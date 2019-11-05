Социализация щенка — это процесс его знакомства с внешней средой и выработки адекватных реакций на нее. Внешняя среда — это все, что находится за пределами квартиры или любого другого помещения, где живет собака: посторонние люди и животные, шум машин и мотоциклов, велосипедисты, железная дорога, транспорт, магазины, ветеринарная клиника, поездки на автомобиле, маленькие дети.

Чем раньше щенок познакомится со всеми проявлениями внешней среды, тем проще ему будет адаптироваться. Социализированная собака не должна: бросаться под колеса машины и преследовать ее, убегать от хозяина, пугаться шума транспорта, бросаться на кричащих детей, принимать еду из чужих рук, пытаться поесть на помойке, приставать к людям и не давать им пройти, драться с другими собаками или бегать за соседскими кошками.

Как проходит социализация щенка?

1) Этап выбора животного.

Начать нужно с выбора щенка, который больше всего подходит под ваш образ жизни, темперамент и условия содержания, которые вы можете ему предоставить.

Например, если вы не любите проводить много времени на улице и не готовы давать собаке достаточное количество физических нагрузок, то не стоит заводить собаку крупной породы и пытаться приучить ее сидеть дома. Правильный выбор собаки, которая подойдет под ваш образ жизни, — залог успешной социализации животного в будущем.

2) Этап социализации в 1,5–3 месяца.

Если вашему щенку меньше двух месяцев, то ему предстоят вакцинация и карантин. Социализировать его в этот период будет сложно. После карантина начинайте учить собаку прогуливаться на поводке, знакомиться с соседями, другими животными и звуками улицы. Ведите себя уверенно: не нужно нервничать, постоянно брать животное на руки, не давать ему обнюхать предметы и пресекать здоровое любопытство. Не поощряйте рычание и испуг собаки, старайтесь также пресекать такое поведение, но не наказывайте за это животное. За храбрость и спокойствие — хвалите.

Сначала дайте щенку изучить безопасную территорию: около подъезда, на лужайке. Потом приучайте его беспрекословно слушаться вас, если нужно остановиться перед проезжей частью, большой собакой, маленьким ребенком.

3) Этап социализации в 3–4 месяца.

К этому времени щенок уже приучен гулять на поводке или шлейке и готов узнавать новое. Научите его правильно реагировать на человека и других животных: не рычать, не избегать их, не бросаться на незнакомцев, не играть с чужими маленькими детьми.

Делайте все постепенно. Если щенок боится, повторите действие завтра, не перегружайте животное. Постепенно расширяйте географию прогулок, давайте подробно запоминать привычные маршруты: дом, дорога с машинами, парк, дорога, дом. Учите общаться с вашими друзьями и их собаками. Идеально найти хозяина с собакой того же возраста и проводить вместе какое-то время, чтобы животные освоили навыки социализации совместно.

4) Этап социализации в 4–5 месяцев.

На этом этапе собака освоила базовое послушание — не бегает за машинами, слышит команды. Усложните задачу: научите собаку вести себя в толпе. Можно специально создать толпу из 8-9 человек или найти группу людей, которые идут по своим делам и образуют скученность. Научите собаку проходить сквозь них уверенно, не пугаясь и не приставая к людям. Постепенно берите собаку с собой в метро, ездите с ней на наземном транспорте, ходите в магазины и кафе, в те, где это возможно, в ветеринарную клинику. Возвращайтесь к тем этапам, которые щенок не прошел или закрепил недостаточно хорошо.

5) Этап социализации в 5–6 месяцев.

Социализация собаки длится всю ее жизнь, и зачастую во время полового созревания животное начинает вести себя неадекватно. Приходится снова возвращаться к щенячьим этапам, закреплять послушание. Однако в 5–6 месяцев происходит финальный этап первичной социализации: собаку приучают к наморднику; не выбегать из подъезда со скоростью света — так животное может попасть под машину или врезаться в человека; не принимать корм от посторонних людей; не есть еду с земли — это может быть опасно, если собаку решит отравить догхантер.