) Поддержание веса в пределах нормы после снижения Противопоказания: Беременность, лактация, рост Хронические заболевания, при которых требуется высококалорийное питание Длительность курса применения: До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице указываются расчетный оптимальный вес. Оптимальное снижение веса: 1–3 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции. Отличный эффект насыщения корма Satiety Weight Management Canine возникает в результате сочетания формулы с высоким содержанием белка и клетчатки, известных своими насыщающими свойствами, и специальной текстуры крокет с низкой плотностью. Satiety Weight Management Canine позволяет не меняя калорийности увеличить порцию корма на 32 % по сравнению с обычной диетой с высоким содержанием клетчатки, доступной на рынке. Насыщающий эффект корма Satiety Weight Management Canine был доказан исследованиями, проведенными в исследовательском центре Royal Canin.