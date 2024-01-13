Urinary S/O

Urinary S/O

Сухой корм для собак

Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей.

Доступные размеры

50g

2kg

7.5kg

13kg

Как рассчитать правильную порцию?

ДОСТУПНОСТЬ

Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.

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Растворение струвитных камней

Способствует растворению всех типов струвитных камней.

Низкий уровень относительного перенасыщения мочи (ОПМ)

Помогает снизить концентрацию ионов, участвующих в формировании струвитов и оксалатов кальция. RSS - relative super saturation (относительное перенасыщение мочи).

Разбавление мочи

Разбавление мочи помогает предотвратить образование струвитных камней и камней оксалата кальция.

Низкое содержания магния

Сниженный уровень магния, который является природным компонентом кристаллов струвита.

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

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