Urinary S/O
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
50g
2kg
7.5kg
13kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Растворение струвитных камней
Способствует растворению всех типов струвитных камней.
Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)
Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).
Разбавление мочи
Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.
Низкое содержания магния
Сниженный уровень магния, который является природным компонентом кристаллов струвита.
Кукурузная мука, рис, животные жиры, дегидратированный протеины мяса птицы, кукурузный глютен, минеральные вещества, гидролизат белков животного происхождения, растительная клетчатка, соевое масло, рыбий жир, фруктоолигосахариды, моно и диглицериды пальмитиновой и стеариновой кислот, этерифицированные лимонной кислотой, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: дегидратированной протеины мяса птицы, кукурузный глютен, гидролизат белков животного происхождения.
Добавки(на 1 кг): питательные добавки: витамин А - 15500 МЕ, витамин D3 - 1000 МЕ, E1 (железо) - 44 мг, E2 (йод) - 4,4 мг, E4 (медь) - 13 мг, E5 (марганец) - 57 мг, E6 (цинк) - 147 мг, E8 (селен) - 0,06 мг. Консерванты - антиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 18,0%; сырой жир - 17,0%; сырая зола - 6,4%; сырая клетчатка - 2,2%; кальций - 0,5%; фосфор - 0,5%; натрий - 1,1%; хлориды - 2,14%; калий - 0,8%; магний - 0,04%; сера - 0,5%; ЭПК & ДГК - 0,21%. Вещества, которые подкисляют мочу: кальций сульфат (0,88%); DL-метионин (0,6%).
*L.I.P. - белки, отобранные по принципу максимальной усвояемости.
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес(м.с)
|Нормальный вес(г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|54
|5/8
|48
|4/8
|41
|4/8
|4
|91
|1
|80
|7/8
|69
|6/8
|6
|123
|1 + 3/8
|109
|1 + 2/8
|94
|1 + 1/8
|8
|153
|1 + 6/8
|135
|1 + 5/8
|116
|1 + 3/8
|10
|181
|2 + 1/8
|159
|1 + 7/8
|138
|1 + 5/8
|15
|245
|2 + 7/8
|216
|2 + 4/8
|187
|2 + 1/8
|20
|305
|3 + 4/8
|268
|3 + 1/8
|232
|2 + 5/8
|25
|360
|4 + 1/8
|317
|3 + 5/8
|274
|3 + 1/8
|30
|413
|4 + 6/8
|363
|4 + 2/8
|314
|3 + 5/8
|35
|463
|5 + 3/8
|408
|4 + 6/8
|352
|4 + 1/8
|40
|512
|5 + 7/8
|451
|5 + 2/8
|389
|4 + 4/8
|45
|560
|6 + 4/8
|492
|5 + 6/8
|425
|4 + 7/8
|50
|606
|7
|533
|6 + 1/8
|460
|5 + 3/8
|55
|650
|7 + 4/8
|572
|6 + 5/8
|494
|5 + 6/8
|60
|694
|8
|611
|7 + 1/8
|528
|6 + 1/8
|70
|779
|9
|686
|8
|592
|6 + 7/8
|80
|862
|10
|758
|8 + 6/8
|655
|7 + 5/8
|м.с - мерных стаканов
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Смешанное питание
|+ S/O CIG WET
|Вес
|Пауч
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес(г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|1+
|28
|3/8
|21
|2/8
|15
|1/8
|4
|1+
|65
|6/8
|54
|5/8
|43
|4/8
|6
|1+
|97
|1 + 1/8
|82
|1
|68
|6/8
|8
|1+
|127
|1 + 4/8
|109
|1 + 2/8
|90
|1
|10
|1+
|155
|1 + 6/8
|133
|1 + 4/8
|111
|1 + 2/8
|15
|1+
|219
|2 + 4/8
|190
|2 + 2/8
|160
|1 + 7/8
|20
|1+
|278
|3 + 2/8
|242
|2 + 6/8
|205
|2 + 3/8
|25
|1+
|334
|3 + 7/8
|291
|3 + 3/8
|247
|2 + 7/8
|30
|1+
|387
|4 + 4/8
|337
|3 + 7/8
|288
|3 + 3/8
|40
|1+
|486
|5 + 5/8
|425
|4 + 7/8
|363
|4 + 2/8
|50
|1+
|579
|6 + 6/8
|507
|5 + 7/8
|434
|5
|60
|1+
|668
|7 + 6/8
|585
|6 + 6/8
|502
|5 + 6/8
|70
|1+
|753
|8 + 6/8
|660
|7 + 5/8
|566
|6 + 4/8
|80
|1+
|835
|9 + 5/8
|732
|8 + 4/8
|629
|7 + 2/8