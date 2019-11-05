Первая прогулка щенка
Впервые щенка выводят на прогулку спустя 10–14 дней после завершения вакцинации. Полный курс щенячьих прививок с последующим карантином заканчивается в 3,5 месяца.Прогулки необходимы щенку для физического развития, хорошего самочувствия, знакомства с окружающим миром и адаптации к внешней среде. Они приучают собаку не пачкать дома, правильно вести себя в условиях города и взаимодействовать с хозяином. Когда можно выводить щенка на прогулку? Чего нельзя делать на первой прогулке и можно ли щенку общаться с другими собаками?
Многие заводчики не рекомендуют гулять со щенком сразу после прививки. Дело в том, что в течение двух недель в щенячьем организме происходит выработка антител к инфекционным заболеваниям. В этот период иммунитет еще слаб.
- Отправляясь с непривитым щенком на первую прогулку, просто не спускайте его с рук
Но большинство владельцев стремится как можно раньше начать прогулки со щенком, особенно если погода теплая и солнечная. Поэтому, отправляясь с не привитым щенком на первую прогулку, просто не спускайте его с рук. Постарайтесь избежать его контакта с землей, травой, другими собаками и людьми.
В возрасте 1,5–2 месяцев щенку будет достаточно даже таких непродолжительных прогулок на руках. Он получит необходимую дозу солнечного света, подышит свежим воздухом, сменит обстановку и познакомится с новыми запахами и звуками.
Как подготовиться к первой прогулке?
Когда карантин заканчивается, со щенком можно гулять уже более полноценно. Нужно начинать знакомить его с окружающим миром, постепенно увеличивая продолжительность прогулок и удлиняя маршрут.
К первым прогулкам щенка нужно подготовить еще дома:
— к началу прогулок щенок должен быть приучен к поводку;
— щенок должен знать свою кличку и быть обучен хотя бы двум простым командам: «ко мне» и «фу»;
— владелец уже должен установить контакт со щенком и быть уверен в том, что щенок знает его голос и отзывается на него;
— испугавшегося щенка нужно успокоить ласковым словом, поглаживанием и постараться познакомить с испугавшим его объектом.
«Можно» и «нельзя»
Чтобы избежать неприятностей, нужно знать, чего нельзя делать на первых прогулках.
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- В первые дни не нужно менять место и маршрут прогулки.
Щенок быстрее почувствует себя уверенно на незнакомой для него территории и адаптируется к новым запахам и звукам.
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- Следите за погодой.
При температуре ниже -10 и выше +30 градусов, ветре, дожде, сильном снегопаде, малейшем недомогании прогулку лучше отложить.
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- Не кормите щенка непосредственно перед прогулкой.
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- Прогулки должны быть непродолжительными и частыми.
Неокрепший щенок может быстро уставать как физически, так и психически — организм щенка испытывает стрессовую нагрузку.
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- Не нужно сразу нагружать щенка разучиванием новых команд и пытаться добиться их исполнения.
Пока щенок не освоится, он не сможет сконцентрировать свое внимание на задачах, поставленных владельцем.
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- Контакты щенка со взрослыми собаками надо свести к минимуму.
Взрослые собаки часто не рассчитывают свои силы и могут по неосторожности травмировать щенка в игре. Иногда щенки вызывают у взрослых собак агрессию. Поэтому общение щенка со взрослыми собаками нужно пока отложить.
Другое дело — игры со
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