Urinary Uc
Сухой корм для собак
Полнорационный диетический корм для собак при заболеваниях нижних мочевыводящих путей
Доступные размеры
Как рассчитать правильную порцию?
2kg
7.5kg
14kg
ДОСТУПНОСТЬ
Этот продукт представляет собой эксклюзивную ветеринарную формулу. Проконсультируйтесь с вашим ветеринаром, чтобы узнать, подходит ли он для вашего питомца.
Контроль уратов
Отобранные белки с низким содержанием пурина помогают уменьшить образование уратных мочевых камней.
Контроль цистинов
Ограниченное потребление белков и некоторых аминокислот предотвращает образование цистиновых мочевых камней.
Защитная функция кожи
Комплекс веществ поддерживает защитную функцию кожи.
Комплекс антиоксидантов
Синергический комплекс антиоксидантов помогает нейтрализовать свободные радикалы.
Рис, кукурузная мука, пшеничная мука, животные жиры, яичный порошок, пшеничный глютен*, кукурузный глютен, минеральные вещества, растительная клетчатка, рыбий жир, соевое масло, фруктоолигосахариды, масло огуречника, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина). Источники протеинов: яичный порошок, пшеничный глютен, кукурузный глютен.
Добавки (на 1 кг): пищевые добавки: витамин A - 30 000 MЕ; витамин D3 - 800 MЕ; E1 (железо) - 63 мг; E2 (йод) - 5,3 мг; E4 (медь) -14 мг; E5 (марганец) - 66 мг; E6 (цинк) - 147 мг; E8 (селен) - 0,16 мг. Консерванты. Aнтиоксиданты.
Аналитические компоненты: сырой протеин - 18,0%; сырой жир - 15,0%; сырая зола - 5,3%; сырая клетчатка - 2,2%; серные аминокислоты - 0,89%; натрий - 0,3%; калий - 0,9%; хлориды - 0,55%; сера - 0,3%. Вещества для ощелачивания мочи: кальций карбонат - 1,77%; цитрат калия - 0,2%.
*L.I.P. - белки, отобраны по принципу максимальной усвояемости
|Вес
|Недостаточный вес (г)
|Недостаточный вес (м.с)
|Нормальный вес (г)
|Нормальный вес (м.с)
|Избыточный вес (г)
|Избыточный вес (м.с)
|2
|55
|5/8
|48
|4/8
|42
|4/8
|4
|92
|1
|81
|7/8
|70
|6/8
|6
|125
|1 + 3/8
|110
|1 + 2/8
|95
|1
|8
|155
|1 + 6/8
|137
|1 + 4/8
|118
|1 + 2/8
|10
|184
|2
|162
|1 + 6/8
|140
|1 + 4/8
|15
|249
|2 + 6/8
|219
|2 + 3/8
|189
|2 + 1/8
|20
|309
|3 + 3/8
|272
|3
|235
|2 + 5/8
|25
|365
|4
|321
|3 + 4/8
|278
|3
|30
|419
|4 + 5/8
|368
|4
|318
|3 + 4/8
|35
|470
|5 + 1/8
|414
|4 + 4/8
|357
|3 + 7/8
|40
|520
|5 + 6/8
|457
|5
|395
|4 + 3/8
|45
|568
|6 + 2/8
|499
|5 + 4/8
|431
|4 + 6/8
|50
|614
|6 + 6/8
|541
|5 + 7/8
|467
|5 + 1/8
|55
|660
|7 + 2/8
|581
|6 + 3/8
|501
|5 + 4/8
|60
|704
|7 + 6/8
|620
|7 + 5/8
|535
|5 + 7/8
|70
|791
|8 + 5/8
|696
|7 + 5/8
|601
|6 + 5/8
|80
|874
|9 + 5/8
|769
|8 + 3/8
|664
|7 + 2/8
|м. с - мерных стаканов