Первая прогулка щенка

Впервые щенка выводят на прогулку спустя 10–14 дней после завершения вакцинации. Полный курс щенячьих прививок с последующим карантином заканчивается в 3,5 месяца.Прогулки необходимы щенку для физического развития, хорошего самочувствия, знакомства с окружающим миром и адаптации к внешней среде. Они приучают собаку не пачкать дома, правильно вести себя в условиях города и взаимодействовать с хозяином. Когда можно выводить щенка на прогулку? Чего нельзя делать на первой прогулке и можно ли щенку общаться с другими собаками?

Многие заводчики не рекомендуют гулять со щенком сразу после прививки. Дело в том, что в течение двух недель в щенячьем организме происходит выработка антител к инфекционным заболеваниям. В этот период иммунитет еще слаб.

Отправляясь с непривитым щенком на первую прогулку, просто не спускайте его с рук

Но большинство владельцев стремится как можно раньше начать прогулки со щенком, особенно если погода теплая и солнечная. Поэтому, отправляясь с не привитым щенком на первую прогулку, просто не спускайте его с рук. Постарайтесь избежать его контакта с землей, травой, другими собаками и людьми.

В возрасте 1,5–2 месяцев щенку будет достаточно даже таких непродолжительных прогулок на руках. Он получит необходимую дозу солнечного света, подышит свежим воздухом, сменит обстановку и познакомится с новыми запахами и звуками.

Как подготовиться к первой прогулке?

Когда карантин заканчивается, со щенком можно гулять уже более полноценно. Нужно начинать знакомить его с окружающим миром, постепенно увеличивая продолжительность прогулок и удлиняя маршрут.

К первым прогулкам щенка нужно подготовить еще дома:

— к началу прогулок щенок должен быть приучен к поводку;

— щенок должен знать свою кличку и быть обучен хотя бы двум простым командам: «ко мне» и «фу»;

— владелец уже должен установить контакт со щенком и быть уверен в том, что щенок знает его голос и отзывается на него;

— испугавшегося щенка нужно успокоить ласковым словом, поглаживанием и постараться познакомить с испугавшим его объектом.

«Можно» и «нельзя»

Чтобы избежать неприятностей, нужно знать, чего нельзя делать на первых прогулках.

В первые дни не нужно менять место и маршрут прогулки.



Щенок быстрее почувствует себя уверенно на незнакомой для него территории и адаптируется к новым запахам и звукам.

Следите за погодой.



При температуре ниже -10 и выше +30 градусов, ветре, дожде, сильном снегопаде, малейшем недомогании прогулку лучше отложить.

Не кормите щенка непосредственно перед прогулкой.

Прогулки должны быть непродолжительными и частыми.



Неокрепший щенок может быстро уставать как физически, так и психически — организм щенка испытывает стрессовую нагрузку.

Не нужно сразу нагружать щенка разучиванием новых команд и пытаться добиться их исполнения.

Пока щенок не освоится, он не сможет сконцентрировать свое внимание на задачах, поставленных владельцем. Контакты щенка со взрослыми собаками надо свести к минимуму.



Взрослые собаки часто не рассчитывают свои силы и могут по неосторожности травмировать щенка в игре. Иногда щенки вызывают у взрослых собак агрессию. Поэтому общение щенка со взрослыми собаками нужно пока отложить.