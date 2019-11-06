Смена зубов у щенков

Новорожденный щенок появляется на свет неспособный самостоятельно регулировать температуру тела, слепой, глухой и без зубов.

Первые молочные зубы вырастают к 20–30 дню жизни. А полный комплект — 32 молочных зуба — появляется лишь к двум-трем месяцам.

Сначала вырастают 4 клыка. Затем 12 резцов — по 6 на верхней и нижней челюстях, и последними — 16 премоляров. Моляры, или коренные зубы, у щенков отсутствуют.

В возрасте 3–7 месяцев у щенка начинается период смены зубов. Молочные меняются на постоянные. Процесс идет в таком порядке: сначала, в возрасте примерно 3 месяцев, выпадают молочные резцы. Затем, в 4–5 месяцев, — премоляры, а к 6–7 месяцам меняются клыки и вырастают моляры — коренные зубы. К 8–9 месяцам щенок должен иметь полный комплект — 42 постоянных зуба.

В период смены зубов очень важен ежедневный осмотр пасти щенка

Смена зубов обусловлена тем, что довольно длинный корень молочного зуба постепенно рассасывается, ослабевает и выталкивается растущим постоянным зубом. В период смены зубов очень важен ежедневный осмотр пасти щенка.

Иногда, особенно часто это встречается у мелких и короткомордых пород собак, постоянный зуб вырастает рядом с молочным. Это обусловлено слабым развитием жевательной мускулатуры, уменьшением размеров десен, питанием щенка мягким кормом.

Если молочный зуб шатается, владелец может сам осторожно расшатать и вытащить его, захватив марлевой салфеткой. Но в случаях, когда постоянные зубы уже выросли, а молочные так и не выпали, когда смена зубов сильно задерживается или заметны какие-либо другие отклонения от нормы, правильней всего будет показать щенка ветеринарному стоматологу.

Любое нарушение смены зубов может повлиять на формирование челюстей и прикуса собаки. Все вовремя не выпавшие молочные зубы лучше удалять.

Во-первых , так освобождается место для постоянных, а во-вторых , происходит формирование правильного прикуса.

Также полезен массаж десен, который облегчает щенку неприятные ощущения в пасти. Необходимо и полноценное кормление щенка, что помогает зубам быстрее меняться.

Когда у щенка меняются зубы, он грызет и жует вещи, мебель, обувь. Так он пытается избавиться от неприятных ощущений

Процесс прорезывания зубов длится несколько месяцев и может быть достаточно чувствительным для щенка. В этот период его иммунитет ослабевает, поэтому от прививок лучше воздержаться. Щенка не следует переохлаждать, усердствовать с прогулками и тренировками.

Когда у щенка меняются зубы, он грызет и жует вещи, мебель, обувь. Так он пытается избавиться от неприятных ощущений. Иногда заметно общее недомогание, плохой аппетит, вялость, расстройство ЖКТ, повышение температуры.

Чтобы снизить риск заболевания щенка, все прививки нужно сделать до начала смены зубов. Обеспечить щенка разнообразными игрушками, помогающими массировать десны. Проводить со щенком больше времени, отвлекая его от порчи вещей. Если этого не делать, привычка собаки грызть и жевать вашу мебель и вещи останется на всю жизнь, и избавиться от нее будет очень тяжело.

У крупных собак процесс смены зубов проходит быстрее. Но перенесенное заболевание, операция, травма, купирование хвоста или ушей могут затормозить этот процесс.