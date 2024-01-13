Satiety Weight Management Small Dog

Показания: Для взрослых собак весом меньше 10 кг: ОжирениеИзбыточный весСахарный диабет (при избыточном весе)Гиперлипидемия при избыточном весе. Поддержание веса в пределах нормы. Противопоказания:Беременность, лактация, рост. Хронические заболевания, при которых требуется высококалорийное питание. Длительность курса применения: До назначения диеты необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с индивидуальными особенностями и стандартом породы. В рационной таблице указываются расчетный оптимальный вес. Оптимальное снижение веса: 1–3 % в неделю. Суточный рацион, необходимый для эффективного снижения веса, подбирается индивидуально. Результаты применения диеты следует регулярно контролировать, адаптируя объем порций таким образом, чтобы обеспечить постепенное снижение веса. Суточную норму кормления рекомендуется разделить на две порции.Насыщающий эффект корма Satiety Small Dog был доказан исследованиями, проведенными в исследовательском центре Royal Canin.Этот продукт препятствует образованию оксалатных и струвитных камней.